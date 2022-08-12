В Ереване террористы взорвали ТЦ "Сурмала" - 3 погибших, более 50 - ранено

21:40 14.08.2022

Число пострадавших при взрыве в Ереване достигло 57 человек

Мария Дроздова

Погибли двое, среди них маленькая девочка

В столице Армении спасатели продолжают доставать людей из-под завалов торгового рынка "Сурмала". Количество пострадавших, по предварительной информации, увеличилось до 57 человек, сообщили в Минздраве Армении.



Погибли двое, среди них маленькая девочка. Также МЧС проверяет анонимную информацию о масштабном минировании в Ереване. Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах на всех станциях метро, они на этот час закрыты.



Сообщение о "минировании" коснулось военных и гражданских объектов, торговых центров, ереванского зоопарка и церкви Святого Григория Просветителя. На местах работают саперы, проводится эвакуация. Завалы в ТЦ разбирают подъемными кранами.



UPD: из-под завалов на месте взрыва в ереванском ТЦ "Сурмалу" достали погибшую женщину. Еще 10 человек извлечены из обломков живыми, сейчас им оказываю медицинскую помощь.



Уточняется, что личность женщины опознать пока невозможно. Первым погибшим был мужчина 40-45 лет.



Напомним, на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел

сильный взрыв. Возгорание произошло на складе пиротехники, находящемся на территории. Сообщалось, что пострадали

26 человек, позднее количество увеличилось до 34.



Ранее Readovka писала

о том, что в Египте во время службы в христианской церкви произошел пожар.