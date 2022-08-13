 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украинская "линия Маннергейма" держится из последних сил. Надолго ли? - СП
10:30 15.08.2022

После Авдеевки нацикам под ударами ВКС РФ придется драпать до самого Днепра
Самостийная "линия Маннергейма" держится из последних сил. Надолго ли?
Александр Ситников

СМИ неньки каждый день сообщают о каких-то невероятных потерях наших войск, а с их подачи этот бред несут уже западные газеты и журналы. Число погибших "орков" якобы перевалило за сотню тысяч. Во все тяжкие пустились даже генералы ВСУ. Русофобы взахлеб цитируют Залужного, который 13 августа по стойке смирно отчитался перед председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

По словам главкома, "ВСУ разгромили пятую часть подразделений российских войск в Украине". Американцы, похоже, не поверили. Не секрет, что они увязали свою военную помощь напрямую с успехами захисников незалежности. Чем хуже дела на фронте, тем меньше оружия, и наоборот.

Колумнист издания "Forbes-Украина" Даценко сообщил, что объемы поставок по многим позициям неуклонно снижаются. Пентагон, например, отправил в апреле - 90 гаубиц М777, в мае и июне по 18, а в июле-августе вообще ничего не прислал. С намеком, зачем мертвому припарка.

"Небольшой рост в августе есть по бронемашинам и переносным ракетам „Джавелин/Стингер". Но он (рост) существенно ниже, чем показатели весны текущего года" - жалуется Даценко. В цифрах это выглядит так: 200 единиц бронетехники в апреле против 50 в августе. По ПТРК и ПЗРК соотношение еще хуже - 11 тысяч и 1,5 тысячи соответственно.

Тем не менее, в Фейсбуке* и Инстаграме* жовто-блакитные пехота и зенитчики уже по второму кругу уничтожают наши танки и самолеты. В частности, по сведениям секты "патріотів України", в России наблюдаются серьезные проблемы с летчиками, но при этом, по данным самостийного Генштаба, количество авиаударов по Украине выросло вдвое с прошлой недели.

Этому несоответствию арестовичи нашли объяснение. "Минимум дважды зафиксированы случаи управления российскими самолетами Су-25 людьми за 60 лет. Это военные пенсионеры и по правилам их нельзя допускать к полетам", строчат жовто-блакитные пропагандисты.

Правда, кем именно "зафиксировано", не сообщается, хотя могли бы для проформы написать "по данным британской разведки". Короче, в бой идут одни старики 60+, прожженные вояки с опытом Афгана, строчат майданутые эксперты. В частности, керівник (руководитель) Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко (не путать с русским однофамильцем полковником ГРУ) радостно сообщил громадянам: "Это свидетельствует о том, что у России начались проблемы с военными летчиками".

А вот самостийные телеграм-каналы, из числа адекватных, в эту брехню не верят. Правдорубы ссылаются на жалобы захисников с фронтов, которые иначе смотрят на нашу авиацию. Возросшее число российских авианалетов связано не с тем, что мобилизовали ветеранов, а с тем, что ВСУ перебрасывают в Донбасс свои резервы из Николаева, откуда, по приказу Зеленского, планировалось начать наступление на Херсон. Вот и достается по самые помидоры украинским солдатикам, когда те едут по открытому пространству.

"Причина, по которой русским удалось захватить н.п. Пески, который был чуть ли не самой укрепленной позицией ВСУ в Донбассе (конкурировать с ним могла только Авдеевка), - так называемая артиллерийская рокировка, оголение этого участка фронта ради медийной победы в „Битве за Херсон". Зеленскому нужно было доказать, что Украина способна наступать, и все силы бросили на эту задачу. В итоге не получилось ни там, ни тут".

"За Покровским, следующим и последним после Песков узлом обороны ВСУ на линии Авдеевка-Торец-Артемовск (Бахмут)-Содерар-Северск простираются степи, идеальное пространство для работы русской авиации. Здесь колонны захисников незалежности видны как на ладони. Ждем еще более страшных потерь и новых фактов массового дезертирства".

Как стало известно блогерскому сообществу по обе стороны фронта, в районе сел Опытное (3 км до Авдеевки) и Первомайское (10 км от Авдеевки), более двух сотен захисников незалежности из 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались биться на "передке" и ушли в тыл позиции из-за больших потерь. Так, в 3-м батальоне этой бригады, действовавшем в районе Марьинки, фактически рядом с Донецком, из 580 человек списочного состава осталось около 140.

Особенно мощно наша авиация ВКС, по данным с украинской стороны, бьет по позициям ВСУ в Соледаре, Веселой Долине и у Спорного. Здесь идут особо ожесточенные бои, поскольку киевский режим приказал Залужному отбить у русских хоть одно село.

Иначе говоря, мобилизованных громадян буквально бросают в мясорубку. Об этом в очередной раз рассказал журналист New York Times Эндрю Крамер, побывавший в Бахмуте на позициях 58-й бригады ВСУ. По его словам, захисники незалежности находятся в крайне невыгодном положении и фактически обречены.

Мало того, что они ведут контрбатарейную борьбу в основном из тридцатилетних советских орудий (против современных российских артиллерийских систем), так еще совсем не защищены с воздуха, от слова совсем. Сейчас худо-бедно спасает "зеленка", но когда она сойдет, на их головы обрушатся бомбы и ракеты.

Впрочем, союзным войскам не обязательно ждать поздней осени. Если на участках от Авдеевки до Северска, представляющих собой украинскую "линию Маннергейма", посыплется бандеровская оборона, то захисникам незалежності в дальнейшем зацепиться будет негде - "степь да степь кругом" до самого Днепра. Исключение составляют несколько городов, но они однозначно будут окружены. Причем, драпать придется под ударами русской авиации.

Бывший министр обороны ДНР, защищавший Славянск, был в Крыму задержан, когда пытался в Херсонскую область попасть
Японский журнал Shūkan Gendai тоже вынужден признать, что "украинская армия постепенно оказывается загнаной в угол". С одной стороны, самураи дают ВСУ 12 баллов из 10, типа они бьются намного лучше, чем вообще можно представить, но с другой - овчинка выделки не стоит. В рядах ВСУ слишком большие потери, тогда как ход и перспективы боевых действий оцениваются предельно пессимистично для киевской хунты, считают военные эксперты Shūkan Gendai.

В целом, увеличение вдвое авианалетов ВКС РФ по самостийным позициям может означать выход конфликта на новый уровень противостояния. Есть мнение, что ранее наша авиация не в полной мере использовала свой потенциал из-за американских самолетов АВАКС, постоянно барражирующих в Польше и Румынии. Самостийные зенитчики даже не включали свои РЛС, а опирались при целеуказании на данные американцев.

Теперь, с высокой долей вероятности, жовто-блакитные С-300, "Буки" и "Торы", бьющие исподтишка по нашим "сушкам" и "мигам", уничтожены, что и открывает новые возможности по огневому поражению бандеровской армии.

* "Meta Platforms Inc." - американская транснациональная холдинговая компания, владеющая Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus признана решением суда экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена. Соцсети Facebook и Instagram заблокированы Роскомнадзором.

Источник - svpressa.ru
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