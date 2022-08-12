Экс-участница "Дома 2" выйдет замуж за депутата РосГосдумы. Они размножаются!

22:15 13.08.2022

Михаил Гришин



Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Лера Фрост получила предложение руки и сердца от депутата Госдумы. Она рассказала порталу BLITZ+, что не планирует устраивать пышное торжество, поскольку это будет неправильно по отношению к жителям Донбасса.



"Мы считаем, что устраивать "пир во время чумы" нельзя. Учитывая, что я из Луганска, а мой муж - депутат Госдумы, устраивать громкие гуляние будет неправильно по отношению к людям, которые сейчас страдают", - сказала 28-летняя телезвезда.



Она добавила, что пригласит на праздник только самых близких людей. Имя своего избранника и дату бракосочетания невеста раскрывать не стала. По словам Фрост, она познакомилась с будущим супругом во время сбора гуманитарной помощи переселенцам из Донбасса.



Ранее "Фонд кино" отказался финансировать фильм Стивена Сигала о Донбассе.