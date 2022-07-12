 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 14.08.2022
00:46  Будет ли вторая гражданская война в США? - А.Кренгель
00:32  Иран обвинили в попытке "зачистить" истеблишмент США, - Игорь Субботин
00:03  Президент Казахстана хочет в отставку? Россия может ему помочь, - С.Синченко
Суббота, 13.08.2022
21:05  В школах Казахстана готовятся закрыть все русскоязычные классы
15:35  В Турции появилась первая в истории женщина-генерал вооруженных сил - главком жандармерии Озлем Йылмаз
13:07  Кабул. Талибы огнем поверх голов разогнали демонстрацию женщин-антипаранджисток
12:50  Страна, разорванная на части. Америка готова к тоталитаризму, - Род Дреер

12:48  В Таразе открыли памятник Динмухамеду Кунаеву
12:39  The Hill: Излечима ли болезнь Америки под названием "историческая амнезия"?
10:09  Полковник Дамир Алыбаев назначен командующим Внутренними войсками МВД Киргизии
10:04  Готов ли экс-кырпрез Алмазбек Атамбаев заплатить за свободу 50 миллионов долларов
10:01  Афганские талибы и США вновь заинтересовались друг другом: подробности сделки, - А.Серенко
09:56  Сын Пелоси оказался акционером китайской компании Borqs Technologies
09:51  Известного богохульника сэра Салмана Рушди порезали в Нью-Йорке - в глаз и печень
09:47  В Кабуле взорван талибский мулла Рахимулла Хаккани (член известного терр-семейства)
09:44  Загадочная смерть молодого гендиректора "Авторадио Таджикистан" Фаридуна Хайруллозода
09:41  Жизнь как в сказке. Может быть, и не стоит торопиться с победами? - Иван Охлобыстин
09:20  Токаеву доложили о реорганизации КазСпецСлужб
09:11  По Запорожской АЭС бьет 44-я артиллерийская бригада ВСУ. Надо наказывать
09:04  Пиар по пескодрищенски. Кремль совсем не умеет вести информвойну, - СП
06:36  Снигиревский район Николаевской области также готов присоединиться к РФ
01:08  Американский интерес и Запорожская АЭС: Штатам выгоден второй Чернобыль
00:39  Подтирать Еревану сопли больше никто не будет, - Ирина Алкснис
00:34  США не решаются на войну с Китаем, они уже воюют на Украине, - Люк Ферри
00:06  Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде
Пятница, 12.08.2022
22:29  Лиз Трасс - почти премьер Британии: тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка? - Guardian
21:27  Таджикистан, Афганистан и американские маневры. Все еще впереди. Зреет конфликт, - Семен Багдасаров
21:21  Трамп незаконно натаскал в свое поместье кучу совсекретных документов
17:52  Проект CR-929. Китай поможет спасти Российскую гражданскую авиацию
17:47  КазАрмия. Боевая фемина Ельчибаева зря обвинила комбата в харасменте
17:44  Вот как начнется третья мировая война: по той же схеме, что в 1914 году, - Рено Жирар
17:38  Мирзиеев открыл в Ташкенте первый ипотечный центр
17:31  Назарбаев открыл в Нур-Султане самую большую мечеть Центральной Азии
17:28  Полыхнет ли в Косово новая Балканская война?
16:47  Разгадан секрет древне-китайской бронзы!? - МК
13:35  Османская империя 2.0: Эрдоган стремится сделать Турцию одним из мировых лидеров
13:31  В КырАрмии новые "Наставления по физической подготовке ВС"
13:30  Таджикистан не совсем адекватно воспринимает происходящее в мире, - А.Князев
13:27  Поднадоевшие понаехавшие. Украинских "беженцев" выселяют из европейских стран, - А.Уваров
13:26  Таджикистан и Афганистан. Боевики готовы к штурму? - Сергей Кожемякин
13:22  Сухой закон: как Европа выживает без воды
12:49  Как найти ключ к решению проблемы Тайваня, - Саид Гафуров
12:15  Таджикские "Ротшильды", или кому принадлежит золото Таджикистана, - Довуд Хотири
10:41  Кто и за что расправился с кыргызским мафиозо Чынгызом–Доо? - ВБ
08:09  Становление либерального национализма в Европе, - Андрей Школьников
07:55  Для креативной индустрии Кыргызстана будет введен специальный налоговый режим, - 24.kg
07:54  Кредит под залог урожая. Выгоден ли он фермерам Кыргызстана? - Нуркиз Сабырова
07:44  Псы войны на Украине. Здесь дыхание смерти ощущается сильнее, - А.Бурт
01:22  Вот тебе и "Дружба": Евросоюз, пытаясь нагадить России, бьет по своим
00:27  Языковое братство. Станет ли казахский язык объединяющим фактором для казахстанцев?
00:24  Сикхи и индуисты бегут из Афганистана. Религиозная нетерпимость обернулась прямым террором, - Лариса Шашок
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Президент Казахстана хочет в отставку? Россия может ему помочь, - С.Синченко
00:03 14.08.2022

СЕРГЕЙ СИНЧЕНКО
12 ИЮЛЯ 2022

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ХОЧЕТ В ОТСТАВКУ? РОССИЯ МОЖЕТ ЕМУ ПОМОЧЬ
Текущие события в Казахстане могут закончиться для Касым-Жомарта Токаева очень грустно. Прекращение работы Каспийского трубопроводного консорциума сократит доходы бюджета республики, который пока позволяет сдерживать цены и гасить протестные настроения в обществе. И на этот раз Россия уже не будет спасать этого странного президента.

Возможно, вы, дорогой читатель, не знали, но любимый анекдот президента Казахстана:

В музее классической живописи стоит мужик и мочится в угол. К нему подходит интеллигент, стучит пальчиком по спине и говорит: "Простите великодушно, вы не подскажете, где находится зал XVIII века?". Тот поворачивается и говорит: "Да ссы здесь!"

Собственно, на этом можно было бы и заканчивать рассказ об очередном казахском "елбасы", это отлично показывает уровень этого человека. В степи оно, конечно, не важно, где ты гадишь, но мама наверняка ему в детстве запрещала вести себя по-свински у себя дома, гадить друзьям, которые тебя спасли, предавать товарищей. Но у Токаевых вырос непослушный сын. Как говорится, а еще очки надел.

Токаев начал это меньше месяца назад на ПМЭФ, аккурат после майского не широко афишируемого визита Тони Блэра в Казахстан, которого еще Назарбаев лет десять назад нанял в качестве экономического консультанта. Бывшего премьера Великобритании с лицом мистера Бина, которого давно обвиняли в монетизации своих политических связей, а в мае он решил захватить еще и инструкции "другу Касыму", кои тот исправно принялся выполнять. Уж лучше бы слушал маму, чем друга Тони.

С такими партнерами и конкурентов не надо
Странное поведение Касыма еще с начала СВО вызывало вопросы у России, главный из которых: какого лешего мы прогоняем казахскую нефть через свою территорию в Румынию, а затем на Украину? Именно это топливо потом льется в американскую и английскую технику, которая убивает наших пацанов. Вопрос Царьграда разделило руководство России, прикрыв накануне Каспийский трубопроводный консорциум, формально для устранения экологических нарушений, а по сути, задавшись тем же вопросом: какого лешего?

В этом консорциуме у России ("Транснефть") всего 24 процента, у казахов ("КазМунайГаз") – 19, а остальные – у "западных партнеров". Тех самых партнеров, которые нас за людей не считают. Приостановка КТК стала неожиданностью для Токаева, вызвав у него извечный свидомый вопрос "а нас-то за шо", и довольно плотно сократила доходную часть казахского бюджета. Кроме сокращения бюджета Казахстана, приостановка работы трубопровода лишает смысла участие "западных партнеров" в разработке казахских месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

Пока у Chevron и ExxonMobil не возникло вопросов "шо мы тут делаем", Токаев 7 июля дал публичное поручение "КазМунайГазу" проработать Транскаспийский маршрут для экспорта казахской нефти с участием тех же Chevron и ExxonMobil. Касым пошел ва-банк. Скорее всего, друг Тони сделал ему предложение, от которого Токаев не смог отказаться, но нас это не должно интересовать.

Очевидно, что даже если захочет, Токаев не пойдет на примирение с Москвой, напротив, усилив взаимодействие с Западом и Турцией. Уже сейчас просочилась информация, что Казахстан активизировал переговорный процесс по покупке турецких беспилотников, по строительству турецкой военной базы в Казахстане. Казахстан и Великобритания планируют уже этой осенью провести военные учения в Каспийском море. Внимание – вопрос:

С кем собирается воевать лидер Казахстана?

Что с того?
Раз начали с анекдота, давайте и закончим на веселой ноте окончание политической карьеры казахского лидера:

Едет одинокий ковбой по прерии. Неожиданно из ниоткуда выбегает толпа индейцев. Ковбой думает:
– Ну все, мне конец!
А внутренний голос ему отвечает:
– Нет, тебе еще не конец! Быстро слезай с лошади и пристрели ее!
Делать нечего. Ковбой слез с лошади, бах ей в лоб из пистолета.
– Вытряхни из револьвера оставшиеся патроны!
Ковбой подчинился.
– А теперь подойди к вождю и плюнь ему в лицо.
Ковбою терять уже нечего. Все исполнил.
– Вот теперь тебе действительно конец!

Плевок в лицо русским людям на ПМЭФ поставил президента Казахстана в положение ковбоя. И судьба этого ковбоя уже неинтересна. Интересно выстраивать отношения со следующим президентом Казахстана. Вменяемым, воспитанным, уважающим русских людей и русские интересы. Нам тоже важна стабильность и процветание людей в соседней республике, но не за счет собственных интересов. А договариваться мы умеем. Жаль, что наше желание договариваться многие воспринимают как слабость. Вот и приходится раздавать подзатыльники.

Лучше бы президент Токаев слушал маму.

Источник - kz.tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660424580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №971
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №973
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратится к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Расширить охват мерами поддержки предприятий обрабатывающего сектора поручил Алихан Смаилов
- Реализацию крупных автодорожных проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с главой компании ABG
- Состоялось первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года №535
- Министр иностранных дел РК встретился с руководством компании ACWA Power
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  