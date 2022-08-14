Германский канцлер Шольц вляпался в очередной скандал и напрашивается на отставку, - НГ

00:19 15.08.2022

Немецкие СМИ свергают канцлера



Возникли новые доказательства личного участия Шольца в скандальном деле банка Warburg

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



14.08.2022

Финансовая афера, связанная с гамбургским частным банком Warburg, все больше бьет по канцлеру Олафу Шольцу. Выступление главы правительства на ежегодной пресс-конференции в Берлине, по оценке журнала Focus, свидетельствует о том, что "канцлер передергивает". Шольц заверял журналистов, что нет доказательств политического влияния на события вокруг Warburg, но факты говорят о другом.

Корреспондент Focus Ульрих Рейтц утверждает, что появились новые доказательства и косвенные признаки того, что Шольц оказал политическое влияние на отказ властей Гамбурга в бытность его бургомистром от выплат банковских долгов городу на миллионы евро (см. "НГ" от 09.08.22).



Рейтц, во-первых, приводит данные о находке крупной денежной суммы в банковской ячейке доверенного лица Шольца, происхождение которой пока не установлено. Второй случай связан с высказыванием, как выразился корреспондент, важной фигуры в финансовом управлении Гамбурга – Даниэлы Петерсен. В обнаруженной прокуратурой в ее WattsApp-переписке говорится о наличии "дьявольского плана", который Рейтц расшифровывает как программу отвода банка от необходимости выплат в городскую казну миллионных сумм.



В качестве третьего доказательства Рейтц приводит высказывание одного из предшественников Шольца против ныне действующего первого бургомистра Гамбурга Петера Ченчера, который руководил финансовым ведомством города в 2016 году. Христианский демократ Вольфганг Пайнер, возглавлявший это ведомство до социал-демократа Ченчера, обвинил последнего на заседании гамбургского парламентского подкомитета по расследованию аферы Warburg в том, что действительно было политическое указание об отказе от требований по уплате банком налоговой задолженности. По его словам, якобы Ченчер получил тогда из банка соответствующее письмо и, дополнив его своим указанием, отправил подчиненным. Якобы в этом письме банк ставил в известность финансовые власти, что в случае выплаты налогов на миллионные суммы он будет вынужден объявить о своем банкротстве. С данным письмом был ознакомлен и Шольц, но без письменных указаний вернул его Ченчеру, а тот переправил с собственной пометкой своим сотрудникам.



После этого и было принято решение не требовать уплаты налогов банком Warburg. Как считает Пайнер, это письмо надо было проигнорировать. Но вряд ли Ченчер решился бы на такой шаг самостоятельно без указания сверху.



Появились данные прокуратуры Кельна, которая также занимается расследованием этого дела и изучила почтовую переписку всех замешанных в данном деле лиц из гамбургского финансового ведомства, включая электронную почту Шольца. Прокуратура пришла к выводу, что все сообщения, касающиеся данного дела, были участниками переписки удалены. Но данные телефонного календаря Шольца содержат ссылки на встречи с представителями Warburg.



Focus утверждает, что Шольц в 2016 году дважды встречался с руководством банка, но точное время встреч в его телефоне сегодня найти уже нельзя. А Шольц заявляет, что не помнит этого.



Банк в 2020 году выплатил некоторые суммы из своей задолженности государству, но это произошло по решению суда в Бонне (отсюда интерес кельнской прокуратуры к делу).



Как напоминает журнал, судя по сложившейся в ФРГ практике, тот, кто лжет, обычно вылетает из политики. Видимо, это и побудило комментатора немецкого информагентства n-tv Вольфрама Майера опубликовать комментарий под названием "Олаф Шольц – скоро бывший канцлер?". Он утверждает, что детали разоблачения становятся все "взрывоопаснее" и Левая партия уже считает Шольца свергнутым. Майер обращает внимание на неустойчивую ситуацию в правящей коалиции. В последних опросах избирателей социал-демократы, к которым принадлежит канцлер, опустились до 18% поддержки – самый низкий результат за этот легислатурный период. Для партии канцлера, по мнению Майера, это "стихийное бедствие".