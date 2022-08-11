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Известного богохульника сэра Салмана Рушди порезали в Нью-Йорке - в глаз и печень
09:51 13.08.2022

Названо состояние раненного Салмана Рушди: повреждены глаз и печень
Автор "Сатанинский стихов" помещен на аппарат ИВЛ

Писатель Салман Рушди помещен на искусственную вентиляцию легких после того, как получил ножевые ранения прямо на сцене во время мероприятия с его участием в штате Нью-Йорк. Скандально известный литератор, автор книги "Сатанинский стихи" стал жертвой нападения со стороны молодого человека, которого полиция идентифицировала как Хади Матара.

Сэр Салман Рушди остается на аппарате ИВЛ после нападения на сцене во время мероприятия в западном штате Нью-Йорк в пятницу утром, пишет The Guardian. Рушди, автор, чье творчество вызвало в мусульманском мире негодование, кульминацией которого стали угрозы убийством со стороны Ирана в 1980-х годах, получил ножевое ранение в шею, когда собирался читать лекцию в западной части Нью-Йорка.

75-летнего Рушди доставили в хирургию, и его пресс-секретарь Эндрю Уайли заявил в своем заявлении ранним вечером в пятницу, что писатель был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и получил серьезные травмы: "Новости нехорошие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз; нервы на его руке были перерезаны; и его печень была проколота и повреждена".

Позже власти опознали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения Рушди, как 24-летнего Хади Матара из Фэрвью (штат Нью-Джерси). Репортер Associated Press стал свидетелем того, как нападавший ворвался на сцену в некоммерческом образовательном центре Chautauqua Institution и устроил нападение на Рушди в тот момент, когда его представляли аудитории. Напавшего быстро скрутили и взяли под стражу.

На фотографиях, сделанных репортером Associated Press, Рушди лежит на спине, причем ноги писателя были подняты над грудью, предположительно для того, чтобы кровь не притекала к сердцу.

Полиция сообщила, что интервьировавший Салмана Рушди 73-летний Генри Риз также подвергся нападению и получил легкую травму головы.

Генри Риз, соучредитель организации, предоставляющей жилье писателям, столкнувшимся с преследованиями, в пятницу был выписан из больницы и заявил в своем заявлении, что Рушди – "один из великих защитников свободы слова и свободы творческого самовыражения". Он добавил: "Тот факт, что эта атака может произойти в Соединенных Штатах, свидетельствует об угрозах писателям со стороны многих правительств и многих лиц и организаций".

Нападение произошло в некоммерческой образовательном центра недалеко от озера Эри, примерно в 644 км к северо-западу от Нью-Йорка.

Рушди, автора 14 романов, пригласили рассказать о важности предоставления Соединенными Штатами убежища писателям и другим художникам в изгнании.

По сообщениям очевидцев, мужчина в черной маске выбежал на сцену и напална Рушди, когда тот сидел на сцене. Паула Воэлл, журналист на пенсии, сообщила Buffalo News, что сразу стало очевидно, что имело место нападение. "Мы увидели, как мужчина пробежал несколько шагов по сцене, и это был ужас - вся публика отреагировала, и, вероятно, 15 зрителей выбежали на сцену", - рассказала она.

На кадрах с телефона, снятых через несколько мгновений после нападения, видно, как зрители карабкаются на сцену, чтобы помочь.

68-летний Джереми Дженовезе из Бичвуда, штат Огайо, ученый на пенсии из Кливлендского государственного университета, рассказал информационному агентству Press Association: "Люди были в шоке, многие в слезах. Чатокуа всегда считался местом, где люди могут вести гражданский диалог. Амфитеатр - это большая площадка под открытым небом, где люди читают лекции с конца 1800-х годов. Вам нужен пропуск, чтобы попасть на территорию, но попасть туда не так уж и сложно".

The New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах описала подозреваемого Матара как симпатизирующего иранскому правительству. На брифинге поздно вечером в пятницу власти заявили, что мотив нападения неясен. Полиция работает с ФБР и местными властями, чтобы установить причины покушения на Рушди. Власти считают, что подозреваемый был один, но проводят расследование, "чтобы убедиться, что это действительно так", сообщает CNN.

Писатель Рушди может лишиться глаза в результате атаки, повреждена печень – СМИ

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Руководство центра Chautauqua Institution, где проходила печально завершившаяся встреча с Рушди отклонило прошлые рекомендации по усилению безопасности на подобных мероприятиях, сообщили CNN два источника. Рекомендации по основным мерам безопасности, таким как проверка сумок и проход публики через металлодетекторы, были отклонены, поскольку руководство опасалось, что это создаст разрыв между выступающими и аудиторией. Один из свидетелей нападения сказал CNN, что на мероприятии не было никаких проверок или металлоискателей.

У подозреваемого в пятничном нападении был "пропуск на территорию", заявил на пресс-конференции доктор Майкл Э. Хилл, президент Института Чатокуа. По словам Хилла, гости могут приобрести билеты для участия в программах.

Книга Рушди "Сатанинские стихи" запрещена в Иране с 1988 года, так как многие мусульмане считают ее кощунственной. Год спустя покойный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал фетву, призывающую к смерти Рушди. Также была предложена награда в размере более 3 миллионов долларов за каждого, кто убьет Рушди.

Автор много лет скрывался в Лондоне в рамках программы защиты британского правительства после того, как аятолла Хомейни издал фетву, призывающую к его казни за "Сатанинские стихи".

Правительство Ирана уже давно – с 1998 года – дистанцировалось от указа Хомейни, но настроения против Рушди сохранились. В 2012 году полуофициальный иранский религиозный фонд увеличил награду за Рушди с 2,8 млн долларов до 3,3 млн долларов. В то время Салман Рушди недооценил эту угрозу, заявив, что "нет доказательств" того, что люди заинтересованы в награде.

В США, где живет Рушди, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул заявила на пресс-конференции, что офицер полиции штата спас жизнь Рушди и ведущему. Она добавила: "Он жив, его доставили по воздуху в безопасное место".

Источник - МК
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