"На фронте буду непременно": Стрелков

14:15 14.08.2022

"На фронте буду непременно": Стрелков прокомментировал попытку влиться в ряды добровольцев |

Бывший главнокомандующий ополчением ДНР и бывший глава Славянского гарнизона Игорь Стрелков впервые прокомментировал вчерашние известия о том, что он был якобы задержан в Крыму при попытке влиться в ряды добровольцев для участия в СВО.



Стрелков опровергает, что был задержан или находился в КПЗ, но фактически подтвердил, что к участию в СВО его не допустили.



"В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжелой). Но не прямо сейчас", - написал он на своей официальной странице в соцсетях.