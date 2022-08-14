Пелоси пригласила азиатских союзников США совершить харакири, - Е.Пустовойтова

08:11 15.08.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 14.08.2022



Дама усложнила отношения Америки разом с Китаем, Южной Кореей и Японией



Догадывалась ли старушка Пелоси о том, что ее прогулка на Тайвань обрушит последнюю возможность пристегнуть к экономике США главного производителя микрочипов, рассуждать поздно. Если считать Нэнси Пелоси символом внешней политики США, то не случайно, что, пока она перелетала из Тайбэя в Сеул, президент Республики Корея Юн Сок Ëль отправился в отпуск, а министр иностранных дел Пак Чин улетел в Камбоджу. Так что встречали Пелоси в аэропорту на американской военной базе Осан только свои: посол Филип Голдберг и командующий военным контингентом США на юге Корейского полуострова Пол Лакамера.



Дама сделала максимум возможного, чтобы усложнить отношения Америки разом с Китаем, с Южной Кореей, и с Японией... За август корейцы и японцы должны будут определить, станут ли они участниками нового американского проекта сотрудничества в производстве полупроводников Chip 4. Инициатива предполагает объединить технологические наработки США, материалы и комплектующие Японии, производственные мощности Южной Кореи и Тайваня. Так решили в Вашингтоне. И даже приняли закон, по которому на строительство заводов по производству микросхем выделяется 280 миллиардов долларов, из них 52 миллиарда пойдут производителям в качестве субсидий.



Естественно, американцы хотят застолбить за собой лидерство в микроэлектронике, привлекая главного производителя микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), на долю которого приходится 54 процента мирового рынка литейного производства полупроводников. Заводы, которые хотят построить США, проектируются на Тайване, поэтому надо оторвать китайский остров от китайского материка... Однако получится ли?



Как пишет Asia Times, Пекин словно ожидал появления, чтобы показать, что он готов защищать свои интересы. После посещения Тайваня вокруг острова появились шесть зон, где начались учения с боевой стрельбой, включая запуск ракет с материковой части Китая. Как заявили в Пекине, "это необходимо для защиты нашего национального суверенитета и территориальной целостности".



Китайские "зоны предупреждения" никому не возбраняют летать и плавать вокруг Тайваня. Однако коммуникации острова с Японией и Филиппинами прерваны, 18 маршрутов международных авиарейсов с острова пришлось перенаправлять, а Korean Air и вовсе отменила рейсы из Инчхона на Тайвань. "Технически Китай не объявлял блокаду, – подчеркивает Asia Times. – Учения не отрицают свободу судоходства. Воздушные и морские перевозки могут входить в эти зоны на свой страх и риск". Взяв под контроль водное и воздушное пространство вокруг Тайваня, Пекин не наступил ни на один параграф международного права. Китайские ракеты летают над атмосферой суверенного острова? Да, но в качестве независимого государства Тайвань не признает подавляющее большинство государств, включая США. Остров не является членом ООН или участником Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS). Пересечение "срединной линии" в Тайваньском проливе? Китай никогда не признавал ее официальной, эта линия – изобретение Тайваня и США.



В сухом остатке "учения" показали, что Китай в один день может окружить Тайвань с использованием военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил и контролировать морское и воздушное сообщение в Тайваньском и Лусонском проливах, а также на восточных подходах к Тайваню. И это не будет casus belli. Как пишет Asia Times, "проводя учения с боевой стрельбой в семи регионах, окружающих остров Тайвань, Китай заявил… что он может войти в воды Тайваня в любое время, когда захочет, где захочет и стрелять по любой цели, которую выберет".



Вашингтонская "дама козырь" пообедала в Тайбэе с основателем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Моррисом Чангом (Morris Chang), чтобы уговорить его разместить часть производств за пределами Тайваня, например в Аризоне. И услышала в ответ, что строительство полупроводниковых заводов в разных местах экономически или технически нецелесообразно. Чанг из вежливости не сказал, что в США нет необходимого квалифицированного персонала, о чем ему приходилось говорить в других случаях.



В Сеуле Пелоси соблазняла Samsung и других производителей чипов в Корее присоединиться к TSMC и перенести свои заводы в США, обещая "деньги на переезд". Однако южнокорейцы понимают, что вслед за долларами из Вашингтона последует запрет на поставки чипов в Китай. А TSMC отправляет туда через Тайваньский пролив 10 процентов своего производства. Корейские фабрики и вовсе продают в Поднебесную 60 процентов своей продукции.



Если взглянуть за пределы Тайваньского пролива, то "принцип Пелоси", то есть принуждение к дружбе, проявляет себя не только в Юго-Восточной Азии. Голландская ASML является ведущим мировым производителем литографических машин, необходимых для изготовления полупроводников. За ее передовую систему extreme ultraviolet (EUV) дают более 150 миллионов долларов, но в Китай ее продавать запрещено. Вашингтон пытается запретить экспорт в Китай из Нидерландов и аппаратов для глубокого ультрафиолета старшего поколения (DUV), а в прошлом году голландцы продали их в Китай на 2,78 миллиарда долларов (почти 15 процентов объема продаж компании). Даже американская Lam Research из Кремниевой долины, один из крупнейших в мире поставщиков оборудования для производства полупроводников с годовым доходом около 20 миллиардов долларов, в Китай продает больше 30 процентов своей продукции (в США – только 8 процентов). Для всех этих компаний отказаться от гигантского китайского рынка равносильно харакири.