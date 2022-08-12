 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 14.08.2022
01:41  Америка должна готовиться к войне из-за Тайваня, - Элбридж Колби
01:38  В Казахстане все отчетливее пахнет геноцидом русских, - Айнур Курманов
01:36  Если взорвут Запорожскую АЭС достанется всем, - Der Spiegel
00:46  Будет ли вторая гражданская война в США? - А.Кренгель
00:32  Иран обвинили в попытке "зачистить" истеблишмент США, - Игорь Субботин
00:28  Что стоит предпринять, если Таджикистан решит дружить с США, - депутат Медведев
00:03  Президент Казахстана хочет в отставку? Россия может ему помочь, - С.Синченко

Суббота, 13.08.2022
22:26  Герой освобождения Украины Игорь Стрелков пытался попасть на фронт добровольцем, но был задержан в Крыму
22:15  Экс-участница "Дома 2" выйдет замуж за депутата РосГосдумы. Они размножаются!
21:05  В школах Казахстана готовятся закрыть все русскоязычные классы
15:35  В Турции появилась первая в истории женщина-генерал вооруженных сил - главком жандармерии Озлем Йылмаз
13:07  Кабул. Талибы огнем поверх голов разогнали демонстрацию женщин-антипаранджисток
12:50  Страна, разорванная на части. Америка готова к тоталитаризму, - Род Дреер
12:48  В Таразе открыли памятник Динмухамеду Кунаеву
12:39  The Hill: Излечима ли болезнь Америки под названием "историческая амнезия"?
10:09  Полковник Дамир Алыбаев назначен командующим Внутренними войсками МВД Киргизии
10:04  Готов ли экс-кырпрез Алмазбек Атамбаев заплатить за свободу 50 миллионов долларов
10:01  Афганские талибы и США вновь заинтересовались друг другом: подробности сделки, - А.Серенко
09:56  Сын Пелоси оказался акционером китайской компании Borqs Technologies
09:51  Известного богохульника сэра Салмана Рушди порезали в Нью-Йорке - в глаз и печень
09:47  В Кабуле взорван талибский мулла Рахимулла Хаккани (член известного терр-семейства)
09:44  Загадочная смерть молодого гендиректора "Авторадио Таджикистан" Фаридуна Хайруллозода
09:41  Жизнь как в сказке. Может быть, и не стоит торопиться с победами? - Иван Охлобыстин
09:20  Токаеву доложили о реорганизации КазСпецСлужб
09:11  По Запорожской АЭС бьет 44-я артиллерийская бригада ВСУ. Надо наказывать
09:04  Пиар по пескодрищенски. Кремль совсем не умеет вести информвойну, - СП
06:36  Снигиревский район Николаевской области также готов присоединиться к РФ
01:08  Американский интерес и Запорожская АЭС: Штатам выгоден второй Чернобыль
00:39  Подтирать Еревану сопли больше никто не будет, - Ирина Алкснис
00:34  США не решаются на войну с Китаем, они уже воюют на Украине, - Люк Ферри
00:06  Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде
Пятница, 12.08.2022
22:29  Лиз Трасс - почти премьер Британии: тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка? - Guardian
21:27  Таджикистан, Афганистан и американские маневры. Все еще впереди. Зреет конфликт, - Семен Багдасаров
21:21  Трамп незаконно натаскал в свое поместье кучу совсекретных документов
17:52  Проект CR-929. Китай поможет спасти Российскую гражданскую авиацию
17:47  КазАрмия. Боевая фемина Ельчибаева зря обвинила комбата в харасменте
17:44  Вот как начнется третья мировая война: по той же схеме, что в 1914 году, - Рено Жирар
17:38  Мирзиеев открыл в Ташкенте первый ипотечный центр
17:31  Назарбаев открыл в Нур-Султане самую большую мечеть Центральной Азии
17:28  Полыхнет ли в Косово новая Балканская война?
16:47  Разгадан секрет древне-китайской бронзы!? - МК
13:35  Османская империя 2.0: Эрдоган стремится сделать Турцию одним из мировых лидеров
13:31  В КырАрмии новые "Наставления по физической подготовке ВС"
13:30  Таджикистан не совсем адекватно воспринимает происходящее в мире, - А.Князев
13:27  Поднадоевшие понаехавшие. Украинских "беженцев" выселяют из европейских стран, - А.Уваров
13:26  Таджикистан и Афганистан. Боевики готовы к штурму? - Сергей Кожемякин
13:22  Сухой закон: как Европа выживает без воды
12:49  Как найти ключ к решению проблемы Тайваня, - Саид Гафуров
12:15  Таджикские "Ротшильды", или кому принадлежит золото Таджикистана, - Довуд Хотири
10:41  Кто и за что расправился с кыргызским мафиозо Чынгызом–Доо? - ВБ
08:09  Становление либерального национализма в Европе, - Андрей Школьников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане все отчетливее пахнет геноцидом русских, - Айнур Курманов
01:38 14.08.2022

В Казахстане все отчетливее пахнет геноцидом русских

Айнур Курманов

В Казахстане продолжается рост русофобии и насаждение антироссийских настроений, как и продолжается процесс тотальной дерусификации в виде массовой смены названий населенных пунктов под прикрытием борьбы с идеологически устаревшими названиями. Безнаказанные и Подконтрольные же спецслужбам нацики требуют передачи Казахстану даже целых российских регионов.

В социальных сетях Казахстана продолжается со стороны националистов и правительственных ботов активная травля граждан, осмелившихся на своих машинах или футболках вывесить букву Z в знак поддержки России и спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Личные данные этих смелых людей вывешиваются в разных группах с призывом преследования, и потом их подкарауливают возле гаражей и подъездов "активисты", оказывая моральное и психологическое давление, с требованием "покаяться" и убрать символы "агрессии".

Все это очень напоминает то, что творилось на Украине, и есть даже свои аналоги "миротворцев", а именно площадок в закрытых группах, где собираются списки пророссийски настроенных соотечественников. Есть в социальных сетях и видео словесных пока нападок и на россиян, проехавших казахстанскую границу со стороны националистов, вина которых состоит лишь в том, что они граждане ненавистной "империи".

Это показывает сознательное нагнетание уже не просто антироссийских, а именно русофобских настроений, так как объектами нападений становятся как раз этнические русские, не побоявшиеся выразить свое мнение. Подобная кампания призвана запугать также и тех многочисленных русскоязычных казахов, которые в целом положительно настроены в отношении России и даже поддерживают ее политику.

Получается, что 6% активного населения, по опросам высказавшееся за разрыв отношений с Москвой и за выход из ЕАЭС и ОДКБ, при поддержке властей, навязывает свое мнение остальным гражданам, среди которых 75% поддержали действия соседа. Очевидно, что этой травлей и агрессивной антироссийской пропагандой пытаются осуществить перелом в настроениях и заткнуть тех, кто поддерживает Россию.

Для этих целей не только прекращают вещание российских новостных телеканалов, но и проводят показательные процессы над теми, кто якобы выступал с сепаратистскими заявлениями. Так, неделю назад во многих изданиях прошла новость о том, что в Петропавловске осудили на пять лет заключения мужа и жену за то, что в социальных сетях они высказались за присоединение Северо-Казахстанской области к России.

"11 декабря 2021 года супруги П., в приложении "Чат Рулетка" открыто выражали иному лицу, не являющемуся сторонником присоединения Северо-Казахстанской области Республики Казахстан к Российской Федерации, социально-опасные высказывания, влекущие политические и социальные риски в части сохранения унитарности Республики Казахстан", – цитирует заявление суда сайт liter.kz.

Несмотря на то, что супруги отрицали сей факт, суд решил, что вина подсудимых доказана и приговорил их к пятилетней отсидке. Понятно, что данный процесс был необходим властям для устрашения русского и русскоязычного населения страны. Правда выяснилось, что сам суд прошел в условиях секретности еще два месяца назад, а недавно министерство информации, во главе которого находится ярый русофоб Аскар Умаров, разослало всем СМИ и подконтрольным блогерам разнарядку о необходимости срочно растиражировать данную новость.

Министр-русофоб Аскар Умаров

То есть данный вброс был произведен специально, чтобы воздействовать на население, особенно на ту ее часть, что солидаризуется с действиями Москвы. Естественно, что с другой стороны это окрылило всех ее противников и ярых националистов, дав им зеленый свет для организации новых русофобских акций.

"Отмороженные" нацики, как и ожидалось, не заставили себя долго ждать, и теперь уже посыпались территориальные претензии в отношении самой России. Так, в социальных сетях стало популярным видео, где один из казахстанцев заявляет о том, что Москва якобы оккупировала и "внаглую забрала" столетия назад у казахов Астраханскую, Оренбургскую, Тюменскую, Курганскую и Омскую области – и теперь, проживающим в этих регионах, надо "успеть заскочить на поезд, который уходит", так как Россия уже прекращает свое существование, из-за проигрыша войны "незалежной".

Карта Великого Казахстана, опубликованная министром информации Аскаром Умаровым с "присоединенными" территориями России, Китая и Узбекистана

Естественно, что никто этого "активиста" не привлек в итоге к ответственности, оно и понятно, так как все эти деятели являются агентурой Комитета Национальной Безопасности (КНБ) и действуют строго по приказу своих хозяев. Их же активизация сейчас свидетельствует о том, что в отношении России развязана теперь и со стороны РК настоящая гибридная информационная война. И она полностью соответствует апробированным уже украинским технологиям, так как в Киеве также постоянно заявляли претензии на приграничные российские территории и даже на Кубань и Ставрополье.

В этом же ключе, что и мовные патрули, надо рассматривать и выпад телеведущего на одном из государственных телеканалов о том, что вскоре произойдет полная ликвидация русских школ и русскоязычных классов. "Через 6-7 лет русские отделения для поступления в 1-й класс просто закроют, а нынешние русскоязычные школьники станут неконкурентоспособными", – отмечалось в передаче.

Как известно, с таких же действий начиналась вся кампания по выдавливанию русского языка и на Украине, когда также запускался процесс закрытия русских школ и запрета языка сначала на частном, а потом и на правительственном уровне. Похоже, что власти Казахстана эволюционируют в том же направлении, хотя все объективнее обстоятельства выступают в противовес этой русофобской и антироссийской политике.

Так, в преддверии нового учебного года все школы в Казахстане оказались переполненными, что даже пришлось впервые открывать классы "Ю" и "Я", и особенно много желающих оказалось попасть именно в русские классы и школы, куда казахи родители отправляют своих детей в надежде дать им лучшее и качественное образование. Ведь, наоборот, по оценкам исследований казахстанской системы образования, проведенное экспертами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) со штаб-квартирой в Париже, выяснилось, что учащиеся казахских школ отстают от их сверстников из русских на два учебных года.

С учетом того, что министерство образования, возглавляемое соросовским выкормышем Асхатом Аймагамбетовым, вводит американскую систему обучения, запланировало приватизацию школ и передает местные вузы в управление университетам из США, вскоре многим казахским семьям начальное, среднее и высшее образование станет окончательно недоступным даже на казахском языке. Введение же латиницы окончательно добьет и так деградирующую систему.

Министр-соросовский выкормыш Асхат Аймагамбетов

Но это еще не все! Казахстанские власти усердно и кропотливо проводят работу по окончательному переименованию всех населенных пунктов и улиц, носящих советские и соответственно русские названия. Все это прикрывается необходимостью проведения декоммунизации и проходит в рамках исполнения указа первого президента Нурсултана Назарбаева от 2018-го года о замене идеологически устаревших названий.

Так, 6 августа главный государственный телеканал "Хабар" сообщил о переименовании трех сел в Акмолинской (бывшей Целиноградской) области Красная поляна, Петраковка и Арбузинка. При этом указывается, что на смене названий настаивают всецело сами местные жители, среди которых большинство чеченцев и ингушей.

И призывают они якобы местные власти переименовать их не на чечено-ингушский лад, а дать им чисто казахские названия. Так, Красную поляну теперь будет называться Бирликом – единство, Петраковку решили Тумаром назвать – оберег, талисман, а Арбузинка будет Аккентом – священное место. Естественно, что оказывается все эти названия, спущенные акиматом сверху, все единогласно поддержали.

То есть на этом примере мы видим применение казахстанскими чиновниками новой изощренной технологии, когда массовые переименования в сельской местности теперь выдаются за волеизъявление самих жителей. А так как сельчане особенно уязвимы, забиты, бесправны и находятся под постоянным давлением акимов, то такая новая линия должна покатить как по маслу.



И самое смешное, что уничтожение исконных русских наименований происходит под видом борьбы с советским прошлым, хотя те же Красная поляна, Петраковка и Арбузинка были в области еще до революции. И власти не скрывают своих планов по "окончательному решению русского вопроса", так как заявляют, что в регионе 240 из почти 600 сел носят идеологически устаревшие названия, которые вскоре получат новые названия.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660430280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №971
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №973
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратится к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Расширить охват мерами поддержки предприятий обрабатывающего сектора поручил Алихан Смаилов
- Реализацию крупных автодорожных проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с главой компании ABG
- Состоялось первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года №535
- Министр иностранных дел РК встретился с руководством компании ACWA Power
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  