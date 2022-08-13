Ашраф Гани уверяет, что ни копейки не вывез из Афгана

10:24 15.08.2022

Ашраф Гани ответил на обвинения о "краже" миллионов долларов из Афганистана



Спустя год экс-президент Афганистана ответил на обвинения о вывозе крупной суммы денег и рассказал, почему так спешно уехал из страны в августе 2021 года

ДУШАНБЕ, 15 авг – Sputnik. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что выезжал из страны в августе 2021 года без денег, сообщает телеканал CNN.

Он опроверг все сведения о том, что бежал с большой суммой денег, и напомнил, что уехал из Кабула, чтобы только не дать возможности унизить его.

Это было сделано для того, чтобы талибы не смогли заставить экс-президента подписать документ, который узаконил бы новое правительство.

"Причина, по которой я уехал, заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства", - заявил Гани.

При этом он подчеркнул, что покинул государство не из страха расправы, и заметил, что "никогда не боялся".

По словам бывшего главы Афганистана, изначально у него не было планов покидать республику.

При этом ранее экс-начальник охраны беглого президента Пираз Ата Шарифи заявил, что у него есть улики, подтверждающие выезд экс-главы Афганистана с миллионами долларов.

Якобы в его распоряжении есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца, которые подтверждают, что Гани уезжал из страны с сотнями миллионов долларов.

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Напомним, что 15 августа 2021-го талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, вошли в Кабул, окончательно взяв страну под контроль.

Действующий глава государства спешно его покинул, а после побега подвергался резкой критике в связи со своим внезапным отъездом.