США и Тайвань. Подстрекатели на тропе войны

14:32 15.08.2022 Провокационный визит Нэнси Пелоси на Тайвань стал одним из звеньев антикитайской стратегии. Небывалыми по размаху учениями и созданием военных блоков США хотят изменить курс Пекина накануне съезда Компартии.



Лихорадочная экспансия



Годы перед Первой мировой войной некоторые историки называют "дипломатической лихорадкой". Представители держав метались по миру, заключая явные и тайные союзы. Эти усилия, однако, не были направлены на предотвращение конфликта. Империалисты укрепляли свои позиции перед войной, развязывание которой стало их целью. Как подчеркивал В.И. Ленин, "мирные союзы подготовляют войны и в свою очередь вырастают из войн, обусловливая друг друга, рождая перемену форм мирной и немирной борьбы из одной и той же почвы империалистских связей и взаимоотношений всемирного хозяйства и всемирной политики".



Схожие процессы происходят сегодня. Но если в начале прошлого века сети дипломатии опутывали в основном Европу, теперь центр усилий сместился в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). О причинах дрейфа говорится открыто. Выступая в университете Джорджа Вашингтона, госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил Китай как "наиболее долгосрочный вызов международному порядку и будущему, к которому стремятся американцы". Единственным ответом, продолжил он, должна стать "стратегия интегрированного сдерживания" и поддержание американской мощи.



Не менее откровенен глава Пентагона Ллойд Остин. Выступая на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, он назвал регион ключевым для национальной безопасности США. "Это приоритетный театр боевых действий, сердце американской большой политики и центр стратегической гравитации", - высокопарно заявил он. Принятая на саммите НАТО стратегическая концепция указывает, что Китай "пытается подорвать устоявшийся миропорядок путем контроля над мировой логистикой и экономикой". Одной из главных задач альянса названо укрепление сотрудничества с партнерами в АТР.



Имея за спиной агрессивный идеологический багаж, американские чиновники сменяют в регионе один другого. Блинкен в июле посетил Индонезию, Таиланд и Японию, а в августе - Филиппины и Камбоджу. В столице последней он провел переговоры с коллегами из стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Замгоссекретаря США Венди Шерман взяла на себя Австралию, Новую Зеландию, Соломоновы Острова и Тонгу. Не меньшая активность выпала на долю спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. В начале августа она побывала в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее, Японии и, наконец, на Тайване.



Из-за беззастенчивого антикитайского характера последний визит привлек особое внимание. Приезд высокопоставленного должностного лица на территорию, которую США еще в 1979 году признали частью Китая, дополнялся соответствующей риторикой. "Перед лицом усиливающейся агрессии Коммунистической партии Китая визит нашей делегации следует рассматривать как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань", - написала Пелоси в газете "Вашингтон пост". На встрече с президентом самопровозглашенной республики Цай Инвэнь и депутатами местного парламента она не уставала говорить о приверженности США "ценностям самоуправления и самоопределения" острова и "железной поддержке тайваньской демократии в вопросах безопасности". Также гостья встретилась с бежавшими на Тайвань китайскими диссидентами, начиная с активиста протестов на площади Тяньаньмэнь Вуэра Кайси и заканчивая "героями" выступлений в Гонконге.



Ударными темпами идет накачка острова американским оружием. Одобрена поставка ЗРК "Пэтриот", оборудования для боевых кораблей и запчастей для бронетехники. Обсуждается передача Тайбэю истребителей F-16V, танков "Абрамс", реактивных систем залпового огня HIMARS, крылатых ракет и т.д. В МИД КНР заявили, что общий объем военно-технической помощи Тайваню превысил 70 млрд долл., она продолжает расти в масштабах и качественных характеристиках. На острове работают американские военные инструкторы.



На новую ступень отношения Вашингтона и Тайбэя могут выйти в случае принятия законопроекта, представленного в конгрессе США. Помимо многомиллиардной помощи в сфере обороны, он предусматривает объявление Тайваня "основным союзником США вне НАТО" и поддержку вхождения в международные организации.



Для оправдания империалистического курса пропагандистская машина настроена на создание мифа о "неминуемом вторжении КНР на Тайвань". СМИ полнятся материалами вроде того, что недавно опубликовал журнал "Национальный интерес". В нем перечислены сценарии китайской интервенции, а сама ее возможность даже не ставится под сомнение. Подобные измышления вошли в последний доклад японского минобороны. "Невозможно отрицать вероятность проведения Китаем комплексной десантной операции", - утверждается в нем. Между тем глава национальной разведки США Эврил Хэйнс признала отсутствие доказательств того, что Пекин собирается захватить остров. По ее словам, Китай предпочитает добиваться воссоединения мирным путем.



Учения и блоки



То, что ложь - неотъемлемая часть американской политики, подтверждается вбросами о намерении КНР обзавестись базами в регионе. На роль военного форпоста в фантазиях западных политиков и СМИ претендовали островные государства Кирибати и Вануату, Папуа - Новая Гвинея и Соломоновы Острова. Последний "сюжет" оказался особенно острым и едва не привел к дипломатическому кризису. Однако и он закончился "пшиком". В тексте соглашения Соломоновых Островов с Китаем о безопасности нет даже намека на возможность строительства базы.



Это вынудило США найти еще один объект измышлений. Американские издания принялись утверждать, что Пекин строит базу в Камбодже под видом модернизации порта Реам. Опираясь на эти фальшивки, Блинкен устроил на саммите АСЕАН настоящий спектакль. По его словам, китайское военное присутствие нанесет ущерб суверенитету Камбоджи, региональной безопасности и единству организации. В МИД КНР целью лживой информации назвали раздувание антикитайской истерии и закрепление американского влияния.



Для чего это нужно Вашингтону, видно по другим странам. Индонезия отказалась от покупки у России истребителей Су-35 в пользу американских F-15. Первого августа там начались двухнедельные учения Super Garuda Shield с участием военнослужащих из США, Японии, Сингапура и Австралии. Как заявил на церемонии открытия командующий Тихоокеанской армией США Чарльз Флинн, "это символ растущих связей Джакарты и Вашингтона". Схожим образом льстит властям глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Он призвал развивать оперативную совместимость американских и индонезийских войск, чтобы "справиться с вызовами, которые создает Китай".



По такой же схеме Вашингтон действует в отношении Филиппин. Перед приездом Блинкена их власти отменили сделку с Москвой о покупке 16 военно-транспортных вертолетов Ми-17 и выразили готовность нарастить сотрудничество с США. Госсекретарь милостиво согласился. На встрече с президентом Фердинандом Маркосом-младшим он намекнул, что договор о взаимной обороне 1951 года может быть использован в территориальных спорах с КНР.



После временного охлаждения восстанавливаются связи США с Таиландом. Страны подписали серию соглашений, Бангкок получил партию бронированных машин "Страйкер". Готовятся масштабные индийско-американские учения "Юдх Абхьяс", которые пройдут недалеко от границы с Китаем. Во время встречи Блинкена с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром последний назвал Вашингтон и Нью-Дели "самыми близкими партнерами". В индийском парламенте раздаются призывы "разыграть тайваньскую карту", если "Китай будет вести себя плохо".



Особая роль отведена Австралии. Победа лейбористов над либералами не внесла корректив в ее внешнюю политику. Наоборот, новые власти бросились уверять Вашингтон в своей лояльности. Посетив США, министр обороны Ричард Марлз заявил о "нерушимом союзе" двух стран. Главной задачей, добавил он, является создание единой военно-промышленной базы и совместная модернизация вооруженных сил для конкуренции с Китаем.



Стержнем союза должно стать партнерство Австралии, США и Великобритании в области обороны и безопасности (AUKUS). Недавно в Вашингтоне прошли консультации рабочих групп альянса. На них были рассмотрены варианты получения Канберрой флота атомных подводных лодок в кратчайшие сроки, сотрудничество в гиперзвуковых и квантовых технологиях и т.д. США и Австралия запустили два разведывательных спутника, заключены сделки по продаже Канберре американских крылатых и противорадиолокационных ракет. 19 августа после четырехлетнего перерыва в Австралии стартуют международные учения ВВС Pitch Black. Участие в них примут тысячи военнослужащих и более сотни самолетов из 17 стран, включая США, Великобританию, Индию, Японию и т.д. Канберра включилась в военные провокации. Ее противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon вошел в воздушное пространство архипелага Сиша, но был перехвачен китайским истребителем.



Сближение с Канберрой нужно Вашингтону для контроля над Океанией. Показательным стал Форум тихоокеанских островов, прошедший 12-14 июля на Фиджи. К его участникам по видеосвязи обратилась вице-президент США Камала Харрис. Она провела параллели между действиями Китая и СССР, который под предлогом доступа к рыболовным угодьям якобы пытался закрепиться в Тихом океане. Тогда, продолжила Харрис, эта заставило США обратить внимание на регион.



Опыт прошлого пригодился спустя десятилетия. Перед выступлением Харрис Белый дом опубликовал коммюнике о задачах США. Среди них - принятие национальной стратегии в отношении региона, многократное увеличение финансовой помощи, открытие американских посольств на Соломоновых Островах, Кирибати и Тонге, назначение спецпосланника США при Форуме тихоокеанских островов, создание региональных миссий Корпуса мира и Агентства по международному развитию.



Важность бдительности



Но государства АТР не горят желанием становиться винтиками антикитайских механизмов. Это касается даже стран, формально союзных Вашингтону. Президент Филиппин недавно назвал КНР "партнером и другом", уточнив, что территориальные споры не должны препятствовать сотрудничеству. Тревогу относительно AUKUS выражают индонезийские власти. По их мнению, появление у Австралии атомных подлодок нанесет удар по режиму ядерного нераспространения. Даже официальная Канберра призвала Пекин наладить ослабшие за последние годы торговые связи. Правительство страны крайне сдержанно отреагировало на поездку Пелоси на Тайвань, заявив, что стремится к миру и безопасности.



Успешной стала двухнедельная поездка главы китайского МИД Ван И по Юго-Восточной Азии. По ее итогам объявлено о запуске коридора экономического развития "Китай - Лаос - Таиланд". Сочувственно было встречено выступление дипломата на заседании секретариата АСЕАН в Джакарте. Ван И назвал недопустимым использование членов организации в качестве пешек внерегиональными державами.



В этих условиях США будут и дальше делать ставку на провокации. Их цель - заставить Пекин сделать необдуманный шаг, завязнуть в конфликте и стать мишенью еще больших информационных атак. Тем самым американские стратеги хотят повлиять на внутриполитическую ситуацию в Китае. Осенью там пройдет XX съезд Компартии, по итогам которого, как ожидается, Си Цзиньпин сохранит пост Генерального секретаря ЦК. Это означает отход от введенного сорок лет назад правила, ограничивающего полномочия высших должностных лиц двумя сроками. В Вашингтоне надеются на возможность внутрипартийного "бунта", что доказывает серия явно заказных материалов в СМИ. В них утверждается о планах ряда функционеров лишить Си Цзиньпина части полномочий и снизить накал противостояния с США.



Но в Пекине хорошо понимают коварство противника, о чем свидетельствует недавний семинар руководящих кадров. Выступление Си Цзиньпина было проникнуто призывами к бдительности и совершенствованию системы управления перед лицом угроз. "Национальное возрождение - не прогулка по парку, для этого требуется нечто большее, чем барабанный бой и грохот гонгов", - напомнил он. Это вселяет уверенность, что Китай избежит втягивания в губительные авантюры и продолжит уверенное развитие.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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