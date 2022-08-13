Что стоит предпринять, если Таджикистан решит дружить с США, - депутат Медведев

00:28 14.08.2022

13.08.2022 -

Что стоит предпринять, если Таджикистан решит дружить с США | Русская весна

Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев - о странной позиции Таджикистана.



"Вообще, если Таджикистан решил вдруг тесно дружить с США, то Россия, конечно, должна пойти партнеру навстречу.



Для начала проверить статус пребывания в России всех таджикских трудовых мигрантов. Затем запретить денежные переводы из России в Таджикистан.



После этого надо проверить законность получения российского гражданства сотнями тысяч граждан Таджикистана.



Ну, и наконец, Москве стоит провести прямые встречи с памирскими лидерами и политиками. Поинтересоваться, как вообще ситуация на Памире, нет ли фактов нарушения закона и геноцида памирских народов со стороны Душанбе.



Когда-то Таджикистан сохранил свою государственность и не превратился в Сомали (или Афганистан) только и исключительно благодаря русской армии, русским пограничникам и позиции Москвы в вопросе внутреннего таджикского урегулирования.



И не надо стесняться об этом регулярно напоминать соседям. И не надо стесняться напоминать жестко, что экономика страны, скажем так, несколько зависит от трудовых мигрантов. Возможно, их всех готовы принять в США, с которыми теперь чего-то решил дружить Таджикистан".