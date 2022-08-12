Туркменистан начал строить мост через Карабугазский залив Каспия

16:49 14.08.2022

Началось строительство моста через Гарабогаз. С.Бердымухамедов оставил капсулу с посланием потомкам в его фундаменте



8 августа президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся отпуске на побережье Каспия, заложил фундамент нового автомобильного моста через залив Гарабогаз вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, сообщает госинформагентство ТДХ.



