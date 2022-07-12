Президент Казахстана хочет в отставку? Россия может ему помочь, - С.Синченко

00:03 14.08.2022

СЕРГЕЙ СИНЧЕНКО

12 ИЮЛЯ 2022



ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ХОЧЕТ В ОТСТАВКУ? РОССИЯ МОЖЕТ ЕМУ ПОМОЧЬ

Текущие события в Казахстане могут закончиться для Касым-Жомарта Токаева очень грустно. Прекращение работы Каспийского трубопроводного консорциума сократит доходы бюджета республики, который пока позволяет сдерживать цены и гасить протестные настроения в обществе. И на этот раз Россия уже не будет спасать этого странного президента.



Возможно, вы, дорогой читатель, не знали, но любимый анекдот президента Казахстана:



В музее классической живописи стоит мужик и мочится в угол. К нему подходит интеллигент, стучит пальчиком по спине и говорит: "Простите великодушно, вы не подскажете, где находится зал XVIII века?". Тот поворачивается и говорит: "Да ссы здесь!"



Собственно, на этом можно было бы и заканчивать рассказ об очередном казахском "елбасы", это отлично показывает уровень этого человека. В степи оно, конечно, не важно, где ты гадишь, но мама наверняка ему в детстве запрещала вести себя по-свински у себя дома, гадить друзьям, которые тебя спасли, предавать товарищей. Но у Токаевых вырос непослушный сын. Как говорится, а еще очки надел.



Токаев начал это меньше месяца назад на ПМЭФ, аккурат после майского не широко афишируемого визита Тони Блэра в Казахстан, которого еще Назарбаев лет десять назад нанял в качестве экономического консультанта. Бывшего премьера Великобритании с лицом мистера Бина, которого давно обвиняли в монетизации своих политических связей, а в мае он решил захватить еще и инструкции "другу Касыму", кои тот исправно принялся выполнять. Уж лучше бы слушал маму, чем друга Тони.



С такими партнерами и конкурентов не надо

Странное поведение Касыма еще с начала СВО вызывало вопросы у России, главный из которых: какого лешего мы прогоняем казахскую нефть через свою территорию в Румынию, а затем на Украину? Именно это топливо потом льется в американскую и английскую технику, которая убивает наших пацанов. Вопрос Царьграда разделило руководство России, прикрыв накануне Каспийский трубопроводный консорциум, формально для устранения экологических нарушений, а по сути, задавшись тем же вопросом: какого лешего?



В этом консорциуме у России ("Транснефть") всего 24 процента, у казахов ("КазМунайГаз") – 19, а остальные – у "западных партнеров". Тех самых партнеров, которые нас за людей не считают. Приостановка КТК стала неожиданностью для Токаева, вызвав у него извечный свидомый вопрос "а нас-то за шо", и довольно плотно сократила доходную часть казахского бюджета. Кроме сокращения бюджета Казахстана, приостановка работы трубопровода лишает смысла участие "западных партнеров" в разработке казахских месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.



Пока у Chevron и ExxonMobil не возникло вопросов "шо мы тут делаем", Токаев 7 июля дал публичное поручение "КазМунайГазу" проработать Транскаспийский маршрут для экспорта казахской нефти с участием тех же Chevron и ExxonMobil. Касым пошел ва-банк. Скорее всего, друг Тони сделал ему предложение, от которого Токаев не смог отказаться, но нас это не должно интересовать.



Очевидно, что даже если захочет, Токаев не пойдет на примирение с Москвой, напротив, усилив взаимодействие с Западом и Турцией. Уже сейчас просочилась информация, что Казахстан активизировал переговорный процесс по покупке турецких беспилотников, по строительству турецкой военной базы в Казахстане. Казахстан и Великобритания планируют уже этой осенью провести военные учения в Каспийском море. Внимание – вопрос:



С кем собирается воевать лидер Казахстана?



Что с того?

Раз начали с анекдота, давайте и закончим на веселой ноте окончание политической карьеры казахского лидера:



Едет одинокий ковбой по прерии. Неожиданно из ниоткуда выбегает толпа индейцев. Ковбой думает:

– Ну все, мне конец!

А внутренний голос ему отвечает:

– Нет, тебе еще не конец! Быстро слезай с лошади и пристрели ее!

Делать нечего. Ковбой слез с лошади, бах ей в лоб из пистолета.

– Вытряхни из револьвера оставшиеся патроны!

Ковбой подчинился.

– А теперь подойди к вождю и плюнь ему в лицо.

Ковбою терять уже нечего. Все исполнил.

– Вот теперь тебе действительно конец!



Плевок в лицо русским людям на ПМЭФ поставил президента Казахстана в положение ковбоя. И судьба этого ковбоя уже неинтересна. Интересно выстраивать отношения со следующим президентом Казахстана. Вменяемым, воспитанным, уважающим русских людей и русские интересы. Нам тоже важна стабильность и процветание людей в соседней республике, но не за счет собственных интересов. А договариваться мы умеем. Жаль, что наше желание договариваться многие воспринимают как слабость. Вот и приходится раздавать подзатыльники.



Лучше бы президент Токаев слушал маму.