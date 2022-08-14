 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пустота Байдена. Грешно смеяться над больными людьми, - А.Хохлов
10:49 14.08.2022

14.08.2022 -
Пустота Байдена |
Грешно смеяться над больными людьми. В Америке Джо Байдена таскают по публичным мероприятиям, как у нас на трибуну очередного съезда КПСС под руки вносили старенького Леонида Ильича. Наш генсек просился на пенсию, его не отпускало окружение.

Смена власти страшила членов политбюро больше, чем анекдоты про Брежнева, подрывающие в народе авторитет всей властной системы Советского Союза катастрофичнее, чем все коварные происки международного империализма.

Возможно, об уютном кресле на ранчо мечтает уже и престарелый "сонный Джо", на днях вновь под прицелом телекамер на мероприятии в Белом доме поздоровавшийся с пустотой. Рейтинги самого Байдена и демократов в целом уверенно пикируют вниз, а впереди промежуточные выборы в Конгресс.

Если в ноябре 2022-го "ослы" (символ Демпартии) уступят "слонам" (республиканцам) и утратят доминирование в Палате представителей и Сенате, то Байден станет "козлом". В смысле "отпущения".

В США все чаще поговаривают о возможном замещении старика Джо на вице-президента Камалу Харрис. Но чем она успела прославиться за время пребывания на вершинах власти?

Удивительно: ничем. Байден в начале президентского срока поручил ей заняться разрешением кризиса с нашествием мигрантов на южной границе США. И что? Толпы нелегалов из Южной Америки теперь пополнились беглецами с Украины и либерально настроенными гражданами России, которых, как оказалось, Америка вовсе не ждет. Тысячи "беженцев" по-прежнему проникают в США, а Камала Харрис на границу с Мексикой не выехала ни разу. Ее видимые функции - стоять за спиной Байдена во время официальных церемоний. Молча. Если же она открывает рот…

Недавно Камала Харрис выступила на радио. Ее комментарий по кризису на Украине впечатляет: "Украина - страна в Европе. Она существует рядом с другой страной под названием Россия. Россия - большая и сильная страна. Это, по сути, неправильно, и идет вразрез со всем, за что мы выступаем".

После эфира оторопевшие радиожурналисты признались, что подобной "глубины" понимания обсуждаемого вопроса они не слышали "даже в детских программах, которые ведет Свинка Пеппа".

Может быть, Байден не с пустотой здоровается, а с Харрис? Но чем лучше нее другие сегодняшние лидеры западного мира? Макрон, Шольц, фон дер Ляйен - хоть кто-то из них способен выработать внятную политическую стратегию, как умели это делать Буш-старший, Аденауэр и де Голль? Зияющая пустота.

Александр Хохлов

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660463340


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