В школах Казахстана готовятся закрыть все русскоязычные классы

21:05 13.08.2022

В ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА ГОТОВЯТСЯ ЗАКРЫТЬ ВСЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ КЛАССЫ

Достичь вытеснения образования на русском языке планируют в течение 6-7 лет.



Руководство Казахстана поставило задачу в ближайшие годы полностью прекратить набор в первые классы с русским языком обучения. Об этом передает издание "ГЛАС" со ссылкой на казахстанское телевидение.



Через 6-7 лет русские отделения для поступления в 1-й класс просто закроют, а нынешние русскоязычные школьники станут неконкурентоспособными, - сообщили в сюжете государственного казахстанского телевидения.



Ранее руководство Казахстана фиксировало, что в республике все меньше русского населения, что привело к популяризации казахского языка. По мнению Нур-Султана, на нем уже говорит большинство населения страны.