В Кабуле взорван талибский мулла Рахимулла Хаккани (член известного терр-семейства)

09:47 13.08.2022

При взрыве в Кабуле убит исламский богослов, сторонник талибов



В Кабуле в результате взрыва убит исламский клирик и сторонник "Талибана" Рахимулла Хаккани, сообщил 11 августа представитель возглавляемого талибами правительства Афганистана.



В заявлении Билала Карими, заместителя официального представителя правительства, говорится, что атака была совершена в стенах медресе. Подробности не сообщаются, однако в новостных сводках сказано, что нападение совершил предполагаемый смертник.



По словам представителя полиции Кабула Халида Задрана, в результате нападения также был убит один из братьев Хаккани. Еще три человека получили ранения, сообщил Задран.



Экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ) в Telegram’e заявила об ответственности за данное нападение. Организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористических организаций в интернете, отмечает со ссылкой на заявление ИГ, что Хаккани был одним из самых ярых сторонников талибов, кто выступал за конфронтацию.



Взрывное устройство, как сообщается, было спрятано в пластиковом протезе. Нападавший, сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники, был инвалидом по потере конечности (ноги). Афганская редакция Радио Озоди со ссылкой на источник сообщила, что в результате нападения были убиты по меньшей мере еще шесть человек.