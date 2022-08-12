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14:15 "На фронте буду непременно": Стрелков
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|"На фронте буду непременно": Стрелков
14:15 14.08.2022
"На фронте буду непременно": Стрелков прокомментировал попытку влиться в ряды добровольцев |
Бывший главнокомандующий ополчением ДНР и бывший глава Славянского гарнизона Игорь Стрелков впервые прокомментировал вчерашние известия о том, что он был якобы задержан в Крыму при попытке влиться в ряды добровольцев для участия в СВО.
Стрелков опровергает, что был задержан или находился в КПЗ, но фактически подтвердил, что к участию в СВО его не допустили.
"В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжелой). Но не прямо сейчас", - написал он на своей официальной странице в соцсетях.