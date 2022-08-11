Кабул. Талибы огнем поверх голов разогнали демонстрацию женщин-антипаранджисток

13:07 13.08.2022

Талибы открыли огонь из-за демонстрации женщин в Кабуле



В столице Афганистана городе Кабуле талибы (Движение "Талибан" запрещено в России, ред.) открыли огонь в воздух для разгона демонстрации женщин.



При этом, как сообщают источники, в результате несколько человек пострадали. Пока нет данных о том, получили ли пострадавшие огнестрельные ранения или травмы в результате падения из-за начавшейся паники.



Женщины участвовавшие в демонстрации, держали лозунги в защиту свободы, права на образование и работу. Акцию они проводили в преддверии 15 августа - даты, когда талибы год назад вошли в Кабул.



Арсений Томин