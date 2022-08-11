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Загадочная смерть молодого гендиректора "Авторадио Таджикистан" Фаридуна Хайруллозода
09:44 13.08.2022

Загадочная смерть молодого гендиректора "Авторадио Таджикистан" повергла всех в шок

В ночь на 12 августа в Душанбе скончался таджикский телерадиоведущий, гендиректор радиостанции "Авторадио Таджикистан" Фаридун Хайруллозода. Ему было 27 лет. Причина смерти молодого, но уже известного журналиста пока неизвестна. Некоторые друзья и коллеги не исключают версию о самоубийстве.

Нусратулло Махмадзода, пресс-секретарь МВД Таджикистана, о смерти молодого телерадиоведущего узнал из социальных сетей. "Если это самоубийство, то мы обязательно выясним причину", сказал он в телефонном разговоре с Радио Озоди.

12 августа друзья и коллеги Фаридуна Хайруллозода собрались возле дома по улице Нурулло Хувайдуллоева, где проживает семья журналиста. Мать телерадиоведущего находилась в России и, узнав о трагедии, вылетела в Душанбе. Родные решили отложить похороны до семи часов вечера.

Внезапная смерть молодого телерадиоведущего повергла в шок родных, друзей и коллег. ИА "Азия-Плюс" со ссылкой на коллег Фаридуна Хайруллозода сообщило, что он был полон сил и еще накануне вел программу в эфире "Авторадио".

"Фаридун был очень хорошим парнем. Мы находимся в шоке. Он был моим племянником, ни разу никого не обидел, от него никто никогда не слышал скверного слова, говорит Зулайхо Тошева, тетя Фаридуна Хайруллозода. По ее словам, врачи сказали, что Фаридун скончался от сердечного заболевания. "Нам стало известно, что вчера он был на какой-то свадьбе", добавила она. Зулайхо Тошева категорически отрицает версию о самоубийстве своего племянника.

Фаридун Хайруллозода окончил экономический факультет Российско-таджикского славянского университета, однако любовь к журналистке оказалась сильнее.

Асомуддин Атоев, друг семьи Фаридуна, говорит, что он воплотил в жизнь мечту отца, который в молодости мечтал стать журналистом. "Я и его отец долго уговаривали его поступить в журфак, но он выбрал экономический факультет. А после получения диплома, все-таки решил заниматься журналистикой", рассказывает Атоев.

Нурангез Рустамзода, бывшая коллега Фаридина Хайруллозода, до сих пор не верит в смерть телерадиоведущего. "Насколько мне известно, у него было какое-то несерьезное сердечное заболевание. Известие о его смерти явилось для меня шоком. Утром, когда смотрела Instagram Stories, я не поверила своим глазам. Я только что попрощалась с ним и нахожусь в шоке", говорит она.

Фаридун Хайруллозода с детства проявлял себя как творческую личность, взявшись за работу ведущего утренних программ на ТВ "Бахористон" в 2006 году. Молодой журналист в 2009 году перешел на работу в ТВ "Сафина", став автором утренних программ. В конце 2014 года - автор и ведущий нескольких радио-проектов на "Радио Ватан", автор и ведущий программы "Басти сеюм" ("Третья смена"). Последнее время Хайруллозода работал генеральным директором радиостанции "Авторадио Таджикистан".

Фаридун был очень активным в соцсетях, в 2017 году он получил премию "Лучший блогер Таджикистана".

У Фаридуна Хайруллозода сиротой осталась дочь.

Алишер Зарифи

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660373040


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