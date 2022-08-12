"Мир Запада" обречен. Прогнозы от М.Хазина

16:41 14.08.2022 ПРОГНОЗ ХАЗИНА ЗА ТРИ МЕСЯЦА ДО СПЕЦОПЕРАЦИИ СБЫЛСЯ



За три месяца до начала спецоперации России на Украине Михаил Хазин дал четкий прогноз, который сбывается прямо сейчас. Но есть и "вторая серия" сказанного – новый прогноз прозвучал в эфире "Первого русского".



Запад все еще надеется на то, что сможет спровоцировать серьезный кризис в России. Страдающая от собственных рестрикций, принимаемых против России, Европа не останавливается и продолжает попытки ущемить нашу страну за проведение спецоперации на Украине.



И как тут не согласиться с Владимиром Путиным, который считает, что было бы хорошо, если бы все страны, желающие ввести санкции против России, сделали это "как можно быстрее".



Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас,



– сказал президент, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя".



Любой бред надо доводить до конца – можно вообще все запретить



Эту "санкционную" тему в программе "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько обсудил с экономистом Михаилом Хазиным.







Юрий Пронько: Что же нас может ожидать в очередном пакете санкций?



Михаил Хазин. Они еще не придумали. Видимо, у них из-за отсутствия газа упала креативность. Но я бы им подсказал. Можно всем, у кого есть паспорт России, запретить находиться на территории Евросоюза, запретить пользоваться сайтами, которые имеют отношение к Евросоюзу. Любой бред надо доводить до логического завершения – можно вообще все запретить.



Ведь от России исходит опасность! Смотрите, уже Турция предлагает переходить на расчеты в рублях. А мы Евросоюзу давно уже сказали: нефть и газ получите за рубли.



– У них там уже маразм, потому что они уже близки к тому, чтобы нас вообще запретить. И вычисляют они нас по принадлежности к стране – это такой неофашизм.



– Их треть, даже 25% от всего мира. Он хотят изолироваться – ну, хорошо, флаг им в руки.



– Но они считают, что это они нас изолируют. Что все иначе.



– Как говорил мой папа, у нас в стране демократия. Хочешь хотеть – хоти.



Не читайте вы западных газет



– И вот о чем я еще хотел бы поговорить с Михаилом Леонидовичем. Это действительно является резонансной темой. По крайней мере такие издания, как Financial Times, Bloomberg и Wall Street Journal нас очень пугают тем, что после 30 сентября из обращения будут изыматься купюры достоинством в 20 и 50 британских фунтов.



– Да не читайте вы западных газет.



– Подождите, подождите. Эти купюры заменят на новые полимерные, как это уже было сделано в Австралии. Ранее Wall Street Journal опубликовала статью, где утверждалось, что большинство российских граждан не ощутили на себе последствия западных санкций. Чтобы исправить эту ситуацию, правительство США должно немедленно прекратить обращение стодолларовых купюр. Как выяснили американские эксперты, у граждан России только по состоянию на 2019 год накопилось таких купюр на общую сумму 31,5 миллиарда долларов.



Даже начало политических дебатов об отмене стодолларовой купюры взбудоражит Россию, Иран и Венесуэлу. Это само по себе может нанести большой ущерб политическому статус-кво господина Путина, чем многие санкции,



– сообщает издание. Я хочу услышать комментарий Михаила Хазина.



– Я не понимаю, в чем проблема. У них есть номера всех купюр, которые заказывали российские банки. Почему они не берут и не запрещают использование купюр по их номерам?



Ну, хорошо, собрали у нас эти самые купюры, весь 31 миллиард долларов…



– С половиной. Куда вы полмиллиарда уже дели?



– Позвонили какому-нибудь перцу из Индии и сказали: давай мы тебе привезем 31 миллиард долларов кэша, твоя доля 5%. А ты их обратно в Америку, что-нибудь там на них купишь. А между прочим, 5% от 31 миллиарда долларов – это полтора миллиарда долларов.



– Но ведь этот 31 миллиард находится под подушками у наших соотечественников.



– А откуда они знают сумму, если это наличные?



– Так они просто запустят утку о том, что изымают, и все русские встанут и пойдут против "кровавого режима".



– У нас в 90-х годах Виктор Геращенко 50-рублевые купюры отменял, и ничего…



– Так Геращенко же свой. А эти – вражины.



– Я вам скажу, в чем проблема. Они после 1991 года ликвидировали всех специалистов по России.



– В смысле, ликвидировали?



– Перестали им платить. И за 30 лет старые вымерли, а молодых не подготовили. Поэтому они и используют в качестве "экспертов" Гарри Каспарова, Андрея Илларионова, Алексея Венедиктова или Лилию Шевцову.



А они вообще неадекватны, несут одну пургу. Ну, у них демократия, хотят их слушать – пусть слушают. Мы им мешать не будем.



– То есть вы всерьез не воспринимаете подобные инициативы?



– Я – не могу. Как я могу воспринять всерьез то, что они, скажем, обыскали поместье Дональда Трампа. Мы видим нарушение сакральности американской власти.



– Но вам русские скажут: да нам плевать на это. Здесь-то стодолларовые купюры могут запретить, которые спрятаны под подушку, как хеджевый инструмент, как страховка.



– Я еще раз повторяю: тут же появятся хитрые ребята, которые эти купюры здесь будут закупать за рубли, а потом продавать индусам и китайцам.



– А как вы воспринимаете процесс девалютизации и дедолларизации, который ведет госпожа Эльвира Набиуллина? Вы положительно оцениваете?



– А я не понимаю, что это такое.



Переходим на июани. А зачем?



– Она с Минфином переводит практически все в категорию торговли за юани. Уже рекомендации выпускаются банкам выдавливать доллары и евро в юани. С другими валютами пока сложности, обороты минимальные. Это все можно посмотреть на Мосбирже.



– Ничего сказать не могу. У меня юаней нет.



– А у вас доллары есть? Стодолларовые купюры?



– Ну, может, у жены что-нибудь есть. Не знаю. Понимаете ли, я сторонник патриархальной семьи. Я деньги зарабатываю, а жена их защищает и бережет. Поэтому у меня ничего нет. Мое дело приносить деньги домой и класть в тумбочку.



Но тут замечательная история. У меня же есть YouTube-канал. Вы знаете, он даже был монетизирован. Я вам страшную вещь скажу, он до сих пор монетизирован.



Сейчас в месяц получается 60-70 долларов. Но в результате всех этих указов я не получаю ничего, потому что не смогу что-то снять с долларового счета, даже если бы он у меня был.



– Но юани вы покупать не будете?



– Я не понимаю, для чего мне их покупать. Если мне жена скажет покупать, тогда куплю.



– Так, я в следующий раз вас с женой буду приглашать, и мы будем слушать ее рекомендации.



– Если учесть, что моя жена довольно долго была одним из лучших в стране банковских аудиторов, пока я ее не уговорил уйти с работы – она очень сильно стала уставать, то это хорошая идея. Она была и начальником службы банковского контроля...



Интеллектуальные импотенты: почему экономические власти не видят образ будущего



– Ответьте тогда на прямой вопрос: что делать нашим соотечественникам, как спасаться от бреда ЦБ и Минфина в ситуации, когда они откровенно говорят: будем девальвировать на 15–20%. Все живут в рублях, зарабатывают в рублях, но привыкли к евро и долларам.



– В чем вся наша проблема. У нас ни у правительства, ни у Центробанка нет образа будущего, какую экономику они хотят видеть через пять лет. Понятно, что процветающую, но какую?



Видимо, у президента какое-то представление имеется, но скорее политическое, чем экономическое. Все прекрасно понимают, что нынешнее экономическое руководство родить такой план не может.



– Но почему?



– Потому что, если бы могли, уже давно бы родили.



– Интеллектуальные импотенты?



– Культура не та, образование не то. Они либералы, простите за неприличное слово. Не хотят, не могут.



– И не будут.



– И не будут, да. Я совершенно четко понимаю, что у Путина сейчас задача номер один – одержать победу на Украине. При этом желательно, чтобы Соединенные Штаты влезли, а у них еще много инструментов, чтобы попортить нам кровь. Вот у Европы таких инструментов почти нет. А у Штатов есть.



Но у них есть и целая куча своего геморроя. И это очень хорошо видно по истории с Косово. Это безобразие там устроили англичане, так же как и в Закавказье, как и сейчас устраивают в Казахстане.



Кстати, если так дальше пойдет, то в Казахстане будет Украина номер два. И это при том, что казахское население от этого всего не в восторге совершенно.



Но как только ушел Нурсултан Назарбаев, стало понятно, что новое руководство страны не в состоянии сопротивляться давлению англичан, в первую очередь.



Так, что касается Косово, англичане подожгли, а американцы быстро все погасили.



– Они же могут и опять подпалить.



– Они могут. Но понимаете, в чем дело: для того, чтобы подпалить, надо понимать, что ты должен контролировать вот это, вот это и вот это. И контролировать прямо сейчас. А ты попробуй подпали, когда одновременно проходит обыск в поместье у Трампа, а американскому народу, который трепетно относится к своей демократии, это очень не нравится.



Для народа эта история – плевок в лицо. И неважно, нравится им бывший президент или не нравится. Главное – что он бывший президент.



– Я согласен. На этом и зиждется вся их так называемая американская демократия.



То есть, если бы это произошло на Украине, то никто бы не удивился. Если бы Владимир Зеленский стал мочить Петра Порошенко – собственно, он его и мочил, и продолжает мочить – это никого не удивляет. У Зеленского были и разборки с мэрами крупных городов из-за распила.



– Но на Украине дикари. С ними невозможно разговаривать. Во-первых, потому что они не помнят, что говорили вчера, а во-вторых, даже если они помнят, что вчера сказали, они не помнят, зачем они это сказали.



– Один из советников Зеленского сказал: это у нас информационно-пропагандистская работа. Я ему сегодня был так благодарен: ну, наконец-то. А то же все говорят: здесь путинская пропаганда, пропаганда, пропаганда… Но, наконец, та сторона признала, что у них пропаганда.



– За три месяца до начала спецоперации я на канале "Клуб улицы Правды" процитировал Михаила Салтыкова-Щедрина. У него один городничий говорит: "Просвещение внедрять умеренно, по возможности избегая кровопролития".



И я тогда сказал: кровопролития избежать невозможно. Но если бы они тогда сразу же сдались, у них были бы шансы сохранить свою государственную модель. Но они полезли драться. Потому что без кровопролития просвещение внедрить уже невозможно.



А сейчас то же самое будет в Европе. Только там будет смерть без пролития крови.



У любой идеологической машины должна быть цель. А в чем цель либералов?



– А что у нас? Они говорят: мы будем раскачивать вашу лодку, и дают на это бабки. И вещание этих "независимых медиа" идет уже из Амстердама, из Риги, из Праги, из какой-то еще тьмутаракани…



– А вы спросите у людей, кто эту фигню слушает? Кто-то говорит: вот молодежь слушает, поэтому они выпендриваются.



– Ну, молодым это присуще. Мы же тоже были молодыми. И тоже выпендривались.



– Да, выпендривались. Меня даже в комсомол принимать не хотели какое-то время за хулиганство.



– Я про себя промолчу – про тот этап своей жизни.



– Так вот, весь идиотизм ситуации в том, что любая такая идеологическая машина – она должна для чего-то работать, какая у нее цель? Мы что, должны скинуть Путина, чтобы у вас, как в Европе, из кранов не шла горячая вода? Или чтобы бесплатно отдавать газ в Европу, путь у них идет горячая вода, а у нас нет? Я все это не понимаю, мне недоступно это. Поэтому подобные интриги проигрышны. Источник - Царьград

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