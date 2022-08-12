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Пятница, 12.08.2022
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Новым послом США в Туркмении рекомендована Элизабет Руд
20:31 14.08.2022

3 августа президент США Джо Байден объявил о назначении ряда лиц на должности ключевых руководителей в своей администрации. В их числе Элизабет Руд - кандидатка на пост Чрезвычайного и полномочного посла США в Туркменистане.

Элизабет Руд - карьерный дипломат. Она имеет ранг советника-посланника и в настоящее время является заместителем главы дипломатической миссии США в Российской Федерации.

В ее послужном списке работа в посольства США в Грузии, в том числе в качестве временного поверенного в делах. Она также была политическим советником посольства США в Афганистане и главным сотрудником генконсульства США в Пешаваре (Афганистан). Ранее Э.Руд занимала ряд должностей в Госдепортаменте США, в представительстве США при международных организациях в Вене (Австрия), посольстве США в Австрии и генконсульстве США в Дюссельдорфе (Германия).

Э.Руд имеет степень магистра, она говорит на французском, русском, немецком, пушту, дари и грузинском языках и является лауреатом многочисленных наград Госдепартамента за выдающиеся достижения, в том числе на дипломатической службе.

В настоящее время главой дипломатической миссии США в Туркменистане с июня 2019 года является Мэттью Климов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gundogar.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660498260


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