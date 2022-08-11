В Таразе открыли памятник Динмухамеду Кунаеву

12:48 13.08.2022

В областном центре Жамбылской области субботним утром открыли памятник государственному деятелю Динмухамеду Кунаеву, передает Zakon.kz.



В торжественной церемонии приняли участие президент международного фонда Д.А. Кунаева Эльдар Кунаев, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, директор фонда Мухтара Ауэзова Диар Кунаев и почетные граждане города.



Динмухамед Кунаев был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана (в 1960-1962 и 1964-1986 годы), членом политбюро ЦК КПСС (в 1971-1987 годы), трижды получил звание Героя социалистического труда (в 1972, 1976 и 1982 годы).



Альберт Ахметов