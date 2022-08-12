Предатели в МИД России. Почему Москва проигрывает? - С.Латышев

08:50 14.08.2022 ПРЕДАТЕЛИ В МИД РФ? ПОЧЕМУ РОССИЯ ПРОИГРЫВАЕТ

Долго живешь – есть что вспомнить. Механизм памяти изучен плохо, поэтому часто кажется, что никакой закономерности в посещении воспоминаний нет, хотя, наверное, это все-таки не так. Вспомнилась вдруг такая комическая сцена, когда в Афины лет 20 назад прилетел, еще в старый аэропорт "Эллиникон", на какое-то заштатное мероприятие тогдашний министр иностранных дел России Игорь Иванов, бывший помощник Эдуарда Шеварднадзе и первый зам Андрея Козырева. Первое, что я и журналистка из афинской русскоязычной газеты, встречавшие его в аэропорту, услышали от министра, был… трехэтажный мат, когда он не увидел толпу встречающей пишущей братии.



Важный гость из Москвы немного успокоился лишь тогда, когда узнал, что основная часть репортеров ожидает его в пресс-центре. Игорь Иванов почему-то был убежден, что его приезд в Афины имеет огромное, почти историческое значение, хотя политический вес России в те времена подобное совершенно исключал. И захотелось узнать, а чем сейчас занимается бывший министр, покинувший свой высокий пост в 2004 году? Оказывается, с 2011 года он является президентом Российского совета по международным делам (РСМД), членом ряда неправительственных организаций и клубов, в частности (все эти данные взяты из "Википедии"), Европейского совета по толерантности и взаимоуважению, а в 2012 году даже участвовал в Бильдербергской конференции от России. С середины 2007 года от большой политики Иванов вроде как отошел, занявшись коммерческой, преподавательской и научной деятельностью.



Сейчас бывший министр и секретарь Совбеза ассоциируется прежде всего с РСМД, где он и президент, и член президиума. Соучредителями ведущего в России аналитического центра – внимание! – являются МИД и Минобороны России, РАН, другие уважаемые госструктуры, несколько влиятельных СМИ, ряд университетов и корпораций (всего в нем свыше полутора сотен индивидуальных членов и 24 корпоративных). Совет частично финансируется из федерального бюджета. Его провозглашенная цель – организация диалога между различными внешнеполитическими кругами, осуществление "публичной дипломатии" и проекция "мягкой силы" России. Он связан со многими влиятельными международными структурами, среди которых – Брукингский институт, Стокгольмский институт исследования проблем мира, Фонд Карнеги, Всемирный банк. Его представители публикуют статьи в самых престижных иностранных СМИ.



"Википедия" утверждает, что, "по мнению некоторых наблюдателей, Совет создан, чтобы прорабатывать и тестировать настроения элит и общества в направлении интеграции России в европейское пространство". У него есть сайт на русском и английском языках, на котором публикуются комментарии, интервью, блоги и статьи отечественных и иностранных экспертов по вопросам международных отношений, мировой политики и экономики.



ИГОРЬ ИВАНОВ. ФОТО: VIKTOR CHERNOV/GLOBALLOOKPRESS



Главный "пандит"

Интересно, не так ли? Какая шикарная синекура, существующая как ни в чем ни бывало в России в самый разгар гибридной войны с Западом. Конечно, мне захотелось узнать, что же пописывают эти "пандиты" (пандит (инд.) – ученый муж с претензией). Статей очень много, я выбрал Андрея Кортунова – видного американиста и генерального директора РСМД, чтобы понять, чем там дышат. Вроде как он и занимается всеми практическими вопросами, а, значит, задает тон. Очень заслуженный, кстати, человек: кандидат исторических наук, бывший замдиректора Института США и Канады, преподавал международные отношения в европейских и американских университетах, возглавлял ряд российских общественных организаций и фондов в сферах высшего образования, общественных наук и социального развития. Основные направления научной деятельности: международные отношения, внешняя и внутренняя политика России, российско-американские отношения.



Вот оно, наше нынешнее олицетворение "мягкой силы". Потирая руки, я приступил к чтению. Не стал искать русский текст – прямо на английском. Попалась довольно свеженькая (20 мая 2022 года) статья на актуальную тему, и название ведь какое: "Андрей Кортунов предлагает три сценария конца войны на Украине". Где предлагает? Да в ротшильдовском журнале "Экономист", "по приглашению". О том, что Украина захвачена террористами, махровыми националистами, превращена в полицейское государство – "Анти-Россию" с огромным военным потенциалом, живет за чужой счет и управляется совместно западными посольствами и местным олигархатом, а также о здравых советах, что с этим делать, там ничего нет. Но есть другое.



"Ликбез" об Украине и России

Высоколобый автор вообще начал издалека, речь ведь идет о "мягкой силе", никакой пропаганды быть не должно:



Конфликт касается столкновения очень разных способов организации общественной и политической жизни в двух странах… Это также интеллектуальное и духовное противостояние двух мировоззрений: двух взглядов на современную международную систему и на мир в целом; два противоположных восприятия того, что правильно и что неправильно, что справедливо, а что нет, что законно и что незаконно…



Кому из двух участников конфликта симпатизирует Кортунов, он даже не скрывает:



Украина еще, конечно, не стала образцом либеральной демократии западного образца. Но страна настойчиво движется в этом направлении – медленно, непоследовательно, с понятными откатами и неизбежными промедлениями. Россия… отдаляется от либерально-демократической модели как минимум последние 20 лет. Украинское общество обычно организовано снизу вверх, в то время как российское общество имеет в своей основе процесс сверху вниз. Например, с момента обретения независимости в 1991 году Украина избрала шесть президентов. Каждый из них получил власть в результате очень спорных (а иногда и очень драматических) выборов. В тот же период Россией правили всего три главы государства. Каждый новый лидер тщательно отбирался и поддерживался его предшественником.



Три сценария гендира РСМД

А потом, покончив с затравкой о тоталитарной России и свободной Украине, генеральный директор ведущего российского аналитического центра берет быка за рога. Кортунов разбирает, вынося на суд западной публики, которая неизбежно рассматривает его как полномочного представителя Москвы, три сценария прекращения СВО. Сядьте, иначе упадете – вот что он написал. Начинаем с первого: "Если бы Кремль решительно проиграл в этом эпическом противостоянии, мы, вероятно, увидели бы возрождение однополярного момента… Хотя Украина может быть незаконченным делом для м-ра Путина, статус России сам по себе является незаконченным делом для многих на Западе. Триумф Украины может привести к смирению и приручению России. Спокойная Россия позволила бы Западу легче справиться с Китаем, который был бы единственным серьезным препятствием на пути к либеральной гегемонии и долгожданному "концу истории".



Браво! Переходим ко второму варианту:



Если конфликт приведет к несовершенному, но взаимоприемлемому урегулированию, окончательный исход столкновения российской и украинской моделей будет отложен. Острая конкуренция между двумя моделями общественного устройства будет продолжаться, но, надеюсь, в менее жестком режиме. За далеко не идеальным компромиссом между Западом и Россией может последовать более важный и более фундаментальный компромисс между Западом и Китаем. Если сделка с м-ром Путиным возможна, то сделка с Си Цзиньпином стала бы логичным продолжением. Однако сближение между Китаем и Западом потребует от Запада больше времени, энергии и политической гибкости. Это привело бы к реформированию глобального порядка с серьезными изменениями в системе ООН, архаичных нормах международного публичного права и перекалибровке в МВФ, ВТО и других организациях.



Ну и, наконец, третий вариант:



Если не будет соглашения по Украине и конфликт будет продолжаться через циклы шатких перемирий, за которыми следуют новые раунды эскалации, ожидайте распада в глобальных и региональных структурах. Неэффективные международные институты могут рухнуть в условиях ускоряющейся гонки вооружений, распространения ядерного оружия и умножения региональных конфликтов. Такие изменения приведут лишь к еще большему хаосу в ближайшие годы.



Какой из этих сценариев сработает, расположивший их в таком порядке Кортунов не знает. Речи о победе страны, в которой располагается кабинет гендиректора РСМД, ни в одном из них, конечно, не идет. Самым лучшим из всех – и для всех! – он считает второй, то есть "похабный мир", который поразит Россию (первого варианта в действительности, разумеется, не существует) в самое сердце. А конец статьи просто песня: "Если конфликт вызовет постепенный, упорядоченный и ненасильственный переход, при котором мировой порядок станет более стабильным, это будет означать, что человечество не допустило, чтобы жертвы Украины пропали даром".



Ну действительно, не должны же жертвы бандеровской, используемой Западом в виде брандера против России Украины "пропасть даром"! Вот она, российская "мягкая сила" в действии. Вот только используется она, увы, против "м-ра Путина" и России, великолепно существуя на деньги федерального бюджета!



Когда "пробудился" "спящий"?

Кто-то может подумать, что этот "спящий" "пробудился" лишь в связи с 24 февраля. Так нет. Еще в 2018 году Кортунов тиснул на русском языке статейку (имеется на сайте РСМД) под названием "Чего ты хочешь, Джон? К чему приведет противостояние России и США". Как говорится, скажи мне, кто твой друг:



За долгие годы – да что там годы, уже десятилетия! – работы с Соединенными Штатами у меня как-то незаметно сложился весьма обширный круг контактов в Вашингтоне. Положа руку на сердце, своими по-настоящему близкими друзьями я могу назвать только нескольких вашингтонцев, а вот хороших знакомых в столичных политических кругах появилось много – эксперты-международники из аналитических центров, журналисты, сотрудники Государственного департамента и других федеральных ведомств. Кто-то из них постарше меня, кто-то моложе, одни сделали блестящие карьеры, другие считаются неудачниками; среди моих знакомых есть "ястребы" и "голуби", демократы и республиканцы, гражданские и военные. Все вместе они составляют то, что мы в России привычно называем "вашингтонским истеблишментом" или даже "правящими кругами США". Вот к этому обобщенному вашингтонскому знакомому – назовем его, к примеру, Джоном – мне и хотелось бы сегодня обратиться.



АНДРЕЙ КОРТУНОВ. ФОТО: GUSTAVO VALIENTE/GLOBALLOOKPRESS



О чем же поведал "Джону" его друган из Москвы? Кортунов признался в очень важном. Его никто не пытал, сам сказал:



У меня очень много претензий к российской внешней политике, и я никогда не считал, что вся ответственность за нынешнее плачевное состояние дел в отношениях между Москвой и Вашингтоном лежит исключительно на американской стороне. Я вполне могу представить себе, каким сложным, упрямым, несговорчивым, раздражающим, неприятным, ненадежным, не внушающим доверия (здесь можешь добавить любой эпитет по своему вкусу) партнером выглядит Россия из Вашингтона. Попутно замечу, что мне кажется неправильной и близорукой наблюдаемая сегодня в России демонизация вашингтонского истеблишмента – я лично знаю многих людей в этом истеблишменте, которых считаю не только профессионалами самой высокой пробы, не только безусловными патриотами Америки, но и последовательными сторонниками сотрудничества с Россией. И, поверь, мой список неприятных вопросов к московским экспертам, и особенно к расплодившимся псевдоэкспертам, намного длинней, чем список вопросов к тебе и к твоим коллегам.



Все ясно?



Да, сказано предельно откровенно. Сразу видно, что автор живет в несвободной стране, которой следует брать пример с Украины, где за малейшие оттенки, как некогда в СССР, по-прежнему ставят к стенке. Очень сомнительно, что циничный коллективный вашингтонский Джон после этого признания в любви будет брать пример с Джорджа Кеннана, умного, но честного врага имперской России, предсказавшего в конце долгой жизни и США судьбу СССР.



Что с того?

Специально не хочу подробно это все комментировать и предлагать способы решения данной проблемы. Читатель не дурак и способен сделать выводы сам, те, кто допускает все это, – тоже. Хотел бы отметить только одно. С такими агентами влияния Запада – давайте все-таки называть вещи своими именами – в элите России гибридную войну с Западом нам не выиграть, значит, нужно безоговорочно побеждать на Украине. Потому что иначе у врагов России может создаться впечатление, что Москва скоро капитулирует, а у друзей нашей страны – что русские их снова вот-вот кинут. Коль скоро слегка модернизированная "козыревщина" по-прежнему составляет существенную часть нашей "мягкой силы".



Так и прет желание "шестой колонны" поскорее завершить все на Украине стратегически проигрышной для России гнилой сделкой, подать этим дурной пример Китаю в его противостоянии с США и снова идти всем вместе под любимый Запад, который начнет стравливать Россию с Китаем, как стравил Украину с Россией. Чтобы никакой русской и китайской угрозы для Запада в дальнейшем не существовало, и эта дурная история наконец бы закончилась. Понимают ли это "миротворцы", уничтожившие в свое время СССР? Боюсь, что самые умные – да.



Сергей Латышев

12 авг. 22 Источник - tsargrad.tv

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