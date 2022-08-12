Новым послом США в Туркмении рекомендована Элизабет Руд

20:31 14.08.2022

3 августа президент США Джо Байден объявил о назначении ряда лиц на должности ключевых руководителей в своей администрации. В их числе Элизабет Руд - кандидатка на пост Чрезвычайного и полномочного посла США в Туркменистане.



Элизабет Руд - карьерный дипломат. Она имеет ранг советника-посланника и в настоящее время является заместителем главы дипломатической миссии США в Российской Федерации.



В ее послужном списке работа в посольства США в Грузии, в том числе в качестве временного поверенного в делах. Она также была политическим советником посольства США в Афганистане и главным сотрудником генконсульства США в Пешаваре (Афганистан). Ранее Э.Руд занимала ряд должностей в Госдепортаменте США, в представительстве США при международных организациях в Вене (Австрия), посольстве США в Австрии и генконсульстве США в Дюссельдорфе (Германия).



Э.Руд имеет степень магистра, она говорит на французском, русском, немецком, пушту, дари и грузинском языках и является лауреатом многочисленных наград Госдепартамента за выдающиеся достижения, в том числе на дипломатической службе.



В настоящее время главой дипломатической миссии США в Туркменистане с июня 2019 года является Мэттью Климов.