Скончался во время отдыха на озере Алаколь младший сват Елбасы - Габит Досанов

10:20 15.08.2022

В возрасте 62 лет ушел из жизни сват Нурсултана Назарбаева, родственники скорбят об умершем члене семьи - отце, муже и брате



На 63-м году жизни умер сват Нурсултана Назарбаева Габит Досанов, сообщает "Экспресс К".

Информацию о смерти Досанова подтвердил его брат Сабит. Он также посвятил ему памятные строки, опубликованные на сайте Qazaq Uni.

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По его словам, брат скончался во время отдыха на озере Алаколь 10 августа.

"Эта новость смутила мой разум и разбила сердце. Ты был частичкой моего сердца, ты был моим счастьем, родной мой брат Габит. Он был настоящим мужчиной, был ярким, как солнце в небе, был сильным, если встречал трудность, был спокойным, когда приходило счастье", - написал Сабит Досанов.



Габит Досанов приходился отцом экс-председателю правления АО "КазТрансОйл" Димашу Досанову, мужу Алии Назарбаевой - младшей дочери первого президента Казахстана.