 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 12.08.2022
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В школах Казахстана готовятся закрыть все русскоязычные классы
21:05 13.08.2022

В ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА ГОТОВЯТСЯ ЗАКРЫТЬ ВСЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ КЛАССЫ
Достичь вытеснения образования на русском языке планируют в течение 6-7 лет.

Руководство Казахстана поставило задачу в ближайшие годы полностью прекратить набор в первые классы с русским языком обучения. Об этом передает издание "ГЛАС" со ссылкой на казахстанское телевидение.

Через 6-7 лет русские отделения для поступления в 1-й класс просто закроют, а нынешние русскоязычные школьники станут неконкурентоспособными, - сообщили в сюжете государственного казахстанского телевидения.

Ранее руководство Казахстана фиксировало, что в республике все меньше русского населения, что привело к популяризации казахского языка. По мнению Нур-Султана, на нем уже говорит большинство населения страны.

Источник - kz.tsargrad.tv
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