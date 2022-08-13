 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Давил басмачей, как гнид.... Судьба кыргызского чекиста Мокея МаксутоваДавил басмачей, как гнид.... Судьба кыргызского чекиста Мокея Максутова
13:44 15.08.2022

Очередным героем рубрики "Тарых инсаны" стал Мокей Максүтов, который всю жизнь проработал чекистом.

Информацию о нем собрал корреспондент Turmush.

Так, Максүтов родился в 1895 году в селе Ак-Булак Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. В детстве Мокей был очень сообразительным и старательным. Знакомые и соседи говорили родителям: "Ваш сын может вырасти полезным для общества гражданином".

По словам внучки чекиста – учителя-ветерана Манары Макеевой, когда Мокей был маленьким, его отец по имени Максүт умер. Мокей остался сиротой и в связи с жизненными сложностями окончил только 3 класса. Чтобы помогать матери Бурмакан и младшей сестре, он устроился наемным рабочим у богатых русских, живших в Ак-Суу. Пока работал у них, выучил русский и украинский языки.

"Когда установилась советская власть, М.Максүтов понял пользу знания русского языка – потому что мог получить разнообразную работу. Так, он был главой артеля, башкармой колхоза. Тогда басмачы и бии стали призывать людей к протесту против советской власти. Активисты, в том числе Мокей Максүтов, проводили агитационную работу, рассказывая, чем хороша советская власть. После он устроился в НКВД и боролся с классовыми врагами. Мокей участвовал в задержании известных на то время басмачей, которых звали Жандай и Жакшылык. Майор, пограничник Осмон Лайлиев написал о геройстве Максүтова в своей книге "По следам басмачей". Одна цитата из этой книги: "Мокей был очень умным пастухом, зорким глазом и метким стрелком", - сказала она.

М.Макеева добавила, что в 1937-е годы, когда начались сталинские репрессии, Мокей спас несколько односельчан, которые "пытались поднять голову".

"В 1939 году в городе Москва прошла первая декада кыргызской литературы и искусства. Для обеспечения безопасности участников мероприятия в Москву тогда поехали и Мокей Максүтов с Кутаном Торгоевым. После этого Мокей чоң ата говорил: "Ыбырай Туманов впервые во время этой поездки сел в поезд. За 3 дня, пока ехал в поезде, он сочинил свое произведение под названием "Темир канат". Позже эта мелодия стала называться "Паровоз". Также мой чоң ата во время этой поездки помогал нашим с выступлениями в Кремле. Тогда Сталин спросил: "Товарищ Мокей Максутов откуда вы научились так хорошо говорить по-русски?". Мой дед ответил, что в детстве остался сиротой и был наемным работником у богатых русских, живущих в Ак-Суу". В детстве много раз ездила в парк города Каракол с дедом. Многие жители Иссык-Куля знали его и называли "орденис Мокей". Когда Мокей ата умер, мне было 7 лет. В 1958 году на похороны деда русские приехали на лошадях и с плачем, как это принято у кыргызов.

В 1978 году вышла замуж. Мой свекор Кусейин Сапарбаев много лет был секретарем парторганизации в Тюпском районе. Он спросил о моей родословной, а потом сказал: "Ты из очень хорошей семьи и не можешь быть плохой невесткой. В молодости встречал твоего чоң ата. Тогда был первым секретарем в комсомольской организации. В те времена село Талды-Суу было районным центром. Как-то во время собрания сказали, что идет Мокей, тогда все сразу повскакивали со своих мест. В помещение зашел мужчина, одетый как Сталин: белые брюки, костюм. Он прошел к трибуне и начал выступление на русском языке, а закончил на украинском, обращаясь к молодежи. Это был твой чоң ата Мокей Максүтов. Благодарен, что в нашу семьи пришла потомок этого человека", - заключила она.

Другие подробности о жизни и деятельности Мокея Максүтова можно прочесть по подписке на сайте Turmush.

Источник - turmush.kg
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