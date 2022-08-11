The Hill: Излечима ли болезнь Америки под названием "историческая амнезия"?

12:39 13.08.2022

The Hill

США



Излечима ли болезнь Америки под названием "историческая амнезия"?



Америка страдает тяжелым недугом – "исторической амнезией", пишет американский политолог в статье для The Hill. По его мнению, Вашингтон не учится на прошлом, а политический истэблишмент США поражен "геном глупости".



Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай "исторической амнезии" у Америки может оказаться гораздо более тяжелым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо. Он до сих пор очень заразно и передается из поколения в поколение американцев. Вот вам всего лишь один пример.



Пятьдесят восемь лет назад, имея в Сенате всего два голоса против, Конгресс принял резолюцию о Тонкинском заливе. На ее основе президент Линдон Джонсон подписал закон, обязавший Соединенные Штаты вести десятилетнюю войну во Вьетнаме, первый из нескольких конфликтов, которые США проиграют. Кто-нибудь помнит эту резолюцию или обстоятельства, приведшие к ее принятию? Ответ состоит уже в том, что относительно нее в СМИ и публичном пространстве не появилось почти никаких материалов.



Во время патрулирования в международных водах Тонкинского залива эсминец Maddox был атакован несколькими северо-вьетнамскими торпедными катерами. В результате этой атаки корабль не пострадал. Жертв среди членов экипажа тоже не было.



Четвертого августа 1964 года Maddox было приказано вернуться к патрулированию в сопровождении эсминца Turner Joy. Оба корабля отправили срочные сообщения, сообщающие о новых атаках северо-вьетнамских катеров.



Конгресс отреагировал с необычайной быстротой, что отражало напряженную атмосферу шедшей тогда холодной войны и нашу недавнюю неудачу в Карибском кризисе двумя годами ранее. Как заявил президент Джон Кеннеди, то было сражение "свободы против тирании". Экзистенциальный конфликт противопоставил США и Запад "монолитному, безбожному коммунизму" Советского Союза и "Красного Китая". А учитывая господство так называемой "теории домино", которая тогда была в моде, Линдон Джонсон красочно ей подпел, заявив, что "если мы не остановим этих коммуняк на Меконге, мы будем сражаться с ними на Миссисипи".



Как тогда стало известно офицеру тактического командования, находившемуся на борту эсминца Madoxx, атаки северо-вьетнамцев были "сомнительными". На самом деле их вообще не существовало. Но это был не последний раз, когда американские президенты практиковали извращенный принцип "стреляй, потом возьми наизготовку, потом найди цель". Этому же "перевернутом" принципу следовал 39 лет спустя и Джордж Буш, когда "спустил с поводка" всю американскую военную мощь, чтобы обезвредить Саддама Хусейна и "оружия массового уничтожения", которого у него и не было.



Чему же мы научились, или, как в данном случае, что мы забыли спустя почти шесть десятилетий? Вместо "свобода против тирании" сегодняшняя парадигма - это "демократия против автократии". На смену "монолитному коммунизму" приходит "соперничество сверхдержав". А попытки демонтажа "западных ценностей и системы, основанной на правилах" - это новая "теория домино".



Что касается принципа "демократия против автократии", то без большой доли лицемерия осуществить его довольно трудно. Большинство друзей Америки в Персидском заливе носят титулы "король" или "наследный принц". Два из 32 "демократических" членов НАТО (такова будет скоро численность альянса), весьма далеки от понятия "либеральные демократии". Главная угроза для демократий заключается не в автократиях, а в том, что демократия не работает.



Как уже отмечалось, соперничество великих держав - такое же порочное понятие, как и "монолитный коммунизм". К 1960 году раскол между Китаем и СССР был шире Большого каньона. Уолт Ростоу (Walt Rostow), советник Джона Кеннеди и Линдона Джонсона по национальной безопасности, ясно дал понять это в своей книге "Перспективы коммунистического Китая", вышедшей в 1954 году.



Эрозия так называемой "системы, основанной на правилах", отражает тот факт, что далеко не все, не говоря уж о Китае и России, всегда согласны или хотят играть по правилам Запада. Печальную историю западного колониализма и империализма помнят во многих частях мира. В условиях, когда престиж Америки продолжает падать вместе с ее влиянием, миру необходима какая-то более новая система международных отношений, кроме "основанной на правилах". В этой колонке я уже предлагал определить ее как "настороженное сосуществование".



Но в любом случае сохраняется принципиальный вопрос: "Излечима ли историческая амнезия Америки?" Байден достаточно стар, чтобы помнить резолюцию по Тонкинскому заливу и войну во Вьетнаме. Он был активным сенатором, занимал пост вице-президента, а сейчас сидит в кресле главы государства. Можно было бы подумать, что при таком раскладе он, безусловно, понимает всю глупость забвения истории и важность того, чтобы США не повторяли прошлых ошибок.



Я уже писал когда-то, что одним из объяснений этого врожденного состояния амнезии является "ген глупости" в стратегической и политической ДНК Америки. Очевидно, что, времена и внешнеполитические условия меняются, и часто весьма радикально. Тем не менее, политическое руководство Америки, независимо от того, кто у власти - демократы или республиканцы, - продолжает совершать одни и те же ошибки, предавая забвению историю. В далеком прошлом у Америки было два огромных океана, которые защищали ее. В недавнем прошлом, после двух мировых войн, Америка была защищена своей подавляющей экономической и военной мощью.



Сегодня экономическая и военная мощь Америки в абсолютном выражении велика. Но в относительном выражении оба этих важнейших показателя падают. Призывы к чему-то типа "Манхэттенского проекта" для того, чтобы кардинально усилить роль США в мире, не привели к реальным переменам. Действительно ли довольно мрачный диагноз об американской "исторической амнезии" указывает на неизлечимую болезнь Соединенных Штатов?



Да, именно так всем нам и кажется.



Харлан Ульман - старший советник Атлантического совета и автор книги "Шок и трепет".