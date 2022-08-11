 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жизнь как в сказке. Может быть, и не стоит торопиться с победами? - Иван Охлобыстин
09:41 13.08.2022

Как в сказке
может быть, и не стоит торопиться с победами?
Иван Охлобыстин

Начну с обзора новостей: Зеленский бомбит Запорожскую атомную электростанцию, от невозможности произвести победы на юге, как того хотят его заокеанские хозяева, которым он после каждой бомбардировки звонит и жалуется, что это русские бомбят.

Шольц замучился разбираться с этой чертовой железкой - газовой турбиной, из за отсутствия которой у Германии все шансы потерять экономику.

Украинский вопрос разрушил группу "Пинк Флойд". Дэвид Гилмор "зарубил" на гитаре в киевском метро гимн Украине, а основатель группы Роджер Уотерс покрыл трехэтажной критикой американское правительство, которое накачивает украинских нацистов оружием.

Китайцы мутят злую китайскую мутку, смысл которой им сам до конца неизвестен, но мутка злая.

Израиль проутюжил ракетами Сектор Газа, люди ждут реакции Гребенщикова из Лондона. Чу - несдобровать агрессору! Припечатает Борис Борисыч трехуровневым смыслом в песне такие действия.

Невольничий рынок на Ближнем Востоке вдвое снизил цены на блондинок и детей европеоидов.

В общем: новости Вестероса. Жизнь как в сказке.

И конечно: зима близко!

В контексте этой приятной неизбежности возникают опасения, что мы победим раньше, чем окончательно съедут "которым стыдно". Тогда их дустом не вывести. Большая часть из них уже начинает приспосабливаться к новой реальности. Так что ранняя победа угрожает нам возвращением "Голубых огоньков" и театральных инсталляций без трусов, по мотивам "Архипелага ГУЛАГа".

Может быть, и не стоит торопиться с победами? Потискаем еще демократию за сухую титьку, чтобы еще лет триста и думать не могла калечить сознание нашей молодежи?

Пусть наши дети вырастут на идеалах Русского Мира и продолжат нашу остервенелую, но святую борьбу.

Им, как и нам, будет очень трудно, но так же фантастически азартно.

Как в сказке.

Источник - завтра
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