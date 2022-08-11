Пиар по пескодрищенски. Кремль совсем не умеет вести информвойну, - СП

09:04 13.08.2022

Удар США по аэродрому в Новофедоровке, теперь из космоса

Высокомерное молчание Минобороны РФ о трагедии в Крыму на руку лишь врагам России и Центрам информационно-психологических операций Украины

Сергей Ищенко



Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что российские власти в очевидном замешательстве в связи ЧП, случившемся 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке (7 километров от курортного города Саки, 20 - от Евпатории) в Крыму. И, похоже, - к нашему глубокому сожалению ISW недалек от истины.



Напомню, что в тот же день внезапно произошла серия мощных взрывов в глубоком нашем тылу, в 225 километрах от нынешней линии российско-украинского противостояния. На авиабазе, где дислоцирован 43-й Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова отдельный морской штурмовой авиационный полк ВВС Черноморского флота. Его самолеты типов Су-30СМ и Су-24 принимают активное участие в нашей спецоперации на Украине. Поэтому с самого начала возникла масса вполне резонных предположений: это именно нападение. И именно со стороны Киева. Что украинская сторона с большой готовностью и с напускной уверенностью мгновенно стала утверждать на всех уровнях.



Однако Министерство обороны РФ оперативно опубликовало собственную и очень успокаивающую нашу страну версию событий. В соответствии с ней никакой атаки украинских военных на Крым 9 августа не было. Просто "на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Операция России на Украине, 11 августа. Онлайн-трансляция. День 169-й

Операция России на Украине, 11 августа. Онлайн-трансляция. День 169-й

Ключевые события, новости, заявления

На этом, очевидно, в оборонном ведомстве свою публичную информационную миссию на этом направлении посчитали исчерпанной. Несмотря на то, что ущербность единственного пока заявления российских военных по взрывам на аэродроме Новофедоровка стала очевидной всем почти сразу же.



Хотя бы потому, что, по не менее официальным данным других властных российских структур, как минимум один мирный житель поселка погиб, а 14 пострадали. К тому же 62 жилых дома вблизи воинской части и несколько десятков обычных автомашин на стоянках в окрестностях авиабазы получили серьезные повреждения.



Не менее 250 проживавших в Новофедоровке граждан пришлось экстренно эвакуировать в общежитие аграрного техникума в соседнем населенном пункте. Общий ущерб одной только гражданской инфраструктуре населенного пункта глава Крыма Сергей Аксенов оценил в 200 миллионов рублей.



Из одного этого следовало, что мощность взрывов авиационных боеприпасов в действительности оказалась просто огромной. Но до 11 августа из-за позиции ушедшего в информационную тень Минобороны РФ ни у кого не было возможностей оценить главное: каковы потери от ЧП 73-го отдельного штурмового авиаполка?



Однако в четверг, 11 августа, за океаном CNN, как и следовало ожидать, оперативно опубликовала спутниковые снимки пострадавшего крымского аэродрома, сделанные, как утверждается, орбитальными аппаратами американской частной компании "Planet.Labs". Если судить по ним, то в Новофедоровке помимо боеприпасов, на стоянках в обвалованных капонирах сгорело, как утверждает, комментируя снимки, ISW, по меньшей мере, восемь наших ударных боевых машин. А сколько серьезно повреждены и хотя бы временно утеряли боеготовность - того снимки из космоса, понятное дело, продемонстрировать не в состоянии.



Надо отдать должное заокеанским экспертам. Они, как признает Институт изучения войны (по состоянию на полдень четверга), пока не в силах "самостоятельно оценить, что послужило причиной взрывов на аэродроме". Такой ущерб, по мнению ISW, мог быть вызван многими вещами - действиями украинского спецназа, диверсантами или ракетами, выпущенными из окрестностей Новофедоровки или издалека.



Но мы сейчас не о версиях. Мы - о более, чем странной позиции тех, кто в Министерстве обороны России и в Кремле (а нет сомнений, что в деле информирования общественности о спецоперации на Украине это единая связка) отвечает за освещение событий в Новофедоровке. Да и вообще - о том, что и как на самом деле происходит в районе боевых действий.



Ведь и в Кремле, и в столичной управленческой "цитадели" наших военных совершенно точно не сомневаются, что эту печальную для нас историю с Новофедоровкой Киев и Вашингтон немедленно и долго станут разыгрывать по полной. Чтобы с одной стороны демонстрировать миру нашу якобы беспомощность в борьбе с предоставленным дальнобойным западным оружием Украине. И тем сеять уныние в умах наших сограждан. А с другой - вселять уверенность нашим врагам в "скорой и неизбежной победе" Киева. А это уже на профессиональном языке военных называется "полморсос" - политико-моральное состояние противника и в окопах, и в его тылу.



Такое врагам России будет делать тем проще, чем дольше Москва будет высокомерно делать вид, что в Крыму 9 августа не случилось вообще ничего, чему стоило бы уделить хоть толику дополнительного внимания. А пока все так и обстоит. Как иллюстрация - официальный брифинг в Минобороны о ходе спецоперации от 11 августа. То есть - уже после того, как весь мир принялся "обсасывать" спутниковые снимки Новофедороки, в тот день опубликованные CNN. О них регулярно красующийся перед телекамерами генерал-лейтенант Игорь Конашенков, как и следовало ожидать, не сказал ни слова.



Повторяется история с, так сказать, освещением гибели флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера "Москва" 14 апреля 2022 года? Возможно, вы не поверите, но об этой трагедии и флотская газета "Флаг Родины", и главный печатный орган Минобороны "Красная звезда" долго молчали, как воды в рот набрали. Ясно почему. Потому что Москва не рассказала их редакторам, что можно сообщать, а что - нельзя.



И даже не могу сказать, изменилось ли хоть что-то в военной печати в отношении трагедии с "Москвой" хотя бы сегодня? Просто уже перестал следить. Тошно стало.



В попытках понять нынешних военных можно, конечно, сослаться на почти военную обстановку вокруг Украины. Дескать, когда идут боевые действия - не стоит врагу помогать устанавливать размер истинного ущерба, нанесенного нам его действиями. Потому что понятия "военная тайна" никто не отменял.



Да, если полистать подшивку той же "Красной звезды", допустим, за 1941 год, то в информационном плане во времена СССР мы так и действовали. По сводкам Совинформбюро, что легко прочитать на пожелтевших сегодня страницах, с самого 22 июня молотили гитлеровцев беспощадно и безжалостно. Необъяснимо в столь бравом контексте оставляя при этом город за городом, откатываясь сначала к Москве, а потом и к Волге.



Ну, допустим, тогда это было хоть как-то оправданно. В природе не было космической разведки, не было Интернета. Установить правду о положении дел в войсках простому гражданину, минуя официальные структуры, в масштабе тесячекилометрового фронта было совершенно невозможно. Разве что услыхать что-то об отдельных эпизодах от очевидцев.



Но сегодня-то не 1941-й! А мы, иногда кажется, к информации населения собственной страны о ходе операции на Украине подходим почти так же.



На мой взгляд, в Министерстве обороны в информационном отношении сделан шаг назад даже по сравнению в тем, как этим же ведомством освещались обе войны в Чечне. Тогда, если не забыли, ежедневно перед журналистами появлялся первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Валерий Манилов вместе с одним-двумя другими военными специалистами. Из зала им можно было задавать реально интересовавшие прессу вопросы. И тут же получить ответы. Исчерпывающие или нет - это другой вопрос.



Но налицо был живой диалог военных с обществом. Чего сегодня в контексте операции на Украине нет и в помине. Многим поднадоевшая "говорящая голова" генерала Конашенкова на телеэкранах - это не диалог. Что просто развязывает руки в организации масштабных информационно-психологических операций врагам России.



А проводись сегодня настоящие, а не казенные брифинги для журналистов, задать бы генералу Конашенкову или еще хоть кому-то в его ведомстве, такой вопрос: почему, как следует из американских космических спутников, наши самолеты в Новофедоровке стояли хоть и в капонирах, но совершенно открыто? Почему их стоянки не прикрыли с воздуха хотя бы маскировочными сетями? Которые не давали бы возможности разведкам НАТО и украинцам устанавливать перемещения наших самолетов перед планированием вполне ожидаемого удара по ним?



К сведению: к 2019 году подобное вынужденно сделано на авиабазе Хмеймим в Сирии. После того, как и на тот аэродром начались регулярные налеты полукустарных ударных беспилотников с позиций боевиков. Чтобы налеты дронов оказались бесполезными, в Хмеймим уже выстроены 18 бетонированных укрытий для самолетов, сверху усиленных дополнительными бронированными элементами. Подача керосина к самолетам осуществляется централизованно, по проложенному под землей топливопроводу.



И - все. Уже давно ни единого сообщения из Сирии об атаке главного нашего аэродрома в Средиземноморье.



А поблизости от Украины так же нельзя? Или ждем новых неприятностей оттуда же для наших авиабаз? Допустим, после того, как американцы все же передадут Киеву оружие большой дальности, которого у него пока вроде бы нет?