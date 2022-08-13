Цирк коллективного Запада, - Филипп Живанович

14:33 15.08.2022 Печат

Сербия



Цирк коллективного Запада



Десятки тысяч человек разных профессий гибнут под командованием одного бесталанного актеришки, который всего несколько лет назад на чистом русском языке говорил, что Крым нужно оставить русским, пишет "Печат". Однако Зеленский, Байден, Макрон, Курц и Санны Марин - лишь современные символы западной демократии, в которую упакован тоталитаризм и неоколониализм.



Филип Живанович (Филип Живановић)



Кто правит миром



Если бы люди знали, насколько недалекие лица управляют миром, то умерли бы от страха. Когда-то столь коротко и очень злободневно высказался Иво Андрич. Действительно, узнавая поразительные новости из мировых СМИ, здравомыслящий человек не может избавиться от впечатления, что судьбы миллиардов людей оставлены на откуп дилетантам и шутам. Ведь то, что еще несколько десятков лет Голливуд выдавал как комедию, сегодня превращается в реальность. Реальность под названием "идиократия".



Кадры с человеком, который падает с велосипеда, спотыкается на лестнице, пожимает руку кому-то невидимому, несет чушь и прикрепляет людям ордена на спину, наверное, побили бы все рекорды популярности, покажи их в каком-нибудь ТВ-шоу "Самое смешное домашнее видео". Но, насколько мы знаем, все это вытворяет человек, уполномоченный решать вопрос о целесообразности применения ядерного оружия, и тут смех превращается в слезы. Еще во время предвыборной кампании, когда он соперничал, надо признать, с еще одним "нестандартным" политиком, Джозеф Байден вызывал насмешки и сомнения своими оплошностями, оговорками и другими комическими выходками, провоцируя бурные споры насчет своего душевного здоровья. Еще тогда многие наблюдатели отмечали, что появления Байдена в рамках кампании сведены к минимуму, и он не присутствует на общественных мероприятиях и съездах, как то ожидалось бы он кандидата в президенты.



Душевное состояние Байдена было настолько сомнительно, что как-то в беседе бывший министр Хулиан Кастро прямо спросил его: "Неужели вы забыли, что сказали две минуты назад?" Конечно, как это бывает во всех тоталитарных политически корректных обществах, столь жесткий и злободневный комментарий вызвал шквал критики. Хулиана Кастро объявили неуважительным и нечестным человеком, и, по словам представителей команды Байдена, Кастро так и не понял, что все подобные выпады насчет душевного здоровья Байдена "возвращаются бумерангом". Именно команде медиа-магов удалось убедить, по крайней мере официально, большинство американского населения поставить на пост президента дряхлого старца с явно деградирующими умственными способностями.



Поэтому можно было ожидать, что, ступив в Овальный кабинет, Джозеф Байден продолжит в том же духе. Очень скоро американская общественность поняла, что Байден не контролирует свои слова и поступки. После скандальных выборов и скандального прихода в Белый дом Байден продолжил давать поводы для скандалов, делая бессмысленные заявления и рассказывая выдуманные истории. Например, однажды он поведал, что его мать перед смертью описала ему ужасы католических средних школ, в которых училась. А ведь она воспитывалась в протестантской семье и никогда не бывала в образовательных заведениях подведомственных Ватикану. Другой пример - рассказ Байдена о том, что в молодости он работал водителем грузовика.



Все это было мило и немного комично, пока Сонный Джо не начал высказываться на международные темы. С того момента начались проблемы. Кульминации они достигли, когда во время визита в Японию Байден публично заявил, что США вооруженными средствами поддержат Тайвань в случае конфликта с Китаем. На это быстро отреагировала команда Белого дома, объяснив, что американская политика в отношении Китая и Тайваня не изменилась. Они фактически опровергли собственного президента. Как прокомментировал этот случай Томми Хикс, заместитель председателя Республиканского национального комитета, "за Байденом еще раз "подчистил" его тыл". "Он не может ехать за рубеж и говорить вещи, которые его команда опровергает всего через несколько секунд. Это бессмысленно и постыдно", - сказал Томми Хикс. Можно добавить, что это не только бессмысленно и постыдно, но и исключительно опасно, так как в мире, переживающем тектонические геополитические изменения, достаточно одного неправильного заявления, чтобы случился взрыв.



Комедиант Владимир



Похоже, Байден не исключение, и кризис идентичности политических элит - уже настоящий диагноз глобального Запада. Самый последний пример нехватки достойной биографии - украинский президент Владимир Зеленский. Человек со спорными актерскими способностями, которого медиа- и пропагандистская машина Игоря Коломойского сумела навязать в качестве "слуги народа". Он добрался до места, на котором может конфликтовать с одной из величайших мировых держав. Пугает мысль о том, что его имя и фамилия войдут в историю, если она еще останется, и что будущим поколениям придется помнить имя и фамилию персонажа, который, помимо съемок для обложки Vogue и роли марионетки НАТО, прославился дешевым копированием еще более дешевого американского номера, в котором он играл половым органом на рояле. Курьез состоит в том, что во время этого представления Зеленский играл своим половым органом мелодию "Хава нагила", традиционную песню его этнических соплеменников, в которой говорится: "Давай возрадуемся!" Хотя мелодия старая и народная, текст, который обычно поется под нее, вероятно, написан в 1918 году как прославление британской победы в Палестине во время Первой мировой войны, а также декларации Бальфура. Но и это еще не все, что выкинул когда-то Владимир, а сегодня Володимир Зеленский. Прежде чем стать "фронтменом" Киева, он изображал Бейонсе - в кожаных брюках, на шпильках и накрашенными губами - под песню All the single ladies.







Страшно представить, но десятки тысяч человек разных профессий: инженеров, врачей - гибнут под командованием одного бесталанного и отчаянного актеришки, человека-проекта, который всего несколько лет назад на чистом русском языке говорил, что Крым нужно оставить русским, а русский язык должен остаться официальным. На пост президента Украины он пришел, отстаивая идею прекращения огня на Донбассе и решения конфликта мирным путем. Сегодня этот человек представляет собой некий символ западной демократии, западной системы ценностей, свободы и остальных "радужных" прелестей, в которые упакован западный тоталитаризм и неоколониализм.



Европейская труппа



В этот коллаж из безликих, пустых и некомпетентных "лидеров" глобальному Западу есть еще что добавить. В море гротеска, который предлагают нынешние лидеры стран Европейского Союза, конечно, выделяется Эммануэль Макрон или, лучше сказать, Брижит Макрон. Эта "необычная" супружеская пара заслужила такое название, потому что супруга Эммануэля Брижит старше его на четверть века. Когда-то она учила его в школе, но буквально по-голливудски сумела соблазнить своего ученика (ему во время знакомства было 15 лет). Так, когда недавно Эммауэль Макрон праздновал свою победу на выборах, французская общественность могла в прямом эфире несколько раз услышать, что Макрон празднует с семьей. Только вот никто не объяснил людям, что фактически это семья Брижит и что дети в ней - это ее дети, от ее первого брака. Пока европейцы привыкали к Макрону и его "нестандартной" личной жизни, на европейском манеже появились и лица помоложе.



Сейчас уже бывший австрийский канцлер Себастьян Курц казался глотком свежего воздуха и настоящей звездой нового, энергичного поколения европейских политиков. Всего в 27 лет Курц стал австрийским министром иностранных дел, а уже в 30 - канцлером. К самым большим его успехам причисляли "инклюзивную миграционную политику", послужившую критерием для выбора его на столь важный пост. Однако мало говорилось том, что Курц не окончил университет, то есть у него нет диплома, который, как предполагается, должен быть у министра иностранных дел или канцлера.



Как бы там ни было, Курц завершил свою карьеру из-за аферы с подтасовками результатов опросов общественного мнения, но его путь продолжает нынешний премьер-министр Финляндии- государства, которое, судя по всему, вскоре войдет в НАТО. Что касается Санны Марин, самого видного политика страны, которая сейчас, как и Украина, находится в центре мирового внимания, то стоит знать, что у нее тоже нет высшего образования. После того как ее родители развелись, она росла с матерью и ее сожительницей, работала официанткой. Сегодня она политическая фигура, которая принимает решения в самый напряженный период отношений с Россией за последние 70 лет.



"Великое пробуждение"



Джон Леннон, тоже один из людей-проектов "глубинного государства", в одном интервью, вероятно в припадке откровенности, сказал шокирующую вещь: "Нашим обществом руководят люди с безумными целями. Думаю, маньяки ведут нас к своим маниакальным целям, и, наверное, меня не станут слушать, а сочтут сумасшедшим из-за моих слов. Вот что страшно".



Если оценивать концепцию "Великой перезагрузки" и персональные решения тех, кто реализует задачи Клауса Шваба и компании с "Волшебной горы", то Джона Леннона можно считать превосходным диагностом. Тем не менее вопреки представлению, устроенному цирком глобального Запада и архитекторами великой перезагрузки, зарождается идея "великого пробуждения". (…) Речь не о квазиэлитах и квазиинтеллектуалах, а о народе, о массах, о людях как таковых, о спонтанных реакциях масс, не слишком компетентных, чтобы философствовать. Но люди вдруг, как скот перед бойней, поняли, что их судьбу уже решили их правители, и что для них уже нет места в будущем.



Великое пробуждение спонтанно, преимущественно неосознанно, интуитивно и слепо, но, с другой стороны, это начало фундаментального исторического процесса. Речь о сопротивлении ходу истории в ее либеральном смысле. Великое пробуждение - это естественный, спонтанный и тектонический протест человечества против цирка глобального Запада. Поэтому великое пробуждение столь значительно. В противовес цирку рождается агора. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660563180





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия Главной мечети столицы

- Алихан Смаилов поручил разобраться с деятельностью сахарного монополиста

- Алихан Смаилов осмотрел строительство новых производственных и социальных объектов в Нур-Султане

- Свыше 1,1 млн га сельхозземель возвращено в собственность государства

- Кадровые перестановки

- Пока чиновники мечтают о грядущем импортозамещении, казахстанские птицефабрики терпят убытки

- Строительство новых школ задерживается в ряде регионов – "AMANAT"

- Скончался казахстанский политический деятель

- Официальное сообщение

