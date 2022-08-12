Как России преодолеть спортивную изоляцию? Послать МОК в..., - СП

22:05 14.08.2022

Звезды российского спорта в недоумении: Мы кормим МОК, международные федерации, а Большунову с кем соперничать?

Время принимать кардинальные меры



Дмитрий Светлов



Мало, кто помнит, что 13 августа в нашей стране отмечается День физкультурника. Любители спорта и некоторые сами спортсмены едко шутят по поводу того, что теперь этот праздник станет главным в спортивном мире и уровень любого соревнования будет соответствовать именно уровню обычной физкультуры во дворах и парках.



Массовые занятия спортом - это, само собой, очень хорошо. Но речь идет о профессиональном спорте. О том, что наши ведущие атлеты в разных видах спорта, находятся, мягко скажем, немного в растерянности, заметно по их интервью, которые они раздают спортивным изданиям. И, в принципе, своей озабоченностью, некоторые из них поделились, не стесняясь, накануне, 12 августа, в "Лужниках".



Главный и естественный вопрос, а что делать дальше? Ведь у многих сейчас лучшие годы карьеры, когда есть все возможности завоевать престижные награды, выиграть титулы, попасть в историю, да и чего уж быть лицемерными, обеспечить себя материально. Но больше всего "напрягает" неопределенность.



Сколько продлится бан России в международных согреваниях в большинстве видов спорта? Есть ли смысл вообще на что-то надеяться в этом плане? Материальные вопросы можно решить. Но пропадает мотивация показывать высокие результаты, если выступать только в первенствах края, области, общества. Ведь отсутствует конкуренция и люди "варятся в собственном соку".



Так вот, в "Лужниках" был организован прием спортсменов, тренеров и специалистов-медиков ФМБА и на котором вручались госнаграды от президента России, ведущие наши спортсмены об этом говорили без обиняков. Президента на этот раз не было - его представлял помощник Игорь Левитин.



Чиновники само собой говорили про важность спортивного подвига на Олимпиаде - мол, мы, несмотря ни на что, добились успехов и остаемся сильными. Говорили, конечно, об отстранении от международных стартов - что физкультурников надо обеспечить не только здоровым телом и духом, но и здоровыми международными соревнованиями. Работа, якобы идет, заверил министр спорта Олег Матыцин. Правда, какая, толком не уточнил.



Лыжнику, нашей, бесспорно, легенде, Александру Большунову за многочисленные медали вручили орден Александра Невского, лыжницам Татьяне Сориной, Юлии Ступак и Наталье Непряевой, фигуристке Анне Щербаковой - орден Дружбы.



Большунов в речи за кафедрой перед министром спорта и спортсменами говорил о важности именно международных соревнований: "Сейчас мы нуждаемся в организации соревнований как в России, так и за ее пределами. Мы хотим соревноваться с сильнейшими". То есть признаем, что мы (пока) думаем о том, как вернуться, а не построить свою НХЛ/НБА и либо закрыться на десятилетия, как молодой Советский Союз до 1950-х, либо вступить в клинч с международными федерациями и перетянуть звезд.



Но к этой теме чуть ниже, а пока сообщим, что и лыжницы Ступак и Непряева, также прямо заявили, что соревноваться без лучших спортсменов мира - это очень печально, на самом деле. Если этот сезон, еще все на энтузиазме вывезут, то в дальнейшем будет сложно поддержать эту мотивацию. Потому что очень сложно выступать, когда нет конкуренции.



Подробные вещи были услышаны и из уст пловцов, которые говорили, что нет смысла "рвать" и идти на лучший результат, а уж про легкоатлетов и говорить не приходится. Ведь наша отечественная "королева спорта" находится в "бане" по существу с 2014 года. Поскольку на двух летних Олимпиадах- в Рио-2016 и Токио-2020 нам давали очень ограниченную квоту, и то без флага и гимна. А большинство атлетов в большинстве видов спорта оказывались за спортом. То есть уже почти десятилетие. И неизвестно, сколько это продлится еще, учитывая настрой МОК.



Ведущие спортсмены на этом мероприятии, послали недвусмысленный сигнал кураторам спорта от власти. Надо что-то радикально решать. Поскольку, давайте не будем врать самим себе. Ситуация в лучшую сторону радикально не изменится в ближайшие годы. Только в худшую. И выжидательная, оборонительная позиция и попытки все сделать по закону и цивилизованно ни к чему не приведут. Можно постоянно подавать в суды, приводить аргументы, тратить деньги и ждать снисхождения, за исключением отдельных подачек - бесполезно.



Тем более "там" с удовольствием принимают наши взносы и обязательные отчисления, а также штрафы, якобы за прошлые "прегрешения". Более того, на наши взносы и на зрительские доходы от выступления именно наших спортсменов, живет ряд федераций. Поэтому не следует надеяться ни на законы, ни на другие моменты, нужно атаковать самим.



Вот, например, что предлагает серебряный призер Московской Олимпиады - 80 по прыжкам в высоту, а ныне тренер Константин Волков. Его 18-летний сын Матвей выступают за команду Белоруссии, и уже в 15 лет он бил высшие мировые достижения в прыжках с шестом в своем возрасте. Потом сменил гражданство на белорусское - и получил право представлять новую страну без карантина. Практически сразу установил мировой рекорд для 18-летних - 5,60. В прошлом году, в свои 17, выиграл юниорский чемпионат мира в Кении для 20-летних. Теперь же - снова в изоляции.



- Белорусов незаконно отстранили от соревнований. Директорам коммерческих соревнований настоятельно рекомендовано не приглашать на свои старты тех, у кого "неправильный паспорт". Вот и Матвей, соответственно, нигде выступать не может. Самое интересное, что нет вариантов соревноваться даже в России! То есть россияне хотя бы нейтральный статус могут получать, а мы лишены и этого, - говорит Константин - Что делать? России и Белоруссии нужно рвать все отношения с World Athletics! Тогда спортсмены этих стран смогут выступать на соревнованиях. Никто не сможет нас дисквалифицировать. Мы сможем ездить друг к другу и в любые страны, куда пригласят, - Казахстан, Индия, Китай и так далее. Вот тогда мировой спорт разломится. А что мы теряем? Боимся, что будет хуже?



Но куда?! Вернуться в текущей политической ситуации невозможно. Россию будут пытаться задавить в экономической войне, в спортивной, в кабинетной. Будет подключаться ВАДА с дисквалификациями. Где у них штаб? В Канаде! Наши "лучшие друзья"!



Мы работаем по их правилам и постоянно проглатываем скандалы. Говорят, что есть опасения, что те же Индия и Китай откажутся выступать, если мы выйдем из этой организации? А где мы выступали в 1930-е годы почти век назад? Какие-то рабочие спартакиады были. Под видом рабочих команд и к нам приезжали сильнейшие атлеты. Но потом победили в войне и зашли в МОК и международные федерации уже на своих условиях. Никто не смел нас трогать.



Сейчас ситуация во многом сходная. Мы в полной дискриминации: спортсменов убирают по национальному признаку, дисквалифицируют по принципу коллективной ответственности. Что творится-то? И никому до этого дела нет. Нас не вернут, забудьте! И нам же еще предлагают тихо сидеть и смотреть за этим беспределом. Да и еще и кормим их. Почти 40 процентов в мировой федерации легкой атлетики штрафы и компенсации от нашей федерации (ВФЛА)!



К сказанному Волковым стоит добавить, что "СП" уже несколько раз поднимала тему выхода России из ряда федераций и в том числе из МОК. И создать свои альтернативные игры с высокой финансовой составляющей. И такая идея даже прорабатывалась, еще за пару-тройку лет до событий 24 февраля.



Но потом вмешались ряд факторов, в том числе и ковид, и эту тему "заиграли". Но теперь эта повестка дня становится актуальной. Последние события, практически во всех сферах жизни это показывает. Только отвечать, защищаться и взывать к так называемой "мировой общественности" нельзя. На нее нет надежды. Надо быть решительными самим.