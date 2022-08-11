Иран обвинили в попытке "зачистить" истеблишмент США, - Игорь Субботин

00:32 14.08.2022

11.08.2022



Вашингтон объявил о сорванном покушении на Болтона и Помпео

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



сша, республиканский истеблишмент, покушение, иран, диверсии, ядерная сделка В числе потенциальных жертв покушения должен был оказаться бывший помощник президента США Джон Болтон.

Видные фигуры республиканского истеблишмента были целью иранского оперативника, готовившего покушения в США. Об этом говорится в заявлении органов юстиции, которые указали на то, что в потенциальную жертву должен был превратиться бывший помощник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Роль еще одной мишени, как уточняют местные издания, играл экс-госсекретарь Майкл Помпео. Подготовку к убийствам злоумышленник начал в прошлом году, когда нынешний президент Джозеф Байден продвигал идею о перезапуске "ядерного" диалога с Тегераном.

Главным обвиняемым заочно стал житель Тегерана Шахрам Пурсафи. Минюст США назвал его оперативником Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) – наиболее влиятельной в Иране военно-политической организации. По оценкам органов юстиции, с прошлого года 45-летний гражданин Исламской Республики "пытался организовать убийство Джона Болтона, вероятно, в качестве мести за гибель в январе 2020 года командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" в составе КСИР Касема Сулеймани". Пурсафи, который, как утверждает Вашингтон, работал от имени самих "Аль-Кудс", имел намерение заплатить потенциальным исполнителям около 300 тыс. долл. за покушение на территории Вашингтона или в соседнем Мэриленде.



Администрация Байдена на уровне его помощника по национальной безопасности Джейка Салливана выступила с предупреждением Тегерану после того, как Минюст обнародовал материалы дела. "Если Иран нападет на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто служит или служил ранее США, то столкнется с суровыми последствиями, – говорится в заявлении президентского советника. – Мы продолжим использовать все ресурсы правительства США для защиты американцев". С таким заявлением Совету по национальной безопасности при Белом доме уже приходилось выступать в этом году, когда американское разведсообщество стало все громче говорить о рисках превращения американской территории в плацдарм для диверсий.



Как заявили источники издания Axios, еще одной целью Пурсафи должен был стать другой бывший высокопоставленный представитель администрации Трампа – Майкл Помпео, отличающийся не менее жесткой по отношению к Тегерану позицией, чем Болтон. По оценкам портала, потенциальному исполнителю предлагали около 1 млн долл. за устранение бывшего главы дипломатического ведомства. Впрочем, в материалах дела со ссылкой на конфиденциальные беседы Пурсафи говорилось, что Помпео оценивался как более сложная цель, потому что "вокруг него много людей". Тем не менее в беседах с потенциальными исполнителями предполагаемый оперативник КСИР отмечал, что время экс-госсекретаря "еще придет".



О рисках углубления иранской диверсионной активности на территории США официальные лица говорили неоднократно, например, на уровне офиса директора Национальной разведки и экспертов Госдепа, однако нынешняя порция сведений произвела скандал как минимум по двум причинам. В документах отмечается, что организацией убийств Пурсафи, который сейчас находится на свободе за границей, занимался с осени 2021 года, когда "ядерные" переговоры с Ираном в Вене замедлились, но все еще рассматривались администрацией Байдена как жизнеспособный дипломатический проект. Кроме того, обвиняемый, по данным Минюста, утверждал: у него есть "защитники" за границей и в США, которые могут помочь киллерам избежать наказания.



Комментируя CNN ситуацию вокруг дела, Болтон сказал, что он "имел общие представления об угрозе", однако узнал многие подробности готовящегося против него заговора только из обнародованных документов. "Это большая ошибка со стороны администрации – продолжать демонстрировать слабость по отношению к Ирану, умоляя его вернуться к ядерной сделке 2015 года, – заявил он, имея в виду курс на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). – Это побуждает Тегеран заниматься именно такой террористической деятельностью". Бывший помощник по национальной безопасности допустил, что "многие другие американцы", вероятно, являются потенциальными целями иранских оперативников.



По неофициальным данным, группа отставных правительственных чиновников по-прежнему продолжает находиться под дорогостоящей государственной охраной из-за опасений перед диверсионной активностью Исламской Республики. В самом же Тегеране все обвинения отметают.



Критики СВПД в республиканском истеблишменте США теперь уверены, что "ядерные" переговоры с иранцами надо демонстративно прекратить. Тем не менее источники Reuters в администрации Байдена заявили, что дело Пурсафи вряд ли имеет какое-либо отношение к попыткам реанимировать СВПД: это две разные проблемы.



Свежий соцопрос аналитического центра Data for Progress показал, что 67% американских избирателей одобряют восстановление "ядерной сделки" с Ираном. Сторонниками этого сценария являются в том числе 56% тех, кто относит себя к Республиканской партии. Кроме того, исследование показало, что большинство поддерживает дипломатические методы в решении проблем вокруг Ирана: 78% опрошенных против 12%. Что не менее интересно, большая часть респондентов высказалась за то, чтобы Конгресс обеспечивал президенту возможность демонстрировать гибкость в рамках диалога о возрождении СВПД.



В этих условиях сложно ожидать, что Белый дом просто откажется от дипломатического пути в том, что касается восстановления "ядерной сделки". Если только, конечно, сам Тегеран не продемонстрирует полное пренебрежение к идее продолжения переговоров.