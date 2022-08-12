|Туркменистан начал строить мост через Карабугазский залив Каспия
16:49 14.08.2022
Началось строительство моста через Гарабогаз. С.Бердымухамедов оставил капсулу с посланием потомкам в его фундаменте
8 августа президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся отпуске на побережье Каспия, заложил фундамент нового автомобильного моста через залив Гарабогаз вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, сообщает госинформагентство ТДХ.
К месту закладки глава государства прибыл на вертолете, пишет издание. Там его встречали выступлениями артистов.
Курирующий строительный, промышленный и энергетический комплекс вице-премьер Чарымырат Пурчеков ознакомил Бердымухамедова с проектами строительства автомобильных дорог и мостов в Туркменистане.
По словам вице-премьера, вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана будут построены: базы отдыха для водителей и пассажиров, гостиница, центры техобслуживания, автобусные остановки, автоматизированные системы контроля массы и габаритов транспортных средств, освещение и дорожные знаки.
Глава государства поручил чиновнику лично контролировать ход строительных работ. Мост длиной 354 места будет строить украинская компания "Альтком", которая должна сдать объект в июне 2024 года.
Затем "в специальном зале заседаний" президент сообщил, что мост позволит грузоперевозчикам Туркменистана, России, Казахстана, Ирана и Индии кратчайшим путем, используя морской, железнодорожный и автомобильный транспорт, выходить в страны Северной и Восточной Европы.
Он также создаст возможности беспрерывных перевозок грузов и пассажиров из Европы в Центральную Азию и из Центральной Азии в Европу через морской порт Туркменбаши.
Более того, благодаря мосту туристы смогут воспользоваться услугами пансионатов в городе Туркменбаши и НТЗ "Аваза".
Выступивший директор Совета директоров финансово-промышленной группы ООО "Дорожное строительство "Альтком"" Александр Тисленко напомнил, что с 2009 года его компания построила в Туркменистане авто- и железнодорожный мост Туркменабат–Фараб, автодорожный мост Керки–Керкичи, два железнодорожных моста Керки–Ымамназар и взлетно-посадочную полосу в аэропорту Дашогуза.
После презентации Бердымхуамедов заложил капсулу со своим посланием потомкам в фундамент моста.
Отметим, что на этом же месте мост уже существует. По какой причине было решено построить новый, не объясняется. Также не разглашается стоимость его строительства.
Построить новый мост через залив в июле 2021 года приказал экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов, во время осмотра объекта в ходе поездки в Балканский велаят.