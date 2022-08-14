В США хотят наказать Тегеран за покушение на Рушди

00:21 15.08.2022

В США хотят наказать Тегеран за попытку убийства писателя



Нападение на Салмана Рушди может отсрочить возврат иранских углеводородов на мировой рынок



Геннадий Петров

14.08.2022



Громкое преступление становится фактором большой международной политики. Попытка убийства на территории США писателя Салмана Рушди, за голову которого 30 лет назад объявили награду в Иране, ставит под угрозу завершение переговоров по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) – "ядерной сделке", положения которой предполагают помимо всего прочего свободную продажу иранской нефти. Несколько членов Конгресса США потребовали от Джозефа Байдена немедленно разорвать контакты с Тегераном.



Предъявлено обвинение в попытке убийства 24-летнему Хади Матару. Именно он в минувшую пятницу бросился с ножом на Рушди, когда тот читал лекцию в Чотокуа, что в штате Нью-Йорк.



Матар был задержан на месте преступления. Рушди получил тяжелые раны в шею и живот, возможно, он лишится глаза. Однако, по сообщениям врачей, жизнь 75-летнему писателю удалось спасти. Шансы на скорую выписку Рушди высоки, а вот до раскрытия дела еще далеко.



Прежде всего нет ясности в том, связан ли преступник с Ираном. Матар родился в США в семье шиитов, эмигрировавших с юга Ливана. Судя по имеющимся у полиции данным, он симпатизировал ливанской шиитской проиранской группировке "Хезболла". Сообщается, что на его телефоне было, например, фото генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого американцами в 2020 году в Ираке. Сам Матар использовал фальшивую водительскую лицензию на имя Хассана Мугнии. Это очень похоже на микс из имен двух лидеров "Хезболлы" – Хассана Насраллы и убитого в 2008 году Имада Мугнии. Все это в принципе указывает на то, что Матар в самом деле мог вдохновляться фетвой аятоллы Рухоллы Хомейни. Напомним, что в 1988 году верховный лидер Ирана объявил, что приговаривает к смерти на тот момент британского гражданина Рушди за роман "Сатанинские стихи". После смерти Хомейни в иранской внешней политике происходили разные перемены. Она смягчалась. В 2000 году было даже заявление либерального президента Ирана Мохаммада Хатами о том, что "дело Рушди" закрыто" и убивать его никто не собирается. Тем не менее преемник Хомейни, аятолла Али Хаменеи, фетву предшественника не отменил. Награда за голову Рушди, установленная в Иране, только повышалась.



И все же реакция Тегерана на попытку убийства писателя – скорее в пользу того, что преступление стало полным и весьма неприятным сюрпризом для иранских властей. То же самое можно сказать о "Хезболле", которая воздерживается от комментариев. Молчит близкий к верховному лидеру фонд "Хордад", который, собственно, и установил награду за смерть Рушди.



Отражением позиции Ирана можно считать запись в соцсетях советника иранской переговорной группы по "ядерной сделке" Мохаммеда Маранди. Он, отметив, что не будет "проливать слезы о писателе, который извергает бесконечную ненависть и презрение к мусульманам и исламу", вместе с тем напомнил, что Минюст США обвинил КСИР в подготовке покушения на отставных американских чиновников Майкла Помпео и Джона Болтона в качестве ответа на убийство Сулеймани (см. "НГ" от 11.08.22). "Но разве не странно, что, когда мы приближаемся к "ядерной сделке", США заявляют об ударе по Болтону и происходит это?" – написал Маранди.



О том, что на переговорах в Вене есть значительный прогресс, говорится давно. Это, в частности, утверждает постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов. "При благоприятном развитии событий финальная договоренность может быть достигнута уже на следующей неделе", – цитирует его слова ТАСС. Ранее Ульянов заявлял, что итоговый документ переговоров готов практически полностью.



Эксперты оценивали ситуацию менее оптимистично. Так, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин говорил "НГ", что Байден едва ли пойдет, по крайней мере до ноября, до промежуточных выборов в Конгресс на выполнение самого спорного иранского условия – исключения КСИР из американского списка террористических организаций.



Теперь же после покушения на Рушди, который с 2016 года является американским гражданином, уступки Ирану и вовсе выглядят опасно для президента США. Белый дом уже раскритиковали республиканцы. В день покушения на Рушди сенатор Марко Рубио заявил, что иранский режим "зарезал Америку", и поинтересовался: "Почему Байден все еще обсуждает "сделку" с этими террористами из Тегерана?" Еще несколько сенаторов потребовали от США немедленно прервать переговоры в Вене. Возможно, их число пополнится, особенно если тему будет педалировать Дональд Трамп. Определится со своим ответом критикам Байден должен скоро. На следующей неделе будет брифинг в Белом доме.