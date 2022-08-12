Герой освобождения Украины Игорь Стрелков пытался попасть на фронт добровольцем, но был задержан в Крыму

22:26 13.08.2022

"Это, конечно, уникальная история, не имеющая аналогов. Часто людей отправляют на войну в обход законных оснований, дают возможность воевать, искупая вину за совершенные преступления. Здесь же человек всеми правдами и неправдами пытается отправиться на войну, готов отдать ради Родины и своих принципов самое ценное – свою жизнь. Но его не пускают", – пишет ополченец и волонтер А. Жучковский.



"При том, что никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новоросии не собирался. Все, что он хочет – принять личное участие, хоть рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал".