В Казахстане все отчетливее пахнет геноцидом русских, - Айнур Курманов

01:38 14.08.2022

В Казахстане все отчетливее пахнет геноцидом русских



Айнур Курманов



В Казахстане продолжается рост русофобии и насаждение антироссийских настроений, как и продолжается процесс тотальной дерусификации в виде массовой смены названий населенных пунктов под прикрытием борьбы с идеологически устаревшими названиями. Безнаказанные и Подконтрольные же спецслужбам нацики требуют передачи Казахстану даже целых российских регионов.



В социальных сетях Казахстана продолжается со стороны националистов и правительственных ботов активная травля граждан, осмелившихся на своих машинах или футболках вывесить букву Z в знак поддержки России и спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Личные данные этих смелых людей вывешиваются в разных группах с призывом преследования, и потом их подкарауливают возле гаражей и подъездов "активисты", оказывая моральное и психологическое давление, с требованием "покаяться" и убрать символы "агрессии".



Все это очень напоминает то, что творилось на Украине, и есть даже свои аналоги "миротворцев", а именно площадок в закрытых группах, где собираются списки пророссийски настроенных соотечественников. Есть в социальных сетях и видео словесных пока нападок и на россиян, проехавших казахстанскую границу со стороны националистов, вина которых состоит лишь в том, что они граждане ненавистной "империи".



Это показывает сознательное нагнетание уже не просто антироссийских, а именно русофобских настроений, так как объектами нападений становятся как раз этнические русские, не побоявшиеся выразить свое мнение. Подобная кампания призвана запугать также и тех многочисленных русскоязычных казахов, которые в целом положительно настроены в отношении России и даже поддерживают ее политику.



Получается, что 6% активного населения, по опросам высказавшееся за разрыв отношений с Москвой и за выход из ЕАЭС и ОДКБ, при поддержке властей, навязывает свое мнение остальным гражданам, среди которых 75% поддержали действия соседа. Очевидно, что этой травлей и агрессивной антироссийской пропагандой пытаются осуществить перелом в настроениях и заткнуть тех, кто поддерживает Россию.



Для этих целей не только прекращают вещание российских новостных телеканалов, но и проводят показательные процессы над теми, кто якобы выступал с сепаратистскими заявлениями. Так, неделю назад во многих изданиях прошла новость о том, что в Петропавловске осудили на пять лет заключения мужа и жену за то, что в социальных сетях они высказались за присоединение Северо-Казахстанской области к России.



"11 декабря 2021 года супруги П., в приложении "Чат Рулетка" открыто выражали иному лицу, не являющемуся сторонником присоединения Северо-Казахстанской области Республики Казахстан к Российской Федерации, социально-опасные высказывания, влекущие политические и социальные риски в части сохранения унитарности Республики Казахстан", – цитирует заявление суда сайт liter.kz.



Несмотря на то, что супруги отрицали сей факт, суд решил, что вина подсудимых доказана и приговорил их к пятилетней отсидке. Понятно, что данный процесс был необходим властям для устрашения русского и русскоязычного населения страны. Правда выяснилось, что сам суд прошел в условиях секретности еще два месяца назад, а недавно министерство информации, во главе которого находится ярый русофоб Аскар Умаров, разослало всем СМИ и подконтрольным блогерам разнарядку о необходимости срочно растиражировать данную новость.



Министр-русофоб Аскар Умаров



То есть данный вброс был произведен специально, чтобы воздействовать на население, особенно на ту ее часть, что солидаризуется с действиями Москвы. Естественно, что с другой стороны это окрылило всех ее противников и ярых националистов, дав им зеленый свет для организации новых русофобских акций.



"Отмороженные" нацики, как и ожидалось, не заставили себя долго ждать, и теперь уже посыпались территориальные претензии в отношении самой России. Так, в социальных сетях стало популярным видео, где один из казахстанцев заявляет о том, что Москва якобы оккупировала и "внаглую забрала" столетия назад у казахов Астраханскую, Оренбургскую, Тюменскую, Курганскую и Омскую области – и теперь, проживающим в этих регионах, надо "успеть заскочить на поезд, который уходит", так как Россия уже прекращает свое существование, из-за проигрыша войны "незалежной".



Карта Великого Казахстана, опубликованная министром информации Аскаром Умаровым с "присоединенными" территориями России, Китая и Узбекистана



Естественно, что никто этого "активиста" не привлек в итоге к ответственности, оно и понятно, так как все эти деятели являются агентурой Комитета Национальной Безопасности (КНБ) и действуют строго по приказу своих хозяев. Их же активизация сейчас свидетельствует о том, что в отношении России развязана теперь и со стороны РК настоящая гибридная информационная война. И она полностью соответствует апробированным уже украинским технологиям, так как в Киеве также постоянно заявляли претензии на приграничные российские территории и даже на Кубань и Ставрополье.



В этом же ключе, что и мовные патрули, надо рассматривать и выпад телеведущего на одном из государственных телеканалов о том, что вскоре произойдет полная ликвидация русских школ и русскоязычных классов. "Через 6-7 лет русские отделения для поступления в 1-й класс просто закроют, а нынешние русскоязычные школьники станут неконкурентоспособными", – отмечалось в передаче.



Как известно, с таких же действий начиналась вся кампания по выдавливанию русского языка и на Украине, когда также запускался процесс закрытия русских школ и запрета языка сначала на частном, а потом и на правительственном уровне. Похоже, что власти Казахстана эволюционируют в том же направлении, хотя все объективнее обстоятельства выступают в противовес этой русофобской и антироссийской политике.



Так, в преддверии нового учебного года все школы в Казахстане оказались переполненными, что даже пришлось впервые открывать классы "Ю" и "Я", и особенно много желающих оказалось попасть именно в русские классы и школы, куда казахи родители отправляют своих детей в надежде дать им лучшее и качественное образование. Ведь, наоборот, по оценкам исследований казахстанской системы образования, проведенное экспертами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) со штаб-квартирой в Париже, выяснилось, что учащиеся казахских школ отстают от их сверстников из русских на два учебных года.



С учетом того, что министерство образования, возглавляемое соросовским выкормышем Асхатом Аймагамбетовым, вводит американскую систему обучения, запланировало приватизацию школ и передает местные вузы в управление университетам из США, вскоре многим казахским семьям начальное, среднее и высшее образование станет окончательно недоступным даже на казахском языке. Введение же латиницы окончательно добьет и так деградирующую систему.



Министр-соросовский выкормыш Асхат Аймагамбетов



Но это еще не все! Казахстанские власти усердно и кропотливо проводят работу по окончательному переименованию всех населенных пунктов и улиц, носящих советские и соответственно русские названия. Все это прикрывается необходимостью проведения декоммунизации и проходит в рамках исполнения указа первого президента Нурсултана Назарбаева от 2018-го года о замене идеологически устаревших названий.



Так, 6 августа главный государственный телеканал "Хабар" сообщил о переименовании трех сел в Акмолинской (бывшей Целиноградской) области Красная поляна, Петраковка и Арбузинка. При этом указывается, что на смене названий настаивают всецело сами местные жители, среди которых большинство чеченцев и ингушей.



И призывают они якобы местные власти переименовать их не на чечено-ингушский лад, а дать им чисто казахские названия. Так, Красную поляну теперь будет называться Бирликом – единство, Петраковку решили Тумаром назвать – оберег, талисман, а Арбузинка будет Аккентом – священное место. Естественно, что оказывается все эти названия, спущенные акиматом сверху, все единогласно поддержали.



То есть на этом примере мы видим применение казахстанскими чиновниками новой изощренной технологии, когда массовые переименования в сельской местности теперь выдаются за волеизъявление самих жителей. А так как сельчане особенно уязвимы, забиты, бесправны и находятся под постоянным давлением акимов, то такая новая линия должна покатить как по маслу.







И самое смешное, что уничтожение исконных русских наименований происходит под видом борьбы с советским прошлым, хотя те же Красная поляна, Петраковка и Арбузинка были в области еще до революции. И власти не скрывают своих планов по "окончательному решению русского вопроса", так как заявляют, что в регионе 240 из почти 600 сел носят идеологически устаревшие названия, которые вскоре получат новые названия.