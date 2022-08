Чувство отсутствия цели...Эпидемия самоубийств в армии США, - В.Прохватилов

08:47 15.08.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 15.08.2022 |

Чувство отсутствия цели – и двукратный рост небоевых потерь

Эпидемия самоубийств в армии США



В армии США наблюдается настоящая эпидемия самоубийств. В 2021 году покончили с собой 176 солдат. Это антирекорд с 1938 года. Уровень самоубийств, по данным Пентагона, растет во всех родах войск, начиная с 2015 года.



Университет Брауна опубликовал доклад, в котором говорится, что за последние 20 лет 30 177 военнослужащих и ветеранов покончили жизнь самоубийством. Для сравнения: число солдат, погибших в ходе военных операций США после 11 сентября 2001 года, составляет всего 7052 человека.



Проблема "глубоко обеспокоила" министра обороны Ллойда Остина, который заявил об этом во время визита на американскую военную базу Эйлсон на Аляске в прошлом году. Именно на этой базе американские военные чаще всего накладывают на себя руки.



По данным газеты USA Today, за первую половину 2021 года среди расквартированных на Аляске 11,5 тысячи военных произошло шесть самоубийств, как за весь 2020 год. Эта цифра отражает общую картину. В 2018 году в рядах Сухопутных сил, ВВС, ВМС и Корпусе морской пехоты США было зафиксировано 326 самоубийств, в 2019-м – 350, а в 2020-м уже 385. Если учесть, что в 2009-2010 годах таких случаев было около 160 в год, то двукратный рост небоевых потерь за последние десять лет свидетельствует о серьезном моральном кризисе в рядах американских вооруженных сил.



Одной из главных причин кризиса Трейси Латц, психиатр с 35-летним опытом работы, называет "чувство отсутствия цели". "Ветераны… сообщали, что чувствовали, что их и их товарищей государство использовало как пешек, и не видели смысла в своих действиях".



Самоубийства затронули и спецназ. The New York Times опубликовала данные исследования самоубийств среди элитных подразделений, проведенного по заказу Командования специальных операций США (SOCOM) Американской ассоциацией суицидологов.



С 2007 по 2015 год в рядах сил специальных операций (ССО) было 117 самоубийств, а в последние годы их число резко возросло. Четырехзвездный генерал Джозеф Вотел, который командовал SOCOM с августа 2014 по март 2016 года, в интервью The New York Times отметил, что случаи суицида среди его солдат могли быть связаны с "социальным давлением или давлением со стороны командования". The New York Times считает иначе и пишет, что причиной мог быть акцент на высокую интенсивность боевых операций в ущерб грамотному "руководству, дисциплине и подотчетности". Отмечается, что командование ССО относилось к военнослужащим, которые обращались к ним за помощью, как к преступникам.



Ветеран боевых действий в Афганистане бригадный генерал в отставке Дональд Болдук заявил The New York Times, что пытался нормализовать моральный климат в рядах спецназа, но высокопоставленные генералы SOCOM вынудили его уйти в отставку.



Американская молодежь не хочет идти в армию. 20 июля года заместитель начальника штаба сухопутных войск генерал Джозеф Мартин на заседании комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США ошеломил законодателей, сообщив, что из-за нехватки рекрутов американскую армию придется сократить до минимального с 1940 года размера.



Первоначально в Пентагоне собирались довести численность сухопутных сил до 485 тысяч к 2023 году, но сейчас ясно, что армию придется сократить более значительно – до 445 тысяч. По словам генерала, в армии будет не хватать не менее семи тысяч солдат для проведения текущих военных операций.



Только 23% молодых американцев пригодны к военной службе. Остальные не годятся из-за ожирения, болезней, наркозависимости, судимостей. Из тех, кто годен, лишь 9% желают служить в армии. 57% молодых американцев просто боятся служить. Они уверены, что после службы им обеспечены проблемы с психикой и физические увечья. Отсюда и рост самоубийств, так как контракт разорвать сложно, а служить невмоготу.



Из-за дефицита кадров Пентагон снизил требования к новобранцам и укомплектовывает воинские части лишь на 90%. В армию стали брать даже без законченного школьного образования. Создают специальные лагеря для новобранцев, где будут готовить к армейской службе толстых и умственно отсталых.



Одна из причин пугающего роста самоубийств в армии – уродование психики внедрением так называемых прогрессивных теорий. Член сенатского комитета по вооруженным силам республиканец Джош Хоули возмущается, что американские солдаты уделяют изучению материалов о "критической расовой теории" больше времени, чем военной подготовке. Сенатор потребовал от главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли "прекратить использовать вооруженные силы в качестве гигантского социального эксперимента".



Тем временем в рядах армии зреет недовольство. В секретных чатах элитных подразделений в социальных сетях действующие и отставные спецназовцы неуважительно отзываются об американских властях. В группах SF Brotherhood – PAC и US Special Forces Team Room высмеивают президента Джо Байдена и называют министра обороны чернокожего Ллойда Остина унизительными прозвищами Bubba, Расистский Панк, Гнойная Личинка. Решение Остина разрешить службу в армии трансгендерам именуют "бесплатной трансгендерной хирургией для военных" (Free Transgender Surgery for Military). Глава американской военной контрразведки Гарри Рейд заявил, что обнаруженные секретные чаты станут поводом для серьезного расследования.