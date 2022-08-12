В Москву с визитом летит министр торговли Талибского правительства Афгана - Нуриддин Азизи (экс?-контрабандист лазуритом)

10:13 14.08.2022

Посол РФ в Кабуле раскрыл цель ожидаемого визита в Москву министра торговли Афганистана

Посол Жирнов: министр торговли Афганистана Азизи приедет в Москву на переговоры о торговле с Россией

Ксения Максимова



Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву на переговоры по вопросам закупок ряда российских товаров, заявил РИА "Новости" посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.



По его данным, встреча запланирована на 15 августа, вместе с Азизи Россию посетят также экономисты и финансисты. Темой переговоров станут закупка российской нефти и других видов топлива, а также пшеницы, муки и подсолнечного масла, рассказал Жирнов.



Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что глава афганского Министерства торговли обращался к России со списком товаров, в которых заинтересован Кабул.



На полях ПМЭФ заместитель главы торгово-промышленной палаты (ТПП) Афганистана Мирвайс Хотак рассказал, что Кабул планирует закупить у России 2 млн тонн зерна и 5 тысяч тонн нефти.