|В Ереване террористы взорвали ТЦ "Сурмала" - 3 погибших, более 50 - ранено
21:40 14.08.2022
Число пострадавших при взрыве в Ереване достигло 57 человек
Мария Дроздова
Погибли двое, среди них маленькая девочка
В столице Армении спасатели продолжают доставать людей из-под завалов торгового рынка "Сурмала". Количество пострадавших, по предварительной информации, увеличилось до 57 человек, сообщили в Минздраве Армении.
Погибли двое, среди них маленькая девочка. Также МЧС проверяет анонимную информацию о масштабном минировании в Ереване. Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах на всех станциях метро, они на этот час закрыты.
Сообщение о "минировании" коснулось военных и гражданских объектов, торговых центров, ереванского зоопарка и церкви Святого Григория Просветителя. На местах работают саперы, проводится эвакуация. Завалы в ТЦ разбирают подъемными кранами.
UPD: из-под завалов на месте взрыва в ереванском ТЦ "Сурмалу" достали погибшую женщину. Еще 10 человек извлечены из обломков живыми, сейчас им оказываю медицинскую помощь.
Уточняется, что личность женщины опознать пока невозможно. Первым погибшим был мужчина 40-45 лет.
Напомним, на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел
сильный взрыв. Возгорание произошло на складе пиротехники, находящемся на территории. Сообщалось, что пострадали
26 человек, позднее количество увеличилось до 34.
Ранее Readovka писала
о том, что в Египте во время службы в христианской церкви произошел пожар.