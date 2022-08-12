У воевавших на Украине наемников из США выявили уникальные расстройства психики

11:09 14.08.2022

13 августа 2022, Антон Никитин

В Пентагоне обеспокоены судьбой вернувшихся с территории Украины наемников. Этим людям сложно вернуться к мирной жизни и они страдают от "уникальных психологических расстройств", заявила нaучный сотрудник аналитического центра минобороны CШA в округе Колумбия Жанна Мантуа.



По ее словам, американские оказались не готовы к тому, что спецоперация на Украине будет коренным образом отличаться от боевых действий в Ираке или Афганистане, хотя там они участвовали в более ожесточенных боях.



"Здесь нас постоянно бомбят самолеты и беспилотники. Танки, БТРы, БМП, все, что только можно себе представить, они перебросили сюда... У них есть крутая техника, прикрытие с воздуха и огневая поддержка. Как ни странно, я проникся новым чувством уважения к нашим старым врагам", – рассказал Мантуа один из наемников. Его слова приводит "Царьград".



Главной проблемой Мантуа – эксперт, который специализируется на изучении условий повышения эффективности спецназа, – считает, что на Украине американцам пришлось вступить в конфликт с европейцами. Раньше военные США пользовались концепцией "глобальной войны с террором", в нее легко укладывалось представление о "своих" и "чужих". Здесь же стало гораздо сложнее дистанцироваться от своих противников, считает она.



Ранее СМИ США писали, что американские добровольцы, которые участвуют в боевых действиях со стороны Украины, могут начать страдать от психологического кризиса после возвращения на родину.