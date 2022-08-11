Снигиревский район Николаевской области также готов присоединиться к РФ

06:36 13.08.2022

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Снигиревского района Николаевской области Юрий Барбашов заявил, что жители города Снигиревка, который расположен вблизи линии боевого соприкосновения, смогут принять участие в референдуме о воссоединении Херсонской области с Россией.



Примерно в километре от Снигиревки находятся позиции ВСУ, которые вот уже 5 месяцев ежедневно обстреливают город.



Отвечая на вопрос, планируется ли в там проведение референдума, Юрий Барбашов сказал: "Да. Снигиревка - это уже Россия". И пояснил, что "поднял над Снигиревкой российский флаг".



9 августа сообщалось, что освобожденные территории Николаевской области, среди которых Снигиревский район, планируется присоединить к Херсонской области.



Херсонская область находится под контролем российских войск с середины марта. В конце апреля там была сформирована военно-гражданская администрация. Область интегрируется в экономическое и правовое поле Российской Федерации. Власти региона заявляют о намерении войти в состав России,для этого в сентябре в Херсонской области планируют провести референдум.



Лина Панченко