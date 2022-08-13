Полковник Дамир Алыбаев назначен командующим Внутренними войсками МВД Киргизии

10:09 13.08.2022

13 августа 2022



Бишкек (АКИpress) – Полковник Дамир Алыбаев назначен Командующим Внутренними войсками МВД.



Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.



Заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Октябрь Урмамбетов 13 августа представил личному составу Внутренних войск МВД нового командующего.



Алыбаев Дамир Картанбаевич родился 1978 году в селе Бириккен Иссык-Атинского района Чуйской области. В ряды Вооруженных Сил КР был призван 16 января 2000 году. В 2008 году окончил Академию МВД, а в 2012 году – Военный университет Министерства обороны РФ в Москве.



Служебную деятельность начал во Внутренних войсках МВД в 2001 года с должности командира взвода патрульной роты войсковой части 7702 и до 2019 года день занимал различные руководящие должности.



В июле 2019 года был назначен заместителем командующего – начальником штаба Внутренних войск МВД.