По Запорожской АЭС бьет 44-я артиллерийская бригада ВСУ. Надо наказывать

09:11 13.08.2022 Стало известно, что по Запорожской АЭС бьет 44-я артиллерийская бригада ВСУ

Ответ России должен повторить израильскую ответку террористам Газы

Илья Сергеев



От большого села Днепровка до города Энергодара рукой подать - полчаса неспешной езды. Чуть ли не все село трудится на Запорожской АЭС. Ранним утром 9 августа украинские наци впервые обстреляли Днепровку ракетами с противопехотными минами "Лепесток". Сразу после обстрела от взрыва такой мины пострадал мужчина, сотрудник станции. С оторванной ступней он был госпитализирован в Энергодар.



Приказ киевского командования предельно ясен - крупнейшая в Европе атомная станция должна прекратить работу. До сих пор ВСУ засыпало "Лепестками" жилые кварталы Донецка. Теперь принялись терроризировать запорожских атомщиков. Шоком для местного населения стала атака беспилотника, попавшего прямо в детскую комнату пригородного поселка Сосновый бор. Фотографии посеченных осколками игрушек особенно сильно поразили энергодарцев. Именно тогда многие решили уезжать.



"Киев устроит катастрофу, которая превзойдет Чернобыль и Фукусиму", "Пострадает целый континент". "Украинских руководителей окончательно покинул здравый смысл", - возможно, все эти громкие заявления российского МИДа и военного ведомства применимы в международном политическом противостоянии.



И тему а-ля "радиация затронет всю Европу", даже удастся протянуть через ООН. Хотя какой практический смысл в такой словесной трескотне?



На самом деле, расчет команды Зеленского предельно циничен и одновременно четко выверен. Шесть реакторов ВВЭР-1000 в Энергодаре обеспечивают порядка 20% энергобаланса Украины. Ну, а если конкретней, поставляют электроэнергию промышленным гигантам Запорожья и соседней Днепропетровской области. Именно для развития этого индустриального региона в далеком 1977 году Совмин СССР принял решение о строительства атомной станции на берегу Каховского моря - третьей по мощности в мире.



Без Запорожской АЭС невозможно сегодняшнее существование гигантской "Криворожстали" и всего железорудного бассейна Кривбасса. Отсюда запитаны сотни крупнейших металлургических и машиностроительных предприятий Днепропетровщины. Наконец, Энергодар обеспечивает функционирование индустриальных флагманов самого Запорожья - от легендарных комбинатов "Запорожсталь" и "Днепроспецсталь" до знаменитого авиастроительного объединения "Мотор Сич".



Мощностей сталинского ДнепроГЭСа всем им критически не хватало еще полвека назад. Список потребителей энергии ЗАЭС можно продолжать долго. Главное, что за данными предприятиями по самым скромным подсчетам стоят больше семи миллионов людей. Они гарантированно останутся без работы, если ЗАЭС будет остановлена.



Итак, стратегическое кольцо Запорожье, Кривой Рог, Днепр. Очень похоже, в Киеве уже попрощались с этим важнейшим регионом юго-востока. Конечно, будут сражаться за него "до последнего украинца", однако исход ясен.



marin-ostrov.ru

РЕКЛАМА



Пантолечение в Горном Алтае на курорте Марьин Остров

Ярый русофоб, глава штаба теробороны экс-Днепропетровска Геннадий Корбан дал сенсационное интервью британцам. Он заявил, что власти обманывают украинцев, обещая "освобождение Херсона за 3−6 недель". По его словам, если Путин заберет Запорожье и форсирует реку Днепр, то соседний Днепропетровск (переименованный в Днепр) не устоит:



- О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем врать? Люди на Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что примут любую правду. Даже самую худшую. Но людей обнадеживают, а потом оказывается, что россияне наступают, - констатирует Корбан.



Современная тактика "выжженной земли" среди прочего предусматривает тотальную энергетическую блокаду потерянных территорий. Подобный финт бандерлоги пытались проделать с Крымом, когда осенью 2015-го взорвали ЛЭПы на юге Херсонщины, лишив полуостров основного объема электроэнергии. Потребовалось колоссальное напряжение сил всей России, чтобы преодолеть крымский блэкаут и, по сути, спасти крымчан.



Наши нынешние экономические и социальные потери могут быть несравнимо, многократно серьезней. Так, совершенно непонятно, что делать с многомилионным населением, которое после разрушения действующей энергосистемы одним махом лишится средств к существованию.



Не надо взрывать реакторы ЗАЭС, да это и невозможно технически. Характерным примером стали первые же июльские атаки. Украинские ударные беспилотники сбрасывали мины 120 мм калибра. Вот что сообщил тогда Владимир Рогов, один из руководителей военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области.



- Если говорить об угрозе для самой атомной станции, такое оружие не опасно, поскольку система защиты рассчитана на падение самолета с полным топливным баком. Это больше удар по работникам, чтобы люди покидали станцию, чтобы была парализована работа, - уверен Рогов.



НОВОСТИ СМИ2

Следом бандеровские дроны нанесли серию ударов по вспомогательным корпусам АЭС, в результате чего пострадали 11 атомщиков. Четверо получили тяжелейшие ранения. Через несколько дней был атакован жилой массив Энергодара. Опять били по людям.



Достаточно опасной стала демонстративная попытка повредить систему охлаждения ректоров. "Эта система является жизнеобеспечивающей, что может привести к техногенной катастрофе", - заявил в эфире телеканала "Россия-24" сам глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий. Он утверждал, что в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся днепропетровский Никополь, а также расположенные города Запорожье и Кривой Рог. Только потом радиация может дойти до западных областей Украины.



Ситуация резко обострилась под занавес минувшей недели. По станции и городу начала бить крупнокалиберная артиллерия. Снаряды попали на промплощадку АЭС. Минобороны РФ сообщило о факельном возгорании водорода и выведение из строя контрольной аппаратуры. Ночной удар украинского РСЗО "Ураган" - ракетный двигатель обнаружили в 400 метрах от действующего энергоблока. При подлете ракета успела выпустить осколочные боевые элементы.



В воскресенье "Ураганы" ВСУ разбили высоковольтную линию "Каховская", питающую освобожденные территории. Произошел скачок напряжения, стратегическая ЛЭП выведена из строя. Накануне удары по линиям электропередач Запорожской АЭС одобрил сам Петр Котин - глава украинской госкорпорации "Энергоатом"



- Правильное решение с точки зрения Украины - перебить им линии, которые они собираются подключать в российскую энергосистему. Думаю, наши вооруженные силы готовы это делать, - заявляет пан Котин.



Сегодняшняя хроника - пять "прилетов" по комендатуре станции. Еще пять зафиксированы у пожарной части. Три попадания в районе хранилища радиоактивных изотопов.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фергюсон: Вашингтон осенью начнет раздел Украины, Зеленский будет плакать, а потом сбежит

Фергюсон: Вашингтон осенью начнет раздел Украины, Зеленский будет плакать, а потом сбежит

Администрация Джо Байдена, видя полный провал киевской хунты, скоро дрогнет

- Один снаряд упал вообще в 10 метрах от площадки хранения ядерного топлива, - отмечает Владимир Рогов. Местная администрация получила доказательства, что для данных атак применяются именно управляемые снаряды западного производства. "Они тем и опасны, что управляемые - летят туда, куда их отправляли", - добавил официальный представитель ВГА.



Сакраментальный вопрос, кто стрелял и попадал? Определено четко - огонь ведет 44-я артиллерийская бригада ВСУ. 152-миллиметровые орудия бьют из Никополя. Также целенаправленные удары наносятся с соседних населенных пунктов Марганец и Томаковка на правом берегу Днепра.



Эта информация прошла по всем российским медиа-ресурсам. Однако уточним подробности, о которых почему-то не говорят. От Никополя до Энергодара через Каховское водохранилище - всего восемь километров. И никто не может внятно пояснить, почему никопольские позиции украинской арты не подавлены до сих пор.



В донецких Песках и Авдеевке враг устроил мощнейшие подземные укрепрайоны. Однако на правобережье Днепропетровской области напротив станции нет ничего подобного. В лучшем случае полевые укрепления, а зачастую 44-я бригада ведет огонь прямо из городских кварталов.



Тем временем киевские телеграм-каналы пишут, мол, Зеленский планирует сорвать референдум о вступлении Запорожской области в состав Российской Федерации. Причем сорвать максимально жестко. Процитируем их откровения:



"Самый действенный способ - ядерный инцидент на ЗАЭС. Все это время США и ЕС нам подыгрывают, требуя от РФ уйти со станции. После такой подготовки общественного мнения за несколько дней до голосования можно устроить выброс радиации. Бить по реакторам необходимости нет. Рядом хранилище отработанных ядерных отходов. Аккуратный удар по нему вызовет выброс радиации, но серьезного загрязнения кроме Энергодара не принесет. Референдум в таких условиях провести не удастся, Украина получит дополнительное оружие, а РФ новый геморрой в виде загрязненного радиацией города. В РФ об угрозе знают, но как ее купировать, пока не придумали…"



В общем, действуют четко, как по нотам. И совершенно прав генерал-лейтенант Конашенков, назвавший последние события "актом ядерного терроризма". Столь же горячо высказался замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. Руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас вообще объявил, что в связи с атаками на Запорожскую АЭС режим украинского президента Владимира Зеленского необходимо признать террористической организацией.



Мысль верная до боли. Если "хунту в Киеве", как отметил сенатор, российская сторона действительно признает террористами - не на словах, а вполне официально, правительственным решением! - тогда Кремлю ничего не помешает повторить опыт израильских партнеров.



Удивительное совпадение. В самый пик августовских обстрелов Энергодара военные Израиля развернули масштабную и предельно эффективную операцию против террористов Сектора Газа. Прямо в многоэтажных жилых домах были убиты несколько лидеров боевиков. Да, по ходу операции "Рассвет" авиация ЦАХАЛа беспощадно бомбила гражданские кварталы. Погибли мирные жители, в том числе дети. Много раненых. Израильтяне ответили, что случилось это из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой.



Еще немного украинского километража. Напрямую, между атомной станцией и городом Кривой Рог - смешные 106 км. Ровно два года назад Центрально-Городской суд Кривого Рога вынес условный приговор активисту националистического движения, осквернившему стелу Холокоста у дома Зеленских.



Представители всех национальностей, избегая призыва в ВСУ, разбегаются из "незалежной" в разные страны мира

Памятник жертвам нацистских преследований расположен возле синагоги на улице Пушкина. Буквально рядом квартира родителей нынешнего президента Украины - Риммы Владимировны и Александра Семеновича.



Молодой радикал с позывным "Сокира" замалевал надпись на Мемориальной стеле. Текст гласил: "Жертвам Холокоста 1941−1943 гг. Нацистские оккупанты жестоко замучили 15000 евреев Криворожья". Фотографии оскверненного памятника одним из первых разметил в своем Twiter посол Израиля на Украине Джоэл Лион. Дерзкое преступление прямо в центре Кривого Рога получило большой резонанс в еврейском мире.



Украинской полиции пришлось напрячься и разыскать вандала. Дело оказалось нетрудным - вокруг синагоги много видеокамер. Мерзавец практически не скрывался, убежденный, что принадлежность к нацистам обеспечит полную безнаказанность.



Вандал быстро признал вину и заключил сделку с прокуратурой. Вскоре судимость вообще сняли. Нынешней весной "Сокира" стал командиром подразделения Криворожской территориальной обороны, откуда перешел в ВСУ.



По имеющейся информации, сейчас этот антисемит служит в 44-ой отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Даниила Апостола. Сформированная в галицийском Тернополе, последние месяцы бригада активно пополняется южно-украинскими наци. Основное вооружение - советская 152-мм пушка "Гиацинт-Б". Прицельная дальность достаточна для поражения Запорожской АЭС.



По последней информации, станция может быть законсервирована, реакторы уже готовят к аварийной остановке. Бандеровские мрази добились своего?



12 августа 22 Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660371060





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №971

- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №973

- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратится к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

- Расширить охват мерами поддержки предприятий обрабатывающего сектора поручил Алихан Смаилов

- Реализацию крупных автодорожных проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с главой компании ABG

- Состоялось первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года №535

- Министр иностранных дел РК встретился с руководством компании ACWA Power

- Кадровые перестановки

