Казахстан не будет прокачивать нефть в обход России, - опровергает Казминэнерго

08:50 15.08.2022

КАЗАХСТАН НЕ БУДЕТ ПРОКАЧИВАТЬ НЕФТЬ В ОБХОД РОССИИ

С опровержением появившейся ранее информации выступило Министерство энергетики Казахстана.



В Министерстве энергетики Казахстана опровергли информацию о том, якобы Нур-Султан готовится к изменению маршрутов транзита нефти на Запад. Слова министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова приводит издание "Экономика сегодня".



Я прочел эту новость, на самом деле я не думаю, что мы подписывать будем какое-то соглашение о транспортировке. Такие вопросы технические рассматриваются, обсуждаются на уровне нацкомпаний, потому что задача стоит такая. Но речь не идет о подписании соглашения, как было сказано, в сентябре по отгрузке нефти, - резюмировал Акчулаков.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Казахстан готовится отказаться от транзита нефти через территорию России и прокачке "черного золота" через Азербайджан. Данная информация возмутила многих интернет-пользователей из России.