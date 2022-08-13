Будет ли вторая гражданская война в США? - А.Кренгель

00:46 14.08.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 13.08.2022



Обострение грандиозного общественного конфликта не за горами



Вторая гражданская война в Америке может начаться скоро. Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе, проведя опрос 8620 американцев, выявили рост их склонности к насилию, пишет Daily Mail. Более 50% опрошенных согласились с утверждением, что "в ближайшие несколько лет в США будет гражданская война".



Опрос выявил "растущее отчуждение и недоверие к американскому демократическому обществу и его институтам". 18% респондентов заявили, что они, вероятно, будут "вооружены огнестрельным оружием" во время политических конфликтов, а 4% говорят, что они, вероятно, "застрелят кого-нибудь из пистолета". И обострение конфликта, на поверхности которого демократы и республиканцы, не за горами.



Игра партии демократов перешла в стадию политической ликвидации главного конкурента Джо Байдена - Дональда Трампа. Не исключено, что попытки снять кандидатуру Трампа с предвыборной гонки задолго до ее начала обернутся открытым вооруженным противостоянием. Белый дом серьезно готовится к выборам-2024. Историю с "украденными выборами" в 2020-м повторять небезопасно, поэтому демократы развернули кампанию по дискредитации Трампа. В особняке бывшего президента во Флориде провели обыск, обвинив Трампа в том, что он присвоил важные секретные документы во время передачи полномочий Байдену.



Умышленное присвоение государственных бумаг и халатность в обращении с секретными документами чреваты судебным преследованием и тюремным сроком: в случае доказанной вины это до трех лет тюремного заключения. Однако тюрьма Трампу грозит вряд ли - главной задачей властей является "дисквалификация" потенциального участника предвыборной гонки-2024 в случае судимости. Это понимают все.



Повторение того, что проделали демократы с результатами выборов-2020, сформирует из недовольных "частную гвардию" экс-президента. Это львиная доля населения Флориды и ряда других штатов. К расколу страны толкнет курс на ограбление американцев "в пользу Украины", запущенный администрацией Байдена.



Первыми звоночками грядущего бунта стали взятие Капитолия 6 января 2021 года, убийство Кайлом Риттенхаусом двух человек в Висконсине в августе 2020 года, столкновения между полицейскими и активистами Black Lives Matter. За время после последних выборов в США политическое противостояние пролегло через семьи, через взаимоотношения близких.



Заметен и рост преступности, который усугубляется "переосмыслением полицейской деятельности" - эта стратегия уже привела к рекордному числу убийств и других преступлений в крупных городах Америки. Многие американские граждане сомневаются, что демократы прекратят ставить полицейских на колени из-за того, что полиция симпатизирует Трампу.



Опрос YouGov сообщает: треть поклонников Дональда Трампа, проживающих в "республиканских" штатах, заявили, что им было бы лучше, если бы их штат откололся и стал независимым государством. Еще 29% сторонников Трампа полагают, что победа сепаратистов поставит их "в худшее положение". Остальные затруднились ответить, но раскол в обществе обозначен отчетливо. Сотни тысяч солдат погибли во время Гражданской войны в Америке 1861–1865 годов. Сколько их погибнет, если "республиканские" штаты вздумают отделиться от "демократических"?



В интервью телеканалу CNN советник ЦРУ Барбара Уолтер назвала два основных фактора приближающейся катастрофы. Первый - это переход от демократии к "анократии", или режиму, при котором под вывеской демократических институтов страной управляет узкая верхушечная группа. Второй фактор - "вероятность возникновения насилия" на почве расовых, культурных и национальных конфликтов, раскалывающих Америку.



О реальности гражданской войны в США высказываются и генералы в отставке. В интервью The Washington Post Пол Д. Итон (генерал-майор армии США и старший советник компании VoteVets), Антонио М. Тагуба (генерал-майор, отслуживший 34 года в вооруженных силах) и Стивен М. Андерсон (бригадный генерал в отставке, отдавший армии США 31 год) назвали вероятную дату начала конфликта: 2024 год, очередные президентские выборы. "Разнообразие убеждений и память прошлого" в американской армии, говорят генералы, может стать причиной "рокового хаоса внутри вооруженных сил, и это подвергнет Америку смертельному риску". Все трое считают, что "к худшему надо начинать готовиться сейчас".



Наконец, есть традиционный раскол между двумя Америками - белой и черной. Марши "Черных пантер" в 2020 году, когда сотни вооруженных, по-армейски экипированных чернокожих боевиков прошли по улицам городов, обещая взять власть в свои руки, напомнили о 1960 годах, когда "Черные пантеры" появились впервые. Тогда это была борьба за права чернокожего населения, теперь это борьба не за права, а за власть. "Пантерам" противостоит белый ультраправый "Патриотический фронт", в рядах которого белые мужчины с флагами США скандируют: "Вернем Америку!" Те и другие обязательно столкнутся. Или их столкнут. Мнимую американскую свободу каждая из противостоящих групп воспринимает как форму рабства.



Кто в такой обстановке возьмется отрицать, что вероятность гражданской войны в Америке высока?