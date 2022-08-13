Талибы намерены закупить у России 1 млн баррелей нефти по бартеру (за маковую соломку?)

10:39 15.08.2022

Министр промышленности и торговли Исламского эмирата Афганистан Нуриддин Азизи рассказал, что в ходе переговоров в Москве делегация талибов ("Талибан" - террористическая и запрещенная в России организация) предложила России продать афганской стороне около 1 млн баррелей нефти. Он подчеркнул, что "Талибан" рассматривает вариант бартерной торговли, если российская сторона заинтересуется "какой-нибудь афганской продукцией" для обмена на энергоресурсы.



"Мы предложили России около 1 млн (баррелей.- "Ъ"), если (Россия.- "Ъ") сможет отправлять больше, то это не проблема… Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции",- рассказал глава Минпромторга Афганистана в интервью "РИА Новости".



В июне в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн сообщал о намерении Афганистана закупить у России 5 тыс. тонн нефти и 2 млн тонн зерна.



Правительственная делегация Афганистана прибыла в Москву для переговоров вчера, 14 августа. Несмотря на то, что афганские органы власти формируются террористическим движением "Талибан", посол России в Кабуле говорил, что российская сторона должна сотрудничать с талибами в отвечающих интересам Москвы вопросах. Принять взаимодействие с "Талибаном" он предлагал как как реальность, "от которой не уйти".