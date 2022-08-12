|В Душанбе открылась выставка "Последователи Камолиддина Бехзода. Таджикская миниатюра"
00:22 15.08.2022
"Последователи Камолиддина Бехзода. Таджикская миниатюра". Под таким названием в Национальном музее Таджикистана открылась выставка
ДУШАНБЕ, 12.08.2022 /НИАТ "Ховар"/. 11 августа в Национальном музее Таджикистана открылась выставка по одному из видов изобразительного искусства – миниатюре под названием "Последователи Камолиддина Бехзода. Таджикская миниатюра", которая продлится до 25 августа.
Как сообщил НИАТ "Ховар" заведующий экскурсионно-массовым отделом Национального музея Таджикистана Фаридун Кенджаев, в открытии выставки приняли участие: первый заместитель министра культуры Республики Таджикистан Обид Назариен, ректор Государственного педагогического университета Таджикистана имени С. Айни Ахлиддин Ибодуллозода, председатель Союза писателей Таджикистана Низом Косим, представители Технического университета Таджикистана имени академика М. Осими, Российско-Таджикского (славянского) университета, Республиканского колледжа искусств имени М. Олимова, дипломатического корпуса, аккредитованного в Душанбе, и СМИ.
Директор Национального музея Таджикистана Зафаршо Иброхимзода отметил, что целью организации и открытия выставки является ознакомление различных слоев общества с этим видом изобразительного искусства таджикского народа и в этом контексте привлечение молодежи к занятиям художественной миниатюрой.
На выставке представлено более 80 работ – О. Камолзода, С. Ходжиевой, Б. Камоловой, П. Джалоловой, Ш. Рахимова, Д. Ятимова, С. Акобировой, Н. Палтанговой, М. Садуллоевой и А. Садуллоевой.
Величайшим таджикским художником, живописцем и миниатюристом является Камолиддин Бехзод, известный на Востоке под почетным именем "Монии Сони", а на Западе – под именем "Восточный Рафаэль". Современники называли его "предводителем живописцев", "исключительным в своем времени" и "уникальным в свою эпоху".
Наследие и личность Бехзода стали предметом исследования искусствоведов Востока и Запада, а в 2001 году по решению ЮНЕСКО и Правительства Республики Таджикистан было отмечено 550-летие со дня его рождения.
Стиль художественной школы Бехзода продолжается в нескольких странах мира, сегодня в Таджикском Государственном институте изобразительных искусств и дизайна студентов обучают специалисты этого вида искусства – таджикской миниатюры.