Америка должна готовиться к войне из-за Тайваня, - Элбридж Колби

01:41 14.08.2022 Foreign Affairs

США



Америка должна готовиться к войне из-за Тайваня



Бывший помощник министра обороны США Элбридж Колби считает, что администрация Байдена проигрывает Китаю в конфликте вокруг Тайваня. Вашингтону нужно заниматься не риторикой, а срочными реальными мерами по исправлению ситуации, пишет он в статье для Foreign Affairs.



Элбридж Колби (Elbridge Colby)



Быть готовой - для Америки это лучший способ предотвратить конфликт с Китаем.



Почему Соединенные Штаты не делают больше для подготовки к войне с Китаем из-за Тайваня? А именно: почему они не осуществляют сдерживание Пекина таким образом, чтобы избежать этой войны? Визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и жесткая реакция Пекина на него высветили всю серьезность этой проблемы. Война с Китаем из-за Тайваня превратилась из того, что многие считали маловероятным развитием событий, в сценарий ужасающе правдоподобный.



Однако тревожная реальность заключается в том, что Соединенные Штаты, похоже, недостаточно готовятся к такому конфликту, несмотря на декларативное усиление обязательств со стороны администрации Байдена в отношении обеспечения независимости острова. Учитывая публичные заявления Вашингтона и его объявленную стратегию, ему следовало бы вести себя так, как будто Соединенные Штаты находятся на пороге крупной войны с соперником, обладающим ядерным оружием. Но хотя администрация, возможно, и делает какие-то определенные телодвижения в правильном направлении, те изменения , которые она к настоящему моменту внесла в свою стратегию, кажутся несоразмерными срочности и масштабу угрозы, которую представляет для нас Китай. В результате неприятная правда заключается в том, что Соединенные Штаты, похоже, не подкрепляют свою сильную и во многих отношениях похвальную риторику той степенью концентрации усилий, которая необходима для того, чтобы быть готовыми отразить нападение Китая на Тайвань.



От отдаленной возможности к практической реальности



Еще несколько лет назад многие утверждали, что Китай не представляет страшной угрозы для Соединенных Штатов и что угроза его вторжения на Тайвань незначительна или находится далеко "за горизонтом". Некоторые политики и наблюдатели все еще придерживаются этих взглядов. Но администрация Байдена неоднократно давала понять, что это не так.



Напротив, с недавних пор администрация считает, что Китай является самым серьезным вызовом интересам США в мире. Более того, высшие руководители в Вашингтоне все более настойчиво и прямо заявляют, что китайские вооруженные силы являются почти равными американским. Как убедительно указывают представители администрации и военное руководство США, Народно-освободительная Армия Китая находится в процессе исторического наращивания военной мощи, которое включает в себя резкое увеличение ядерных сил, быстрое развитие важнейших военных технологий, опережающих инновации США в ключевых аспектах, и строительство крупнейшего в мире флота. В целом, официальные и экспертные оценки уже несколько лет ясно показывают, что военное преимущество США перед Китаем значительно снизилось и что Китай продолжает устрашающее наращивание военного потенциала.



Администрация Байдена также все более откровенно заговорила о растущей угрозе китайского вторжения на Тайвань. Еще в прошлом году многие закатывали глаза, когда адмирал Фил Дэвидсон (Phil Davidson), в то время командующий Индо-Тихоокеанским командованием США (INDOPACOM), предупредил, что Китай может успешно вторгнуться на Тайвань к 2027 году. А в мае нынешнего года директор национальной разведки Эврил Хэйнс (Avril Haines) свидетельствовала в Конгрессе, что существует "острая" угроза нападения Пекина на остров. Используя специфический термин, который официальные лица администрации применяют в отношении России после начала ее спецоперации на Украине, Хэйнс указал на "нависшую" угрозу со стороны Пекина. Между тем, Билл Бернс, директор Центрального разведывательного управления, заявил, что Си Цзиньпин никоим образом не отказался от цели захватить Тайвань. Совсем недавно, в июле, он заявил, что Пекин полон решимости вторгнуться на остров и готов использовать для этого военные действия. По мнению Бернса, из опыта России на Украине Пекин сделает вывод о том, что только "подавляющее военное преимущество" будет правильным способом решить тайваньский вопрос в свою пользу. Должностные лица Министерства обороны также подчеркнули, что агрессия Китая против Тайваня представляет собой реальную и неотложную опасность. В то же время возникают серьезные вопросы о том, смогут ли Соединенные Штаты на самом деле выиграть войну против Китая из-за Тайваня.



На этом обостряющемся фоне администрация Байдена дала понять, что Соединенные Штаты встанут на защиту острова. И это еще больше усилило расхожий тезис о том, что доверие к Америке в Азии связано с судьбой Тайваня. Наиболее заметно то, что сам президент не менее чем трижды указывал, что Соединенные Штаты будут защищать остров. Более того, несмотря на опровержение этих заявлений на уровне чиновников средней руки, фактом остается то, что администрация послала сигнал о твердой приверженности Тайваню и иными способами. Например, Госдепартамент неоднократно описывал обязательства США перед Тайванем как "незыблемые".



Такие заявления не ограничились политическим уровнем. Что касается военной стороны вопроса, то в принятой администрацией Стратегии национальной обороны на период до 2022 года сохранилось положение о том, что предыдущий такой документ 2018 года назвал Китай главным приоритетом Министерства обороны. А Пентагон официально определил Тайвань в качестве объекта "пошагового сценария" и подчеркнул свою приверженность задаче предотвратить нападение Китая на остров. Высокопоставленные чиновники, в том числе Кэтлин Хикс (Kathleen Hicks), заместитель министра обороны, и генерал Марк Милли (Mark Milley), председатель Объединенного комитета начальников штабов, тем временем подтвердили, что "стратегия отрицания" - лучший способ справиться с угрозой, которую Китай представляет для Тайваня.



Но вот в чем загвоздка: действия администрации Байдена по развертыванию вооруженных сил, которые действительно могли бы предотвратить китайское вторжение на Тайвань, похоже, не соответствуют ее риторике. Разрыв между словами и делами можно увидеть, посмотрев на четыре важнейших инструмента, доступных Соединенным Штатам: увеличение расходов на оборону, реорганизация американских вооруженных сил для борьбы с Китаем, использование силы таким образом, чтобы в большей степени сосредоточиться на угрозе, исходящая от Пекина, и привлечение союзников США к прямому или косвенному участию в сдерживании Пекина.



Военные расходы



Если оставить в стороне экономические и политические достоинства и недостатки такого курса, большие расходы на оборону дадут американским военным больше ресурсов для противодействия китайской угрозе. Имейте в виду, что экономика Китая затмевает экономику Советского Союза, нацистской Германии или империалистической Японии вместе взятых и что Китай ежегодно увеличивал расходы на оборону на 6-10% в течение четверти века. Он сохранил эти темпы даже перед лицом замедления национального экономического роста в последние годы. Расходы Пекина на оборону в настоящее время составляют как минимум треть оборонного бюджета США. Некоторые авторитетные аналитики утверждают, что реальная цифра намного ближе к паритету. Более того, у Китая есть преимущества географической близости к Тайваню, технологического сближения с ним и более низких затрат на личный состав вооруженных сил. Все это снижает преимущества США в виде номинально более высокого военного бюджета.



Однако, несмотря на растущую военную мощь Китая, запрос администрации Байдена на оборонный бюджет на 2023 финансовый год был установлен ниже уровня инфляции. Он практически не изменился по сравнению с запросами Пентагона на предыдущий финансовый год. По сути, администрация предложила сократить военный бюджет. Хотя Конгресс увеличил военные расходы на 2022 год и, вероятно, сделает это снова на 2023 год, эти действия по-прежнему сильно отстают от последовательного годового реального роста в размере от 3% до 5%, который считается необходимым в соответствии со Стратегией национальной обороны 2018 года, содержащей призыв отдавать приоритет Китаю. Получается, такая расстановка приоритетов, похоже, не реализуется на практике. В связи с этим мы можем заключить, что администрация оставила практически неиспользованной возможность значительно увеличить расходы на оборону для противодействия растущей китайской угрозе Тайваню.



Кардинальная модернизация вооруженных сил Китая



Что касается реорганизации наших вооруженных сил, чтобы больше сосредоточиться на отражении вероятного нападения Китая на Тайвань, то наши военные предпринимают ряд многообещающих инициатив. Но далеко не ясно, инвестирует ли Пентагон адекватные средства в разработку и развертывание средств, необходимых для отражения китайской агрессии, особенно тех, которые необходимы в ближайшее десятилетие.



В прошлом году, например, Конгресс раскритиковал Министерство обороны за попытку использовать средства Тихоокеанской инициативы сдерживания (PDI) - специально разработанного проекта для удовлетворения насущных потребностей INDOPACOM в улучшении способности США защищать Тайвань, для финансирования программ, которые фактически будут использоваться в других регионах мира. Хотя в этом году министерство более эффективно использовало средства PDI, Пентагон все равно оставил недофинансированными потребности INDOPACOM в размере 1,5 миллиарда долларов.



Что еще хуже, министерство продолжает закупать ключевые боеприпасы в количествах недостаточных для использования в вероятном конфликте из-за Тайваня, даже несмотря на то, что российская спецоперация на Украине ясно продемонстрировала необходимость значительных запасов жизненно важных боеприпасов. Например, ВМС США недавно проинформировали Конгресс о том, что военно-воздушные силы и флот решили не производить с максимальными темпами критически важные противокорабельные ракеты большой дальности несмотря на отсутствие замены в ближайшей перспективе. Точно так же военно-морской флот решил не полностью финансировать приобретение ракет SM-6 или морских мин, которые имеют решающее значение для поражения китайских военно-морских сил в сценарии вторжения Китая на Тайвань.



Не менее тревожна ситуация с крупными военными платформами. В мае командующий военно-морскими операциями США Майкл Гилдей (Michael Gilday) свидетельствовал, что даже самый оптимистичный вариант последнего плана кораблестроения ВМФ не сможет удовлетворить оперативным требованиям для отражения нападения Китая на Тайвань до 2040-х годов - то есть даже через 15 лет после даты, которую Дэвидсон называл возможной датой китайского нападения. Военно-морской флот США быстро теряет ударную мощь, избавляясь от крейсеров, эсминцев и подводных лодок, которые могли бы участвовать в войне за Тайвань, несмотря на то, что у него еще многие годы не будет реальных возможностей заменить их. И военно-воздушные, и сухопутные силы отнесли ключевые программы, включая производство важнейших запасных частей, дальнобойного оружия, модернизацию плавсредств и систем навигации и синхронизации, в списки "отложенных потребностей", что указывает на то, что они имеют низкий приоритет. Это вовсе не соответствует тому, о чем буквально вопиет опыт российской спецоперации на Украине: необходимы крупные инвестиции для создания надежной и активной оборонно-промышленной базы.



Безусловно, в Министерстве обороны предпринимаются важные шаги по противодействию китайской угрозе. Наглядным примером таких усилий является проект Force Design 2030 Корпуса морской пехоты. Серьезные усилия предпринимаются в ВВС, INDOPACOM, Стратегическом командовании США и некоторых других военных структурах. Но они кажутся не столько нормой, сколько выдающимися исключениями в их безотлагательности и решимости перестроить вооруженные силы, чтобы справиться с китайским вызовом. Большинство других сигналов, в том числе от самых высокопоставленных руководителей Пентагона, производят впечатление чего-то более близкого к обычному ведению дел, чем подходу по принципу "свистать всех наверх!", которого заслуживает ситуация вокруг Тайваня.



Ключевые официальные лица США и авторитетные эксперты в области обороны предупреждают, что изменения, необходимые для эффективного сдерживания Китая, не осуществляются в необходимых масштабах и нужными темпами. Военный стратег Эндрю Крепиневич (Andrew Krepinevich), например, неоднократно указывал, что Объединенный комитет начальников штабов еще не разработал и не внедрил оперативную концепцию, нужную для борьбы с Китаем. В июне Давид Очманек (David Ochmanek), бывший заместитель помощника министра обороны, писал: "Ни наши сегодняшние вооруженные силы, ни силы, которые будут существовать в 2027 году... не обладают всеми теми возможностями, наличие которых предполагает создающаяся оперативная концепция, которая позволит отразить китайское вторжение на Тайвань". Другие хорошо информированные и заслуживающие доверия аналитики указывают на то же самое.



Больше Азии, меньше других частей мира



Третий способ для Соединенных Штатов сосредоточить внимание на военной угрозе Китая Тайваню - перенаправить и тщательно использовать американские вооруженные силы для решения этой задачи. Например, многие ожидали, что в ключевом обзоре глобальной военной ситуации Министерства обороны будут объявлены важные новые инициативы для Индо-Тихоокеанского региона, а общий фокус военной деятельности США будет смещен на этот регион. Однако администрация этого не сделала.



На самом деле в некоторых важнейших вопросах Соединенные Штаты фактически отступили в своей концепции размещения американских вооруженных сил в мире. Например, администрация увеличила численность американских войск в Европе с 60 тысяч в 2021 году до более чем 100 тысяч в настоящее время. Более того, по словам командующего европейским командованием США генерала Кристофера Каволи (Christopher Cavoli), этот уровень, скорее всего, сохранится как минимум до прекращения боевых действий на Украине. Учитывая, что администрация считает, что военный конфликт на Украине, вероятно, будет затяжным, это вполне может означать бесконечность.



Хуже того, администрация все чаще сигнализирует о том, что намерена возобновить свою деятельность на Ближнем Востоке. Словно чтобы не оставить никаких сомнений относительно того, что это будет означать для американских войск, генерал Майкл Курилла (Michael Kurilla), командующий Центральным командованием США, сказал: "Этот регион находится в центре стратегического соперничества Америки с Россией и Китаем". Это особенно тревожно, потому что переброска сил Центральному командованию фактически подорвала реализацию Стратегии национальной обороны 2018 года при администрации Трампа.



В результате концепция Пентагона по глобальному развертыванию и размещению сил США оказывается контрпродуктивной для решения проблемы ухудшения военного баланса вокруг Тайваня не в нашу пользу.



Активизация союзников



Стимулирование гораздо большего военного вклада со стороны важных союзников как в Азии (в том, что касается Китая), так и на других театрах военных действий, таких как Европа и Ближний Восток, высвободило бы силы США для сосредоточения внимания на Азии. Однако, за исключением некоторых отдельных шагов наших основных союзников в регионе, администрация, похоже, и не требует от них большего.



Вместо этого большая часть риторики и действий Вашингтона направлены на то, чтобы заверить союзников в том, что Соединенные Штаты будут продолжать действовать так же, как и в прошлом, то есть обеспечивать свое доминирующе военное присутствие на нескольких театрах военных действий одновременно. Например, Вашингтон не оказывал серьезного давления на европейских союзников, чтобы они взяли на себя более активную роль в обороне НАТО, и не стремился целенаправленно повысить уровень ожидаемых расходов на оборону, даже несмотря на то, что теперь должно быть очевидно, что стандарт в 2% ВВП каждой страны следует рассматривать скорее как минимум, чем как максимальный порог. Не настаивая на большей ответственности союзников в Европе и на Ближнем Востоке, Вашингтон далек от того, что необходимо сделать, чтобы позволить Пентагону больше сконцентрироваться на Азии.



Президент США Джо Байден участвует в виртуальной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном - ИноСМИ, 1920, 24.09.2021



Сделав шаг назад и посмотрев на вышеизложенное, мы можем увидеть фундаментальное несоответствие между заявленными целями американской администрации и ее оценкой китайской угрозы и тем, что она делает для ее устранения. В то время как отдельные похвальные и важные инициативы имеют место, нет ничего похожего на фундаментальные изменения, которые необходимы для создания объединенных сил, готовых и способных отразить нападение Китая на Тайвань в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Это просто недопустимо на фоне впечатляющего исторического наращивания военной мощи Китая.



Хочу пояснить один важный момента. Администрация Байдена не единственная, кто позволил Соединенным Штатам отстать в подготовке к встрече со все более опасной угрозой Тайваню со стороны Китая. Наоборот, ответственность щедро распределяется между несколькими администрациями и Конгрессами, работавшими десятилетиями. Теперь понятно, что осуществить такой стратегический сдвиг сложно - и администрации Обамы, и администрация Трампа изо всех сил пытались сместить акцент на Азию. Администрация Байдена продолжает эту линию. Она не должна действовать в одиночку: Конгресс и союзники Соединенных Штатов также должны внести свой весомый вклад. Но именно президент Джо Байден и его команда несут всю полноту ответственности сейчас, когда ситуация ясна и безотлагательна. Им приходится действовать быстро, чтобы избежать катастрофы.



При этом мы просто не знаем, нападет ли Китай на Тайвань в этом десятилетии. Но вполне разумно предположить, что Пекин с высокой степенью вероятностью нанесет удар, если решит, что добьется успеха. А важные факторы указывают на то, что он может счесть это десятилетие наиболее благоприятным. Соединенные Штаты и их союзники сейчас приближаются или, возможно, уже столкнулись с "окном уязвимости" из-за Тайваня. Они не могут позволить себе сосредотачиваться только на отдаленном будущем и должны противостоять китайской угрозе как в ближайшей, так и среднесрочной перспективе. Даже если выяснится, что Пекин считает целесообразным подождать до 2030-х годов, срочность наших действий все равно имеет решающее значение. Стратегия обороны - это не кратковременное дело. Решениям, принятым сейчас, часто потребуются годы, если не десятилетия, прежде чем они принесут свои плоды. Соответственно, сейчас Соединенные Штаты должны действовать быстро и четко, не только чтобы противостоять непосредственной угрозе, но и быть готовыми к ситуации 2030-х годов.



Администрация, похоже, разделяет этот взгляд на угрозу и на то, что нужно делать. Тем не менее, то, что она делает практически, похоже, пока не отвечает задаче ее ликвидации. Если такая оценка верна, это прямой путь к катастрофе.



У нас нет доступа ко всем фактам. Так что давайте верить чиновникам американской администрации. Как они устранят это очевидное несоответствие в ближайшем десятилетии и в долгосрочной перспективе? Возможно, какие-то конкретные детали нельзя обсуждать публично, но соответствующую стратегию в общих чертах - вполне можно. Избиратели и их избранные представители должны понимать общие планы страны и то, как они будут претворяться в жизнь, если они хотят оказать поддержку, необходимую для срочного перехода к сдерживанию Китая и, таким образом, предотвращению войны с ним. Во время холодной войны Вашингтон очень подробно и четко публично разъяснял свою стратегию по сдерживанию возможной советской агрессии и, если необходимо, ее отражению. Нынешняя администрация должна хотя бы приблизиться по четкости и серьезности к такой публичной политике в отношении Китая.



Однако без такой ясности или свидетельств кардинальных изменений в политике Вашингтона на китайском направлении американцы могут спросить себя: так ли должно вести себя их правительство, если оно действительно думает, что надвигается крупная война со сверхдержавой, равной Америке ? Конечно, не так. И это действительно должно беспокоить нас всех.



Элбридж Колби - директор аналитического центра The Marathon Initiative. Был помощником министра обороны в администрации Трампа и ведущим должностным лицом при разработке Стратегии национальной обороны 2018 года. Автор книги "Стратегия отрицания: американская оборона в эпоху конфликта великих держав". Источник - ИноСМИ

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