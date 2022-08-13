Улетел к Бандере "лучший летчик Украины" Листопад

10:57 15.08.2022

На Украине погиб награжденный орденом мужества от Зеленского украинский летчик Листопад

Александра Франс

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ВСУ

На Украине подтвердили гибель капитана Воздушных сил Украины (ВСУ) Антона Листопада, которого там называли "лучшим летчиком страны". Листопад был ликвидирован в ходе боевых действий, сообщает "Военное обозрение".



Отмечается, что несколько лет назад, летчика наградили орденом мужества, который вручил ему президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, именно Листопаду в день 30-й годовщины "независимости" Украины было доверено открывать воздушную часть военного парада.



Подробности гибели украинского летчика не сообщаются. По одним данным, его самолет уничтожили в ходе воздушного боя. По другой информации, капитана ВСУ ликвидировали во время удара по одному из аэродромов.



Ранее управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о гибели полковника ВСУ Руслана Попова. Он погиб в ходе спецоперации на Юге страны. Отмечается, что Попов вышел на пенсию за выслугу лет, но в 2014 году "не смог стоять в стороне". Посмертно он получил звание "Героя Украины" и орден "Золотая звезда".