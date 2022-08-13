Латвия нацелилась на уничтожение последних следов исторической памяти, - С.Князев

08:41 14.08.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 13.08.2022



Латвийские власти морально готовы повторить то, что 80 лет назад творили их фашистские предшественники



В многострадальной истории памятника воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков произошел новый поворот. 12 мая 2022 года в порядке отмщения за массовые акции местных жителей в честь Дня Победы Сейм Латвии демонстративно прекратил действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. На следующий день Рижская дума приняла решение о сносе памятника.



Григорий Карасин, возглавляющий комитет Совета Федерации РФ по международным делам, назвал действия латвийских властей "антироссийской шизофренией". "Окончательно утрачено чувство исторической ответственности и стыда. Такое отношение к нашим святыням мы не забудем!", – заявил Карасин.



13 мая латвийская полиция задержала за участие в протестах против решения о сносе монумента депутата Европарламента и лидера партии "Русский союз Латвии" Татьяну Жданок.



Памятник после Дня Победы



Мэр Риги Мартиньш Стакис решил особо цинично поиздеваться над памятью борцов с нацизмом и заявил, выступая по телевидению, что после сноса памятник будет "утилизирован". То есть с монументом поступят, как поступают с мусором. По словам рижского градоначальника, памятник "не представляет художественной ценности".



Этот тот самый Стакис, который ранее называл День Победы 9 мая "празднованием смерти". При этом торжественные мероприятия в честь дня памяти латышских легионеров СС (16 марта), в которых принимают участие высокопоставленные латвийские политики, он всегда санкционирует. В памяти о Второй мировой войне Стакис на стороне немецких фашистов.



Гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны сформировали на территории Латвии более 40 карательных полицейских батальонов и две дивизии СС, объединенные затем в добровольческий легион СС.



23-й Гауйский батальон участвовал в массовых убийствах населения УССР и Псковской области. 27-й Буртниекский батальон проводил карательные операции против мирных жителей Советской Украины и Белоруссии. 271-й Айзпутский батальон, 273-й Лудзенский батальон, 276-й Кулдигский батальон и еще не менее шести латвийских полицейских батальонов участвовали в карательной операции "Зимнее волшебство" на территории Белоруссии, в ходе которой были сожжены 439 населенных пунктов, убиты около 12 тыс. мирных жителей, а еще около 7 тыс. угнаны в рабство.



Мартиньш Стакис



В результате действий латвийских коллаборационистов и их немецких хозяев население маленькой Латвии в годы Великой Отечественной войны сократилось на 400 тыс. человек. Были убиты около 313 тыс. советских граждан из числа местных жителей (из них почти 40 тыс. детей) и 330 тыс. советских военнопленных. 280 тыс. людей были угнаны в рабство в Германию. Еврейское население было уничтожено практически полностью. Одни только члены коллаборационистской "Команды Арайса" уничтожили не менее 26 тыс. евреев. История сохранила свидетельства того, как те, кого в Латвии сегодня объявили героями, забивали маленьких детей прикладами и рукоятками пистолетов, закапывали в землю заживо, чтобы не тратить патроны.



Специалисты называют коллаборационистское движение в Латвии одним из самых крупных в Европе в процентном отношении к населению страны. В немецко-фашистских формированиях служили около 115 тыс. латышей.



И в то же самое время в годы Великой Отечественной войны в составе Красной армии были сформированы 130-й Латышский стрелковый корпус, две латышские стрелковые дивизии, один полк легких бомбардировщиков, один зенитный полк. Латыши-красноармейцы проявили героизм при обороне Ленинграда. Они же участвовали в освобождении Прибалтики от нацистов. Около 5 тыс. латышей сражались в красных партизанских отрядах. 12 латышей удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это их память оскорбляет сегодня с телеэкрана фашист Стакис, обещая отправить памятник Освободителям на помойку. Герои-латыши, сражавшиеся в рядах Красной армии, для него – враги.



Члены 21-го латвийского полицейского батальона собирают на пляже вблизи Лиепая группу евреев для казни



Члены 21-го латвийского полицейского батальона собирают на пляже вблизи Лиепая группу евреев для казни



У нас на глазах происходят чудовищные вещи. Преступники, совершавшие нечеловеческие зверства, объявляются героями и чествуются, как герои. А памятник тем, кто твердой рукой положил этим преступлениям конец, отправляют в утиль. Власти Латвии морально готовы повторить то, что 80 лет назад творили их фашистские предшественники.