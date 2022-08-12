 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.08.2022
00:50  Россия и Китай бросили вызов американской гегемонии
00:38  Иран и Россия – не конкуренты друг другу в области нефти, - Мохсен Покайин
00:34  Самая дорогая мечеть, самое дорогое лекарство… ("безумству казахов поем мы песню"), - Н.Нуртазина
00:32  "Энвера Пашу убили". Что произошло сто лет назад в Балджувоне. ч. 2 (история), - К.Абдуллоев
00:22  В Душанбе открылась выставка "Последователи Камолиддина Бехзода. Таджикская миниатюра"
00:21  В США хотят наказать Тегеран за покушение на Рушди
00:19  Германский канцлер Шольц вляпался в очередной скандал и напрашивается на отставку, - НГ

Воскресенье, 14.08.2022
22:05  Как России преодолеть спортивную изоляцию? Послать МОК в..., - СП
21:40  В Ереване террористы взорвали ТЦ "Сурмала" - 3 погибших, более 50 - ранено
20:41  Бездарнейшего экс-премьера Казахстана Сагинтаева пристроили на еще одну "вкусную" должность в системе ЕАС
20:31  Новым послом США в Туркмении рекомендована Элизабет Руд
16:49  Туркменистан начал строить мост через Карабугазский залив Каспия
16:41  "Мир Запада" обречен. Прогнозы от М.Хазина
16:40  Проклятие фараона: появились новые доказательства кражи сокровищ Тутанхамона
14:15  "На фронте буду непременно": Стрелков
11:09  Ссутся&срутся? У воевавших на Украине наемников из США выявили уникальные расстройства психики
10:49  Пустота Байдена. Грешно смеяться над больными людьми, - А.Хохлов
10:41  Скончался экс-вице-премьер Казахстана в 1992-1993 и 1998-1999 гг. Балташ Турсумбаев
10:13  В Москву с визитом летит министр торговли Талибского правительства Афгана - Нуриддин Азизи (экс?-контрабандист лазуритом)
08:54  Доллару и евро осталось 10 лет: на смену придет цифровая валюта БРИКС, - СП
08:50  Предатели в МИД России. Почему Москва проигрывает? - С.Латышев
08:41  Латвия нацелилась на уничтожение последних следов исторической памяти, - С.Князев
01:41  Америка должна готовиться к войне из-за Тайваня, - Элбридж Колби
01:38  В Казахстане все отчетливее пахнет геноцидом русских, - Айнур Курманов
01:36  Если взорвут Запорожскую АЭС достанется всем, - Der Spiegel
00:46  Будет ли вторая гражданская война в США? - А.Кренгель
00:32  Иран обвинили в попытке "зачистить" истеблишмент США, - Игорь Субботин
00:28  Что стоит предпринять, если Таджикистан решит дружить с США, - депутат Медведев
00:03  Президент Казахстана хочет в отставку? Россия может ему помочь, - С.Синченко
Суббота, 13.08.2022
22:26  Герой освобождения Украины Игорь Стрелков пытался попасть на фронт добровольцем, но был задержан в Крыму
22:15  Экс-участница "Дома 2" выйдет замуж за депутата РосГосдумы. Они размножаются!
21:05  В школах Казахстана готовятся закрыть все русскоязычные классы
15:35  В Турции появилась первая в истории женщина-генерал вооруженных сил - главком жандармерии Озлем Йылмаз
13:07  Кабул. Талибы огнем поверх голов разогнали демонстрацию женщин-антипаранджисток
12:50  Страна, разорванная на части. Америка готова к тоталитаризму, - Род Дреер
12:48  В Таразе открыли памятник Динмухамеду Кунаеву
12:39  The Hill: Излечима ли болезнь Америки под названием "историческая амнезия"?
10:09  Полковник Дамир Алыбаев назначен командующим Внутренними войсками МВД Киргизии
10:04  Готов ли экс-кырпрез Алмазбек Атамбаев заплатить за свободу 50 миллионов долларов
10:01  Афганские талибы и США вновь заинтересовались друг другом: подробности сделки, - А.Серенко
09:56  Сын Пелоси оказался акционером китайской компании Borqs Technologies
09:51  Известного богохульника сэра Салмана Рушди порезали в Нью-Йорке - в глаз и печень
09:47  В Кабуле взорван талибский мулла Рахимулла Хаккани (член известного терр-семейства)
09:44  Загадочная смерть молодого гендиректора "Авторадио Таджикистан" Фаридуна Хайруллозода
09:41  Жизнь как в сказке. Может быть, и не стоит торопиться с победами? - Иван Охлобыстин
09:20  Токаеву доложили о реорганизации КазСпецСлужб
09:11  По Запорожской АЭС бьет 44-я артиллерийская бригада ВСУ. Надо наказывать
09:04  Пиар по пескодрищенски. Кремль совсем не умеет вести информвойну, - СП
06:36  Снигиревский район Николаевской области также готов присоединиться к РФ
01:08  Американский интерес и Запорожская АЭС: Штатам выгоден второй Чернобыль
00:39  Подтирать Еревану сопли больше никто не будет, - Ирина Алкснис
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В Душанбе открылась выставка Последователи Камолиддина Бехзода. Таджикская миниатюра В Душанбе открылась выставка "Последователи Камолиддина Бехзода. Таджикская миниатюра"
00:22 15.08.2022

"Последователи Камолиддина Бехзода. Таджикская миниатюра". Под таким названием в Национальном музее Таджикистана открылась выставка

ДУШАНБЕ, 12.08.2022 /НИАТ "Ховар"/. 11 августа в Национальном музее Таджикистана открылась выставка по одному из видов изобразительного искусства – миниатюре под названием "Последователи Камолиддина Бехзода. Таджикская миниатюра", которая продлится до 25 августа.

Как сообщил НИАТ "Ховар" заведующий экскурсионно-массовым отделом Национального музея Таджикистана Фаридун Кенджаев, в открытии выставки приняли участие: первый заместитель министра культуры Республики Таджикистан Обид Назариен, ректор Государственного педагогического университета Таджикистана имени С. Айни Ахлиддин Ибодуллозода, председатель Союза писателей Таджикистана Низом Косим, представители Технического университета Таджикистана имени академика М. Осими, Российско-Таджикского (славянского) университета, Республиканского колледжа искусств имени М. Олимова, дипломатического корпуса, аккредитованного в Душанбе, и СМИ.

Директор Национального музея Таджикистана Зафаршо Иброхимзода отметил, что целью организации и открытия выставки является ознакомление различных слоев общества с этим видом изобразительного искусства таджикского народа и в этом контексте привлечение молодежи к занятиям художественной миниатюрой.



На выставке представлено более 80 работ – О. Камолзода, С. Ходжиевой, Б. Камоловой, П. Джалоловой, Ш. Рахимова, Д. Ятимова, С. Акобировой, Н. Палтанговой, М. Садуллоевой и А. Садуллоевой.

Величайшим таджикским художником, живописцем и миниатюристом является Камолиддин Бехзод, известный на Востоке под почетным именем "Монии Сони", а на Западе – под именем "Восточный Рафаэль". Современники называли его "предводителем живописцев", "исключительным в своем времени" и "уникальным в свою эпоху".

Наследие и личность Бехзода стали предметом исследования искусствоведов Востока и Запада, а в 2001 году по решению ЮНЕСКО и Правительства Республики Таджикистан было отмечено 550-летие со дня его рождения.

Стиль художественной школы Бехзода продолжается в нескольких странах мира, сегодня в Таджикском Государственном институте изобразительных искусств и дизайна студентов обучают специалисты этого вида искусства – таджикской миниатюры.

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660512120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №971
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №973
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратится к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Расширить охват мерами поддержки предприятий обрабатывающего сектора поручил Алихан Смаилов
- Реализацию крупных автодорожных проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с главой компании ABG
- Состоялось первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года №535
- Министр иностранных дел РК встретился с руководством компании ACWA Power
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  