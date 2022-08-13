 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 14.08.2022
08:54  Доллару и евро осталось 10 лет: на смену придет цифровая валюта БРИКС, - СП
08:50  Предатели в МИД России. Почему Москва проигрывает? - С.Латышев
08:41  Латвия нацелилась на уничтожение последних следов исторической памяти, - С.Князев
01:41  Америка должна готовиться к войне из-за Тайваня, - Элбридж Колби
01:38  В Казахстане все отчетливее пахнет геноцидом русских, - Айнур Курманов
01:36  Если взорвут Запорожскую АЭС достанется всем, - Der Spiegel
00:46  Будет ли вторая гражданская война в США? - А.Кренгель

00:32  Иран обвинили в попытке "зачистить" истеблишмент США, - Игорь Субботин
00:28  Что стоит предпринять, если Таджикистан решит дружить с США, - депутат Медведев
00:03  Президент Казахстана хочет в отставку? Россия может ему помочь, - С.Синченко
Суббота, 13.08.2022
22:26  Герой освобождения Украины Игорь Стрелков пытался попасть на фронт добровольцем, но был задержан в Крыму
22:15  Экс-участница "Дома 2" выйдет замуж за депутата РосГосдумы. Они размножаются!
21:05  В школах Казахстана готовятся закрыть все русскоязычные классы
15:35  В Турции появилась первая в истории женщина-генерал вооруженных сил - главком жандармерии Озлем Йылмаз
13:07  Кабул. Талибы огнем поверх голов разогнали демонстрацию женщин-антипаранджисток
12:50  Страна, разорванная на части. Америка готова к тоталитаризму, - Род Дреер
12:48  В Таразе открыли памятник Динмухамеду Кунаеву
12:39  The Hill: Излечима ли болезнь Америки под названием "историческая амнезия"?
10:09  Полковник Дамир Алыбаев назначен командующим Внутренними войсками МВД Киргизии
10:04  Готов ли экс-кырпрез Алмазбек Атамбаев заплатить за свободу 50 миллионов долларов
10:01  Афганские талибы и США вновь заинтересовались друг другом: подробности сделки, - А.Серенко
09:56  Сын Пелоси оказался акционером китайской компании Borqs Technologies
09:51  Известного богохульника сэра Салмана Рушди порезали в Нью-Йорке - в глаз и печень
09:47  В Кабуле взорван талибский мулла Рахимулла Хаккани (член известного терр-семейства)
09:44  Загадочная смерть молодого гендиректора "Авторадио Таджикистан" Фаридуна Хайруллозода
09:41  Жизнь как в сказке. Может быть, и не стоит торопиться с победами? - Иван Охлобыстин
09:20  Токаеву доложили о реорганизации КазСпецСлужб
09:11  По Запорожской АЭС бьет 44-я артиллерийская бригада ВСУ. Надо наказывать
09:04  Пиар по пескодрищенски. Кремль совсем не умеет вести информвойну, - СП
06:36  Снигиревский район Николаевской области также готов присоединиться к РФ
01:08  Американский интерес и Запорожская АЭС: Штатам выгоден второй Чернобыль
00:39  Подтирать Еревану сопли больше никто не будет, - Ирина Алкснис
00:34  США не решаются на войну с Китаем, они уже воюют на Украине, - Люк Ферри
00:06  Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде
Пятница, 12.08.2022
22:29  Лиз Трасс - почти премьер Британии: тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка? - Guardian
21:27  Таджикистан, Афганистан и американские маневры. Все еще впереди. Зреет конфликт, - Семен Багдасаров
21:21  Трамп незаконно натаскал в свое поместье кучу совсекретных документов
17:52  Проект CR-929. Китай поможет спасти Российскую гражданскую авиацию
17:47  КазАрмия. Боевая фемина Ельчибаева зря обвинила комбата в харасменте
17:44  Вот как начнется третья мировая война: по той же схеме, что в 1914 году, - Рено Жирар
17:38  Мирзиеев открыл в Ташкенте первый ипотечный центр
17:31  Назарбаев открыл в Нур-Султане самую большую мечеть Центральной Азии
17:28  Полыхнет ли в Косово новая Балканская война?
16:47  Разгадан секрет древне-китайской бронзы!? - МК
13:35  Османская империя 2.0: Эрдоган стремится сделать Турцию одним из мировых лидеров
13:31  В КырАрмии новые "Наставления по физической подготовке ВС"
13:30  Таджикистан не совсем адекватно воспринимает происходящее в мире, - А.Князев
13:27  Поднадоевшие понаехавшие. Украинских "беженцев" выселяют из европейских стран, - А.Уваров
13:26  Таджикистан и Афганистан. Боевики готовы к штурму? - Сергей Кожемякин
13:22  Сухой закон: как Европа выживает без воды
12:49  Как найти ключ к решению проблемы Тайваня, - Саид Гафуров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Латвия нацелилась на уничтожение последних следов исторической памяти, - С.Князев
08:41 14.08.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 13.08.2022

Латвийские власти морально готовы повторить то, что 80 лет назад творили их фашистские предшественники

В многострадальной истории памятника воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков произошел новый поворот. 12 мая 2022 года в порядке отмщения за массовые акции местных жителей в честь Дня Победы Сейм Латвии демонстративно прекратил действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. На следующий день Рижская дума приняла решение о сносе памятника.

Григорий Карасин, возглавляющий комитет Совета Федерации РФ по международным делам, назвал действия латвийских властей "антироссийской шизофренией". "Окончательно утрачено чувство исторической ответственности и стыда. Такое отношение к нашим святыням мы не забудем!", – заявил Карасин.

13 мая латвийская полиция задержала за участие в протестах против решения о сносе монумента депутата Европарламента и лидера партии "Русский союз Латвии" Татьяну Жданок.

Памятник после Дня Победы

Мэр Риги Мартиньш Стакис решил особо цинично поиздеваться над памятью борцов с нацизмом и заявил, выступая по телевидению, что после сноса памятник будет "утилизирован". То есть с монументом поступят, как поступают с мусором. По словам рижского градоначальника, памятник "не представляет художественной ценности".

Этот тот самый Стакис, который ранее называл День Победы 9 мая "празднованием смерти". При этом торжественные мероприятия в честь дня памяти латышских легионеров СС (16 марта), в которых принимают участие высокопоставленные латвийские политики, он всегда санкционирует. В памяти о Второй мировой войне Стакис на стороне немецких фашистов.

Гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны сформировали на территории Латвии более 40 карательных полицейских батальонов и две дивизии СС, объединенные затем в добровольческий легион СС.

23-й Гауйский батальон участвовал в массовых убийствах населения УССР и Псковской области. 27-й Буртниекский батальон проводил карательные операции против мирных жителей Советской Украины и Белоруссии. 271-й Айзпутский батальон, 273-й Лудзенский батальон, 276-й Кулдигский батальон и еще не менее шести латвийских полицейских батальонов участвовали в карательной операции "Зимнее волшебство" на территории Белоруссии, в ходе которой были сожжены 439 населенных пунктов, убиты около 12 тыс. мирных жителей, а еще около 7 тыс. угнаны в рабство.

Мартиньш Стакис

В результате действий латвийских коллаборационистов и их немецких хозяев население маленькой Латвии в годы Великой Отечественной войны сократилось на 400 тыс. человек. Были убиты около 313 тыс. советских граждан из числа местных жителей (из них почти 40 тыс. детей) и 330 тыс. советских военнопленных. 280 тыс. людей были угнаны в рабство в Германию. Еврейское население было уничтожено практически полностью. Одни только члены коллаборационистской "Команды Арайса" уничтожили не менее 26 тыс. евреев. История сохранила свидетельства того, как те, кого в Латвии сегодня объявили героями, забивали маленьких детей прикладами и рукоятками пистолетов, закапывали в землю заживо, чтобы не тратить патроны.

Специалисты называют коллаборационистское движение в Латвии одним из самых крупных в Европе в процентном отношении к населению страны. В немецко-фашистских формированиях служили около 115 тыс. латышей.

И в то же самое время в годы Великой Отечественной войны в составе Красной армии были сформированы 130-й Латышский стрелковый корпус, две латышские стрелковые дивизии, один полк легких бомбардировщиков, один зенитный полк. Латыши-красноармейцы проявили героизм при обороне Ленинграда. Они же участвовали в освобождении Прибалтики от нацистов. Около 5 тыс. латышей сражались в красных партизанских отрядах. 12 латышей удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это их память оскорбляет сегодня с телеэкрана фашист Стакис, обещая отправить памятник Освободителям на помойку. Герои-латыши, сражавшиеся в рядах Красной армии, для него – враги.

Члены 21-го латвийского полицейского батальона собирают на пляже вблизи Лиепая группу евреев для казни

Члены 21-го латвийского полицейского батальона собирают на пляже вблизи Лиепая группу евреев для казни

У нас на глазах происходят чудовищные вещи. Преступники, совершавшие нечеловеческие зверства, объявляются героями и чествуются, как герои. А памятник тем, кто твердой рукой положил этим преступлениям конец, отправляют в утиль. Власти Латвии морально готовы повторить то, что 80 лет назад творили их фашистские предшественники.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660455660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №971
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №973
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратится к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Расширить охват мерами поддержки предприятий обрабатывающего сектора поручил Алихан Смаилов
- Реализацию крупных автодорожных проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с главой компании ABG
- Состоялось первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года №535
- Министр иностранных дел РК встретился с руководством компании ACWA Power
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  