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На Тайвань высадилась 2-я "мирная" делегация конгрессменов США
13:40 15.08.2022

"Интересный способ укрепить безопасность". Что конгрессмены США делают на Тайване
Вторая делегация конгресса США прилетела на Тайвань в течение месяца

Алиса Андреева

Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань с двухдневным визитом менее чем через две недели после поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Законодатели намерены обсудить с лидерами Тайваня региональную безопасность, торговлю и расширение экономического сотрудничества, включая инвестиции в полупроводники. Ранее визит представителя конгресса вызвал резкую критику в Пекине, который начал масштабные военные учения в Тайваньском проливе.

Делегация американских конгрессменов под руководством сенатора-демократа от Массачусетса Эда Марки прилетела на Тайвань, сообщает Reuters. Их визит продлится до 15 августа, сообщает Американский институт Тайваня, который де-факто является посольством США.

Борт с конгрессменами приземлился в аэропорту Тайбэя в 18:53 по местному времени (13:53 мск). О визите также сообщило министерство иностранных дел Тайваня.

"Вице-министр иностранных дел Юи тепло поприветствовал давнего друга Тайваня сенатора Марки и его межпартийную делегацию", - говорится в сообщении ведомства.

Делегацию в аэропорту встречали замминистра иностранных дел Тайваня Александр Юи и генеральный директор департамента по делам Северной Америки МИД непризнанного государства Дуглас Сюй. Визит совершается в рамках поездки политиков в Индо-Тихоокеанский регион и заранее не анонсировался.

В состав делегации, помимо сенатора Марки, вошли четыре человека:

▪️ Джон Гараменди - член палаты представителей от Калифорнии (Демократическая партия);
▪️ Дон Байер - председатель экономического комитета конгресса США (Демократическая партия);
▪️ Алан Стюарт Лоуэнталь - член палаты представителей от Калифорнии (Демократическая партия);
▪️ Амата Колман Радеваген - делегат в палате представителей от Американского Самоа (Республиканская партия).

Сам Марки возглавляет подкомитет сената по международным отношениям в Восточной Азии, Тихоокеанском регионе и международной кибербезопасности.

Зачем прилетели конгрессмены

В ходе своего пребывания на острове члены делегации встретятся с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, посетят банкет от имени руководителя внешнеполитического ведомства Джозефа У и побывают в Законодательном юане (парламенте).

"Делегация встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес",
- сообщает Американский институт Тайваня.

12 августа представитель Белого дома заявил, что США разрабатывают "амбициозную" дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем. При этом США призвали Китай вернуться к тесным каналам коммуникаций с Вашингтоном, несмотря на обострение отношений из-за Тайваня.

В пресс-службе островной администрации оценивают приезд делегации как "подтверждение твердой поддержки Тайваня со стороны Конгресса США".

В офисе сенатора Марки заявили, что группа встретится "с избранными лидерами и представителями частного сектора, чтобы обсудить общие интересы, включая снижение напряженности в Тайваньском проливе и расширение экономического сотрудничества, включая инвестиции в полупроводники".

Интерес к полупроводникам

Вопросы сотрудничества в сфере производства полупроводников затрагивала в ходе визита на Тайвань и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. По итогам посещения острова политик заявила, что США хотят продолжать сотрудничество с Тайванем, и основные возможности такого сотрудничества лежат в сфере высоких технологий.

Кроме того, как сообщила газета Washington Post, Пелоси 3 августа встретилась с главой правления компании TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), которая является крупнейшим мировым производителем микрочипов.

Президент Тайваня Цай Инвэнь рассказала, что Пелоси и она присутствовали на обеде с Моррисом Чангом, основателем TSMC, и ее председателем Марком Лю.

"Все обменялись мнениями об углублении сотрудничества между Тайванем и США в различных областях… Тайвань и США не только разделяют ценности демократии, свободы и прав человека, мы также продолжаем вместе работать над экономическим развитием и демократическим сотрудничеством в цепочке поставок", - сказала Цай.

Отмечается, что Пелоси могла обсудить с Марком Лю реализацию одобренного конгрессом законопроекта, предполагающего выделение субсидий в размере $52 млрд расположенным в США заводам по производству полупроводников. Спикер подчеркнула, насколько жизненно важными стали компьютерные чипы для национальной безопасности США. TSMC с мая 2020 года строит завод в Аризоне и рассматривает возможность расширения этого проекта.

По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, TSMC производит более 90% высокотехнологичных микросхем в мире. США используют микросхемы, произведенные компанией, в военной технике и суперкомпьютерах в национальных лабораториях США. Компании по производству электроники, в частности Apple, также полагаются на различные полупроводники производства TSMC.

В России раскритиковали визит

"Делегация конгресса США посетит Тайвань в воскресенье. Чтобы забрать то, что там забыла Пелоси?" - прокомментировала визит официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал приезд делегации США на Тайвань.

"Интересный способ укрепить безопасность - путем совершения провокационных визитов один за одним. Поездка Пелоси на Тайвань уже привела к скачку роста напряженности в регионе. Этого американцам мало?" - заявил Слуцкий.

Он напомнил, что Россия всегда поддерживала и будет поддерживать принцип "одного Китая".

"Сенаторы и конгрессмены бросаются камнями в доме из стекла, будучи уверенными, что эпоха однополярного мира продолжается с единственным полюсом притяжения - США. Опасная иллюзия", - заключил депутат.

Эскалация в Тайваньском проливе

Министерство обороны Тайваня 14 августа заявило об обнаружении 22 китайских самолетов и шести кораблей ВМС в Тайваньском проливе и вокруг него. При этом известно, что военные учения КНР с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня прекратились еще 8 августа.

Напряженность в регионе Тайваньского пролива резко усилилась после поездки в Тайбэй Нэнси Пелоси 2-3 августа. Вооруженные силы Китая в ответ на визит начали масштабные военные учения с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова.

10 августа канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР и пресс-канцелярия Госсовета опубликовали в "Белой книге" доклад "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху". В нем отмечается, что Китай продолжит прикладывать усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако Пекин также готов применить силу для установления контроля над островом, который считает своей провинцией.

Источник - Газета.Ru
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