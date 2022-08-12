Если взорвут Запорожскую АЭС достанется всем, - Der Spiegel

01:36 14.08.2022 Der Spiegel

Германия



"Ситуация на АЭС во время военных действий может легко выйти из-под контроля"



"Ни одну АЭС в мире не строят с учетом военных действий", - считает немецкий эксперт в материале "Шпигеля". Между тем Запорожскую АЭС обстреливали уже несколько раз, а по мощности она превосходит Чернобыльскую. Источник обстрелов не выяснен. Но если учесть, что ЗАЭС контролируется российской армией, подозрение падает на ВСУ.



Уже во второй раз с 24 февраля 2022 года была обстреляна Запорожская АЭС. Необходимо срочно разработать план для обеспечения безопасности объекта - в интересах обеих сторон.



Специалисты говорят о нарушении табу. В ходе конфликта России с Украиной постоянно происходят военные действия в непосредственной близости от атомных электростанций. Несколько дней назад Запорожская АЭС, находящаяся на юге Украины рядом с городом Энергодаром, неоднократно подвергалась артиллерийскому обстрелу. В пятницу была повреждена линия электропередачи, в результате чего сработала аварийная система одного из реакторов - блок был отключен от сети.



Кто несет ответственность за инцидент, окончательно не выяснено. Российская и украинская сторона обвиняют друг друга в обстреле объекта. Президент украинской оператора украинских АЭС, а именно компании "Энергоатом" Петр Котин, обвинил Россию в том, что та сознательно разрушает линии электропередачи, чтобы затем подключить Запорожскую АЭС к электросети Крыма.



Уже второй раз ЗАЭС попадает в центр всеобщего внимания в контексте боев: еще в марте 2022 на территории объекта велись военные действия. Тогда не было сообщений о повреждении реакторов. Сейчас вокруг объекта также не отмечают повышения уровня радиации. И тем не менее, при любой военной активности рядом с АЭС возникает опасение, что что-нибудь пойдет не так.



"Это нормально в условиях военных действий"



"Любое повреждение линий электропередачи чревато высоким риском для безопасности станции", - предупреждает физик и юрист Вольфганг Реннеберг (Wolfgang Renneberg), руководивший в течение более десяти лет отделом безопасности реакторов в федеральном министерстве охраны окружающей среды, а сейчас возглавляющий основанное им "Бюро атомной безопасности". По его словам, каждый, кто хоть немного понимает в атомных электростанциях, ничего подобного просто не делает, даже в случае военного конфликта. Он не может себе представить, что Путин или Зеленский заинтересованы в том, чтобы пойти на риск крупномасштабной ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.



"Но нет ничего необычного в том, что, когда люди стреляют друг в друга, возникают неконтролируемые ситуации, - говорит Реннеберг. - И вполне возможно, что не каждый командир на местах способен осознать опасность действий своего подразделения. Этого нельзя исключать на любой войне - совершенно независимо от степени ответственности высшего военного руководства".



На территории Запорожской АЭС находятся шесть водо-водяных ядерных реакторов советского производства типа ВВЭР1000 (В-320) мощность 1000 Мвт каждый. Большинство из них были созданы в 80-е годы. Планировалось, что реакторы проработают 30 лет. Но по истечению этого времени срок эксплуатации, как и на многих других АЭС в Центральной и Западной Европе, был продлен. В настоящее лишь два из шести реакторов работают на полную мощность.



После ядерной катастрофы 2011 года в Фукусиме Украина добровольно приняла участие в стресс-тесте европейских АЭС. После этого система техники безопасности на станции была модернизирована. С марта 2022 года территория Запорожской АЭС, на которой находится сухой склад отработанного ядерного топлива, занята российскими войсками. Но реакторами продолжает управлять украинский персонал.



Фактор риска - перегрузка персонала



На тот случай, если в результате обстрела будут повреждены линии электропередачи или по какой-то другой причине прекратится подача тока на АЭС и одновременно с этим не сработает система аварийного электроснабжения, что в Фукусиме привело к расплавлению топливных стержней, ЗАЭС снабжена мобильными электрогенераторами. Об это рассказал Себастьян Штрански (Sebastian Stransky), руководитель Отдела международных проектов Общества безопасности реакторов.



По его словам, после модернизации станции появилась возможность с помощью мобильных систем доставлять и вводить в установку дополнительную воду, необходимую для охлаждения реактора и бассейна с топливными элементами, что должно предотвратить расплавление стержней.



Другой риск состоит в том, что из-за перегрузки персонала или саботажа может быть допущена ошибка в управлении одним из реакторов. Но как говорит Штрански, ЗАЭС на случай аварии, как и в принципе все атомные электростанции, снабжена автоматическими системами отключения, которые приведут реактор в безопасное состояние.



Однако Реннеберг предупреждает: "Во время военных конфликтов ситуация может в кратчайшие сроки выйти из-под контроля". Он говорит, что возможно множество сценариев, когда вначале относительно небольшое повреждение в результате взрыва или пожара на территории электростанции может привести к цепи опасных событий. Эту "цепную реакцию" не всегда удается взять под контроль, и во в этом случае они может привести к катастрофе.



Например, беда может случиться, если в результате обстрела будет нарушено электроснабжение насосов системы охлаждения. Или если произойдет короткое замыкание, или один из клапанов в системе подачи хладагента в результате пожара или взрыва деформируется и им нельзя будет пользоваться. Или если произойдет прямое попадание в здание с пультом управления, где сосредоточены устройства электронного управления электростанцией и вся электроника будет нарушена. И особенно страшно, если все эти события произойдут одновременно.



"Иногда совсем незначительные дефекты могут стать триггерами больших проблем, - говорит Раннеберг. - А при атаке, пожарах или взрывах возникает множество ситуаций, когда все может произойти одновременно и персонал не сможет быстро разобрать, в чем дело. В этом особенность военной ситуации".



В ЗАЭС хранится 30 тонн плутония



Украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что может произойти катастрофа страшнее чернобыльской, если электростанция в результате обстрела будет серьезно повреждена.



Украинский центр стратегической коммуникации и информационной безопасности при министерстве информационной политики написал в понедельник в "Твиттере", что командир размещенных в электростанции солдат заявил, что "они в любой момент готовы взорвать электростанцию" и что "тут будет или русская земля, или выжженная пустыня". Правда, подлинность этого твита не удалось проверить через независимые источники. (Сейчас уже доказано, что это заявление украинской стороны было неправдой, нацеленной на дискредитацию российских вооруженных сил - прим. ИноСМИ.)



Если дело дойдет действительно до расплавления стержней, то железобетонные контейнеры, в которые заключены энергоблоки Запорожской АЭС, должны будут предотвратить выброс большого количества радиоактивных частиц. В настоящее время, как утверждает Штрански, в рамках европейской программы модернизации на станции устанавливаются предохранительные клапаны, которые в случае аварии понизят в контейнерах излишнее давление и тем самым защитят их от разрушения.



Однако на территории АЭС есть еще и временный лагерь для отработанных, но еще сохраняющих радиоактивность топливных элементов. Как говорит Штрански, емкости, в которых они хранятся, защищены от тяжелого механического воздействия, как это принято во всем мире, но контейнеров, закрывающих энергоблоки, там нет.



По словам Раннеберга, в целом на Запорожской АЭС имеется 40 тонн обогащенного урана. Кроме того, там складировано 30 тонн плутония. Одной миллионной доли грамма плутония достаточно, чтобы вызвать у человека рак легких. Правда, это вещество в случае высвобождения не распространяется на большие расстояния. "Но в окрестностях АЭС распространившийся плутоний станет огромной проблемой".



"Ни одну атомную электростанцию не строят с учетом военных действий", - говорит Штрански. Даже контейнеры сконструированы лишь таким образом, чтобы в случае ЧП, помимо других внешних воздействий, контейнеры могут выдержать даже падение небольшого самолета. Но преднамеренный подрыв или тяжелая бомбардировка приведут к серьезным повреждениям станции.



"С помощью современного оружия вы, конечно, угробите любую АЭС", - говорит Штрански. Но угрозу взорвать электростанцию он считает настолько иррациональной, что "ему трудно в нее поверить". Штрански предложил исходить из того, что "даже в военных действиях еще есть остатки рациональности".



Едва ли контролируемые последствия



Украинское министерство охраны окружающей среды опубликовало в соцсетях перечень возможных последствий подрыва ЗАЭС. Запретная зона будет в десять раз больше, чем в Чернобыле, два миллиона человек придется эвакуировать.



Насколько реалистичен этот перечень, "нелегко оценить издалека", - считает Штрански. Но в любом случае последствия будут "колоссальными и едва ли контролируемыми".



Технологический институт в Карлсруэ смоделировал последствия, к которым приведет радиационная катастрофа на Запорожской АЭС для региона и остальной Европы. Как показал анализ, при северо-восточном ветре жителей некоторых областей Южной Украины и Турции между Стамбулом и Измиром придется эвакуировать. Однако при западном или южном ветре, замечает Штрански, радиоактивное облако затронет и Россию.



Чтобы предотвратить случайное повреждение АЭС при обстреле с непредсказуемыми последствиями, территорию Запорожское АЭС необходимо полностью освободить от российских военных, а персоналу должна быть предоставлена возможность для беспрепятственного выполнения своих обязанностей, считает Раннеберг. Это мог бы обеспечить выезд делегации нейтрального Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на место. Нет аргументов и против того, чтобы эксперты российской госкорпорации по атомной энергии (Росатом) также позаботились о безопасности объекта.



Кроме того, необходим запрет на обстрел всех атомных электростанций Украины и запрет на пролет над их территориями. "Атомным электростанциям необходима безопасная, демилитаризованная обстановка, - говорит Раннеберг. - В конечном итоге это в интересах обеих сторон - и Украины, и России".



Вероника Хакенброх (Veronika Hackenbroch) Источник - ИноСМИ

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