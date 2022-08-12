В Душанбе открылась выставка "Последователи Камолиддина Бехзода. Таджикская миниатюра"

00:22 15.08.2022

"Последователи Камолиддина Бехзода. Таджикская миниатюра". Под таким названием в Национальном музее Таджикистана открылась выставка



ДУШАНБЕ, 12.08.2022 /НИАТ "Ховар"/. 11 августа в Национальном музее Таджикистана открылась выставка по одному из видов изобразительного искусства – миниатюре под названием "Последователи Камолиддина Бехзода. Таджикская миниатюра", которая продлится до 25 августа.



Как сообщил НИАТ "Ховар" заведующий экскурсионно-массовым отделом Национального музея Таджикистана Фаридун Кенджаев, в открытии выставки приняли участие: первый заместитель министра культуры Республики Таджикистан Обид Назариен, ректор Государственного педагогического университета Таджикистана имени С. Айни Ахлиддин Ибодуллозода, председатель Союза писателей Таджикистана Низом Косим, представители Технического университета Таджикистана имени академика М. Осими, Российско-Таджикского (славянского) университета, Республиканского колледжа искусств имени М. Олимова, дипломатического корпуса, аккредитованного в Душанбе, и СМИ.



Директор Национального музея Таджикистана Зафаршо Иброхимзода отметил, что целью организации и открытия выставки является ознакомление различных слоев общества с этим видом изобразительного искусства таджикского народа и в этом контексте привлечение молодежи к занятиям художественной миниатюрой.



