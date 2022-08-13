Председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области Жанатбек Джапаров осужден за мошенничество. К штрафу с пожизненным

14:04 15.08.2022

Председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области осужден за мошенничество

12 августа т.г. приговором суда №2 города Тараз председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области Джапаров Жанатбек признан виновным за мошенничество и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45 млн.тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



В сентябре 2020 года Джапаров получил от предпринимателя 3 млн.тенге за оказание содействия в даче положительного аудиторского отчета по вопросу законности выдачи субсидий.