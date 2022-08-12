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|Бездарнейшего экс-премьера Казахстана Сагинтаева пристроили на еще одну "вкусную" должность в системе ЕАС
20:41 14.08.2022
Экс-премьер Сагинтаев получил новую руководящую должность
Бывший премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев возглавил наблюдательный совет Финансово-Бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"10 августа решением внеочередного общего собрания ФБА ЕАС председателем наблюдательного совета ассоциации избран министр по экономике и финансовой политике Бакытжан Сагинтаев", - говорится в сообщении.
Сагинтаев с мая 2022 года является членом коллегии ЕЭК, до этого с июня 2019 года по январь 2022 года он был акимом Алматы, еще раньше с марта по июнь 2019 года он возглавлял администрацию президента, до этого с тогда в марте чуть более трех недель Сагинтаев был государственным секретарем, а еще ранее – с сентября 2016 года по февраль 2019 года занимал пост премьер-министра Казахстана.