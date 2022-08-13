Кыргызские кланы грызутся за месторождение Жетим-Тоо

09:31 15.08.2022

15 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Ситуация вокруг Жетим-Тоо. В МВД прокомментировали допрос Абдиля Сегизбаева



После допроса экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев был отпущен. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Уточняется, что 13 августа на странице "Полит Узник" было опубликовано видеообращение Абдиля Сегизбаева по поводу разработки месторождения Жетим-Тоо. После этого его вызвали на допрос.



"Бывший глава спецслужб сообщил, что видео было подготовлено во время выборов президента в 2020 году, после этого никакой информации в социальных сетях и информационных источниках на эту тему не публиковал и не распространял. После проведения допроса Абдиль Сегизбаев был отпущен и вместе со своим адвокатом покинул здание МВД", - сообщили в ведомстве.



Накануне сотрудники милиции забрали администратора страницы "Полит Узник" в Facebook Ырыса Жекшеналиева. Его доставили в следственную службу МВД, а затем задержали.



Позже на допрос был вызван экс-председатель ГКНБ.



Напомним, ситуацию вокруг месторождения Жетим-Тоо прокомментировал глава государства Садыр Жапаров. Он призвал активистов и политиков, выступающих против разработки этого месторождения, перестать обманывать людей.